первых вопросов
по новой Сонате
Читатели «За рулем», вы народ особый. Список того, что вас интересует в машинах, изрядно отличается от того, что, как принято думать, интересует водителей. Собрали ваши вопросы, взяли машину и нашли ответы.
20
1. Это действительно новое поколение или рестайлинг, который называют новым поколением?
Это восьмое поколение Сонаты (DN8), оно создано на новой модульной платформе. Кузов ниже, шире, длиннее и легче прежнего. Колесная база выросла на 35 мм.
2. Что у нее с двигателем?
Здесь новый двигатель Smartstream 2.5 MPi объемом 2,5 литра, развивающий 180 л.с. Второй двигатель – двухлитровый Nu на 150 л.с. Он давно нам знаком по Сонате. Оба сочетаются с 6-ступенчатым автоматом. Никаких вариаторов, роботов, механики. Привод – передний, несмотря на трансмиссионный тоннель перед задним диваном. Вероятно, он понадобился для гибридной версии, вышедшей почти сразу после премьеры нового поколения.
3. Подвеска мягкая? Как вообще настроено шасси?
Это автомобиль бизнес-класса. Однако ориентирован он, в первую очередь, на водителя. Руль довольно острый: достаточно отклонить на пару градусов – послушно следует указанным курсом. В сочетании с жестковатой, по меркам класса, подвеской он позволяет хорошо чувствовать дорогу. На такой Сонате приятно проходить повороты (а еще приятнее – связки виражей). К этому подталкивают и бодрый характер двигателя, и эффективные тормоза. Однако при обычной езде от подвески хочется большей мягкости, особенно если едешь на заднем ряду. Перед «лежачими полицейскими водителю, особенно на колесах малого радиуса, приходится сбрасывать скорость больше желаемого.
3. Подвеска мягкая? Как вообще настроено шасси?
Это автомобиль бизнес-класса. Однако ориентирован он, в первую очередь, на водителя. Руль довольно острый: достаточно отклонить на пару градусов – послушно следует указанным курсом. В сочетании с жестковатой, по меркам класса, подвеской он позволяет хорошо чувствовать дорогу. На такой Сонате приятно проходить повороты (а еще приятнее – связки виражей). К этому подталкивают и бодрый характер двигателя, и эффективные тормоза. Однако при обычной езде от подвески хочется большей мягкости, особенно если едешь на заднем ряду. Перед «лежачими полицейскими водителю, особенно на колесах малого радиуса, приходится сбрасывать скорость больше желаемого.
3. Подвеска мягкая? Как вообще настроено шасси?
Это автомобиль бизнес-класса. Однако ориентирован он, в первую очередь, на водителя. Руль довольно острый: достаточно отклонить на пару градусов – послушно следует указанным курсом. В сочетании с жестковатой, по меркам класса, подвеской он позволяет хорошо чувствовать дорогу. На такой Сонате приятно проходить повороты (а еще приятнее – связки виражей). К этому подталкивают и бодрый характер двигателя, и эффективные тормоза. Однако при обычной езде от подвески хочется большей мягкости, особенно если едешь на заднем ряду. Перед «лежачими полицейскими водителю, особенно на колесах малого радиуса, приходится сбрасывать скорость больше желаемого.
3. Подвеска мягкая? Как вообще настроено шасси?
Это автомобиль бизнес-класса. Однако ориентирован он, в первую очередь, на водителя. Руль довольно острый: достаточно отклонить на пару градусов – послушно следует указанным курсом. В сочетании с жестковатой, по меркам класса, подвеской он позволяет хорошо чувствовать дорогу. На такой Сонате приятно проходить повороты (а еще приятнее – связки виражей). К этому подталкивают и бодрый характер двигателя, и эффективные тормоза. Однако при обычной езде от подвески хочется большей мягкости, особенно если едешь на заднем ряду. Перед «лежачими полицейскими водителю, особенно на колесах малого радиуса, приходится сбрасывать скорость больше желаемого.
4. Разгон по паспорту – это фантазия обычно. А в реальности?
Паспортный разгон до 100 км/ч – 9,2 секунды. Замеры в реальных условиях показали, что это достижимая величина. У нас получилось 9,8 секунды, с двумя людьми «на борту» и на обычной дороге. Неплохо автомобиль ускоряется и в диапазоне 80-120 км/ч.
5. А что с расходом топлива?
Здесь тоже без подвоха! Hyundai утверждает, что автомобиль в смешанном режиме тратит 7,7 литра на 100 км пути (причем можно лить АИ-92). Достойно для такой большой машины. Наш средний расход за несколько дней – 7,8 литра на сотню.
6. Шумно внутри?
Сначала автомобиль показался шумноватым. Что двигатель слышно при резком разгоне, неудивительно – это «драйверская» настройка. А от колес… Неужели просчет? Однако в колесных арках - фетровые подкрылки, а шины на тестовом автомобиле премиальные, Continental PremiumContact 6. Замеры уровня шума на 50 и 60 км/ч дали одинаковый результат – 67,8 дБ. Это громкость разговора. На холостом ходу в автомобиле тихо, как, примерно, в библиотеке.
7. Шины стандартные можно ставить?
Автомобиль комплектуют двумя видами колесных дисков: 7 на 17 и 7,5 на 18 (как на тестовом экземпляре). Шины Continental PremiumContact 6. 215/55R17 94V и 235/45R18 98Y соответственно. Без эксклюзива, все стандартно, и это правильно.
8. Сел и поехал? Ни к чему привыкать не приходится?
Привыкания требует разве что кнопочный селектор трансмиссии Shift-by-Wire, расположенный там, где обычно находится рычаг селектора. Впрочем, прямая, механическая связь коробки и селектора в полностью компьютеризированных машинах уже не нужна. Но управлять селектором вслепую, не глядя на кнопки, без привычки не получится.

