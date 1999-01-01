8. Сел и поехал? Ни к чему привыкать не приходится?
Привыкания требует разве что кнопочный селектор трансмиссии Shift-by-Wire, расположенный там, где обычно находится рычаг селектора. Впрочем, прямая, механическая связь коробки и селектора в полностью компьютеризированных машинах уже не нужна. Но управлять селектором вслепую, не глядя на кнопки, без привычки не получится.
На водительском месте комфортно, все понятно и удобно. Настроил сиденье, зеркала (с электрорегулировками) и руль (по вылету и высоте) и поехал. Если выберете комплектацию Prestige (такую же, как на тесте), перед глазами будет проекционный дисплей.
Комплимента заслуживает цифровая приборная панель (в комплектациях Elegance, Business и Prestige). У нее великолепная графика. При включении указателя поворота в окошках спидометра или тахометра появляются картинки с камер в зеркалах, контролирующих «мертвые» зоны, - это прикольная фишка (в комплектации Prestige).