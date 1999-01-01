16. В багажник сколько влезает?

А если пакеты из супермаркета, то рассыплется все?



При полноразмерной запаске под полом (тонковатым, увы), объем багажного отсека Сонаты – 510 литров. Но ни крючков, ни такелажных петель в нем нет. Видимо, в компании считают, что в таком багажнике будут возить только чемоданы, а не пакеты из супермаркета. Придется приобретать дополнительный органайзер.