На водительском месте комфортно, все понятно и удобно. Настроил сиденье, зеркала (с электрорегулировками) и руль (по вылету и высоте) и поехал. Если выберете комплектацию Prestige (такую же, как на тесте), перед глазами будет проекционный дисплей.

Комплимента заслуживает цифровая приборная панель (в комплектациях Elegance, Business и Prestige). У нее великолепная графика. При включении указателя поворота в окошках спидометра или тахометра появляются картинки с камер в зеркалах, контролирующих «мертвые» зоны, - это прикольная фишка (в комплектации Prestige).

9. Сиденье хорошо держит, в поворотах не выскальзываешь?
Водительское сиденье хорошо держит даже в крутых поворотах – если вы плотного телосложения. А вот задних пассажиров на диване может «размотать». Чтобы этого не произошло, стоит разложить центральный подлокотник (он будет придерживать пассажиров), а водителю – умерить азарт. Несмотря на модный «купейный» профиль и бодрый двигатель, Sonata все-таки седан бизнес-класса, солидный по замыслу.
10. Удобно ли на заднем сиденье?
Просто (по меркам класса), но удобно. Когда я сажусь «сам за собой», перед коленями остается солидный запас пространства, в ладонь. Голове теснее, но если вам надо будет часто возить высоких пассажиров сзади, просто не берите панорамную крышу (-50 000 рублей). И сажайте справа. На спинке переднего пассажирского сиденья есть кнопки, позволяющие отодвинуть его, изменить угол наклона спинки или даже опрокинуть в полулежачее положение.
11. До спинки переднего сиденья ребенок в детском кресле достанет?
Не достанет, если только вы не растите гиганта. А если даже и так, спинки сидений сзади закрыты пластиковыми панелями, которые легко очистить от грязи салфетками.
12. Куда мне телефон положить? Можно вывести его на центральный дисплей?
Для смартфонов, в том числе самых больших, предназначена панель беспроводной зарядки рядом с селектором трансмиссии. Телефон можно подключить к бортовой мультимедийной системе по Bluetooth для громкой связи. Качество связи отменное. Мультимедийка сможет читать SMS-сообщения и подсказки навигации, если вы решите использовать навигацию в смартфоне, а не штатную. Экран смартфона на бортовой дисплей не выводится. Есть возможность подключать два смартфона по Bluetooth каналу, один устанавливается в качестве гарнитуры, через который будет совершаться прием звонков, а второй можно использовать в качестве плеера для воспроизведения любимой музыки.
Мультимедийная система - с большим, модно вытянутым дисплеем с сенсорным управлением.
Мультимедийная система - с большим, модно вытянутым дисплеем с сенсорным управлением.
13. Музыка хорошая?
У нас на тесте была топовая комплектация Prestige с аудиосистемой Bose (11 динамиков и сабвуфер). Мечта меломана: звучание детализированное и объемное, где бы вы ни сидели. Такая аудиосистема может быть и в двухлитровой Сонате, в комплектации Style.
14. Зачем такие фонари изогнутые сзади – некрасиво же?
Сколько людей – столько и мнений. Но большинству новая Sonata кажется если не красивой, то уж точно интересной. Hyundai характеризует этот стиль как «чувственная спортивность» - вычурно по форме, но понятно по смыслу. И лучше всего это читается именно в рисунке задних фонарей. Обратите внимание на «гребешки» на их горизонтальной поверхности. Это не только элементы стиля, но и аэродинамики – чтобы на задних фонарях оседало меньше грязи. У автомобиля небольшой коэффициент лобового сопротивления, а днище закрыто плоскими панелями.
15. Джинсы пачкаются при посадке?
Если вы покупаете автомобиль с салоном из светлой кожи, как на тестовой машине, лучше забыть про джинсы – от них кожа (сидений) быстрее изнашивается и, конечно, пачкается. Пороги довольно широкие, но прикрыты от грязи снизу выступающими пластиковыми накладками, так что брюки пачкаться не должны.
16. В багажник сколько влезает?
А если пакеты из супермаркета, то рассыплется все?
При полноразмерной запаске под полом (тонковатым, увы), объем багажного отсека Сонаты – 510 литров. Но ни крючков, ни такелажных петель в нем нет. Видимо, в компании считают, что в таком багажнике будут возить только чемоданы, а не пакеты из супермаркета. Придется приобретать дополнительный органайзер.
17. Крайне раздражает ставить капот на «палку», а багажник открывать кнопкой. А тут?
Багажник открывается с кнопок под рулем, ключом или нажатием верхнего сегмента эмблемы на крышке багажника. Есть еще один способ: подойти с ключом сзади и подождать секунды три – крышка откроется.
Но есть просчет – отсутствие ручки или петли на тыльной стороне крышки багажника. В слякотную погоду руки чистыми не останутся. Бонус – спинки заднего сиденья можно сложить ручками из багажника.

Капот открывается обыкновенно, вытяжной ручкой под приборной панелью, и держится на газовых упорах.
18. Говорят, Хендэ ржавеют… Что с краской?
Как и другие автомобили сегодня, Hyundai Sonata (да и все остальные модели) красят роботы. Мы померяли толщину краски на капоте и крышке багажника, крыльях и дверях. Обычно мерим и крышу, но она здесь панорамная, стекло. Толщина краски – в пределах 0,1 мм везде. Это норма сегодня. Наш автомобиль прошел около 8000 км, ржавчины нет.
19. А что с безопасностью?
В кузове множество элементов из высокопрочной стали, зоны запрограммированной деформации. На страже безопасности стоят: система контроля «слепых» зон, система удержания в полосе, активный круиз-контроль, система автоматического торможения (действует при движении вперед), специальный щадящий режим подушек безопасности (раскрытие подушек варьируется в зависимости от силы удара и его направления). Видели ролики, как открывают двери перед другими машинами, велосипедистами, мотоциклистами? Здесь этого не случится, так как есть система безопасного выхода: она предотвращает разблокировку замков, если в «слепой» зоне находится помеха.
20. Раздражающие мелочи. Если есть, то какие?
Отсутствие ручки или петли на внутренней стороне крышки багажника. В остальном - добротный автомобиль. И интересный.
20. Раздражающие мелочи. Если есть, то какие?
Отсутствие ручки или петли на внутренней стороне крышки багажника. В остальном - добротный автомобиль. И интересный.
Технические характеристики
Комплектации
2.0 MPI 6AT 150 л.с., бензиновый:
Сlassic
1 534 000 р.
Comfort
1 644 000 р.
Style
1 734 000 р.
Smartstream 2.5 MPI 6AT 180 л.с., бензиновый:
Elegance
1 834 000 р.
Business
1 934 000 р.
Prestige
2 084 000 р.
Для комплектаций Style, Elegance и Business предлагается пакет оcнащения Smart Sense.

Оптимальные комплектации (по мнению «За рулем») – Style и Business с пакетом Smart Sense.

Партнерский материал
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте