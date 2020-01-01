«Корейцы» давно считаются неубиваемыми машинами. Это правда. Но еще и простыми. А это ошибка. В качестве примера – кроссовер Hyundai Santa Fe. И в нем 29 систем, чтобы вам было проще, легче и приятнее ездить. Мы изучили все.
Где здесь кнопка Автопилот?
В начальных комплектациях много чего есть, но мы взяли на тест самый нафаршированный вариант - High-Tech, с дополнительными опциями, входящими в пакет Exclusive - панорамной крышей и проекцией на лобовое стекло.
Для водителя
1. Система доступа в салон без ключа и кнопка пуска двигателя
Автомобиль получает сигнал с брелока, лежащего в кармане. Чтобы открыть и закрыть дверь, нужно нажать кнопку на дверной ручке. На срабатывание центрального замка уходит секунда. Двигатель также пускается и останавливается кнопкой.
2. Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: сиденье, внешние зеркала)
Сажусь в Santa Fe, и сиденье подъезжает к рулю – но предыдущий водитель выше ростом. Настраиваю сиденье, руль и зеркала так, как удобно мне. В следующий раз, когда я буду выходить из машины, сиденье отъедет, а после вернется в настроенное мной положение. Кстати, водительское сиденье запоминает настройки для двух водителей.
3. Вентиляция передних сидений
Естественно, передние сиденья с подогревом, как и руль, что стало традицией для корейцев. В двух комплектациях есть вентиляция передних сидений. Мне бы хватило и одной скорости встроенных вентиляторов. На третьей они продувают даже плотную одежду. Кнопка, включающая-выключающая вентиляцию, - на самом виду.

4. Система выбора режимов движения

Система Drive Mode Select (кнопка расположена рядом с селектором «автомата») позволяет изменить остроту рулевого управления, чувствительность педали акселератора и скорость смены передач. Предусмотрено четыре положения: Comfort, Eco, Sport и Smart.

5. Интеллектуальный полный привод HTRAC

Все Hyundai Santa Fe, продающиеся в России, – с системой полного привода HTRAC: бортовой компьютер сам распределяет крутящий момент, перебрасывая до 50% момента на заднюю ось. За ее работой можно следить, если включить картинку на щитке приборов, а вот вмешаться не получится.

6. Система кругового обзора

Все версии Santa Fe оборудованы камерой заднего вида с динамической разметкой. В комплектации High-Tech есть еще и система камер кругового обзора. Пользуюсь ею постоянно: чтобы протиснуться между двух грузовиков в тесном переулке, съехать с асфальтированной дороги на грунтовку и ничего не оторвать при этом… Картинка на 8-дюймовом центральном мониторе четкая, с натуральными цветами – даже в дождь.

7.Мультимедийная система

Мультимедийка комплектаций Preimier и High-Tech отличается от базовой большим на дюйм дисплеем и информацией о пробках. Обе системы интегрируются со смартфонами с помощью Android Auto или Apple CarPlay и позволяют использовать телефон не отрывая рук от руля. У мультимедийки хорошая графика и логичный интерфейс. Звучание отличное благодаря внешнему усилителю, 10 динамикам и сабвуферу американской марки Krell.

8. Дополнительная шумоизоляция лобового и передних боковых стекол

Передние стекла в High-Tech толще обычных, что обеспечивает улучшенную шумоизоляцию. Хотя и так модель не шумная – хоть с бензиновым 2.4, хоть с дизелем 2.2, а тем более с 3,5-литровым бензиновым V6. Он подает голос разве что при разгоне «в пол». При стабильном движении в городе его почти не слышно. Комфорта добавляет и то, что наш Santa Fe обут в дорогие (и тихие) шины Continental.

9. Беспроводная зарядка

В нише перед селектором находится панель беспроводной (индукционной) зарядки. Смартфон заряжается едва ли не быстрее, чем при подключении к разъему USB. Удобно? Не то слово. Да и безопасно: не нужно возиться с проводами.
Для безопасности
10. Проекционный экран
Чтобы водитель меньше отвлекался от дороги, перед глазами у него постоянно должна быть информация о скорости и направлении движения, предупреждения об опасности. Кроме того, проекция информирует о работе активного круиз-контроля.

Первое время проекционный дисплей отвлекает на себя внимание. Но вскоре к нему привыкаешь и почти перестаешь смотреть на приборку. Яркости хватает даже в солнечный день.
11. Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA)
Система поддерживает установленную водителем скорость, а при приближении к движущемуся впереди автомобилю «цепляется» за него и держит установленную водителем дистанцию, заставляя вашу машину ускоряться или притормаживать и даже полностью останавливаться и начинать движение (при остановке не дольше трех секунд). И ехать так можно сколь угодно долго! Но полностью довериться электронике мне еще страшновато. Проехав километров десять по шоссе «в связке» с коллегой и свернув на двухполоску, я отключаю систему. И выдыхаю.
12. Система слежения за состоянием водителя
Для испытания этой системы тоже придется отправиться в дальний путь. Отслеживая и анализируя изменение угла поворота руля, усилие на рулевом управлении, положение в полосе движения, а также время в пути, система определяет наступление усталости водителя и предупреждает его световым и звуковым сигналами. Степень чувствительности системы регулируется. На щитке приборов находится шкала степени внимания водителя, и при необходимости сделать перерыв на приборке появляется изображение чашки кофе.
13. Система обзора слепых зон
Эта «фишка» порадовала еще в новой Сонате – при включении «поворотника» в круглом окошке на щитке приборов появляются картинки с камер, направленных в мертвые (слепые) зоны. Так что крутить головой при перестроении, как пришлось привыкнуть, когда появились «подставлялы», больше не нужно. Кроме того, при наличии помехи в «мертвой» зоне Santa Fe зажигает соответствующий значок на зеркале заднего вида и выводит проекцию на лобовое стекло. Перестроиться в кого-нибудь у вас вряд ли получится.
14. Ассистент удержания автомобиля в полосе
Эта система корректирует направление движения при небрежности в управлении. Попробуйте сменить полосу движения, не подавая сигнал поворота, – и вы почувствуете, как автомобиль настойчиво пытается вернуться в свою полосу. Автомобиль может немного подруливать и даже тогда, когда вы едете прямо, как вам кажется, и строго в своей полосе. Возникает впечатление, что ты едешь не на машине, а на лошади, лучше тебя знающей дорогу и сопротивляющейся глупым командам. Мне это не мешает, скорее забавляет. Но кого-то действие системы будет раздражать. Ее можно отключить – до следующей остановки и пуска двигателя.
15. Датчик света / дождя
Начинается дождь – и автомобиль включает стеклоочиститель. Дождь переходит в ливень – дворники начинают молотить быстрее. Тот же оптический датчик дает команды и системе автоматического управления светом. При въезде в тоннель зажигается «ближний», при выезде – выключается. Фары следят за поворотами руля. Адаптивное освещение – еще одна «фишка» комплектации High-Tech. При ночной езде радует и система автоматического управления дальним светом, позволяющая расслабиться и не выглядывать встречные машины, чтобы не ослепить их водителей своим дальним.

16. Безопасный выход с задних сидений

Cистема безопасного выхода предотвращает разблокировку замков пассажирских дверей при обнаружении приближающегося сзади (в слепой зоне) транспорта. Получив сигнал о приближающемся автомобиле, электроника на несколько секунд блокирует дверной замок, дав пассажиру возможность оглядеться, а другой машине – проехать мимо. Чтобы выйти, нужно еще раз разблокировать дверь.

17. Система автоматического торможения перед препятствием

Уменьшает или предотвращает ущерб от столкновения с транспортом или пешеходами. Штука вроде бы полезная, но может напугать. Заехал на АЗС. От соседней колонки к кассе пошел человек, пересекая мне дорогу. Автомобиль затормозил за меня, причем не плавно, как сделал бы любой нормальный водитель, а резко, в пол. Будете активизировать систему – приготовьтесь к таким срабатываниям.

18. Безопасный выезд с парковки задним ходом

Система предупреждения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом предупреждает водителя об опасности и автоматически задействует тормоза, останавливая автомобиль. Я разворачивался на двухполосной дороге, включил задний и ход и начал двигаться. По соседней полосе в это время шел автомобиль. «Увидев» помеху, система резко остановила машину. Ощущение не из приятных. Но лучше уж лишний раз испугаться, чем въехать в кого-нибудь по невнимательности.

19. Система автоматической парковки

При активации система самостоятельно находит свободное пространство и паркует машину. Водитель должен только переключать «автомат» из драйва в реверс и регулировать скорость движения тормозом. Руль вращается сам. Также можно выехать и с места парковки. Но на парковку в автоматическом режиме у меня уходит не меньше полминуты. Опытный водитель сам паркуется быстрее – тем более с парктрониками и системой кругового обзора.

20. Система распознавания присутствия пассажиров на заднем сиденье

Система подаст сигнал водителю, если он закроет машину, забыв кого-то на заднем сиденье. Оказывается, таких случаев масса. Если забытым оказывается ребенок или животное, а дело происходит зимой или летом, забывчивость может привести к самому печальному результату. Santa Fe не позволит этому случиться. Я закрыл в машине коллегу и отошел на несколько шагов, когда автомобиль начал отрывисто гудеть, призывая меня вернуться. И это первая модель в классе с такой системой.
Для семьи

21. Электрорегулировка пассажирского сиденья в 8 направлениях

Эта опция есть не во всех комплектациях, а только в двух старших. Удобное и добавляющее машине статуса решение. Тем более что и это сиденье с вентиляцией. Нужная опция в машине с темным кожаным салоном, который сильнее нагревается на солнце (даже при атермальных стеклах).

22. Пассажирское сиденье регулируется кнопками на спинке

Как и в Сонате, переднее сиденье можно отрегулировать с заднего ряда кнопками на левой стороне спинки. И хотя места на заднем ряду достаточно даже высоким пассажирам, опция приятная. Она может пригодиться особо длинноногим пассажирам или при перевозке длинномеров.

23. Подогрев заднего ряда

Во всех комплектациях Santa Fe передние сиденья с подогревом. С подогревом и руль, о чем сказано выше. Однако подогрев задних сидений есть только в Premier и High-Tech. Он двухступенчатый, но его определенно хватит, чтобы задним пассажирам было комфортнее в мороз.
24. Регулировка второго ряда по длине и углу наклона спинок

В городе функция не очень нужна, но пассажиры оценят ее в дальней дороге, когда им захочется изменить посадку, подремать… Либо потребуется немного изменить конфигурацию салона для перевозки чего-то крупногабаритного.
25. Два порта USB на консоли перед задним сиденьем

Без зарядки сегодня никто из дома не выходит. Конструкторы Santa Fe разместили на задней стенке бокса между передними сиденьями два разъема USB – для пассажирских гаджетов.

26. Шторки на задних окнах

Электронной системой это решение не назовешь, это просто удобная фишка. На задних дверях установлены подпружиненные сетчатые шторки. Их можно вытянуть из двери и прикрыться от солнца либо опустить. Сделаны качественно, выдерживают даже шаловливые детские ручки. Проверили с помощником подходящего возраста.
27. Складывание спинок второго ряда кнопками из багажника
Для размещения крупногабаритного груза бегать вокруг машины не придется. Спинки заднего сиденья складываются нажатием кнопок на правой облицовке багажника – отдельно левая (большая) и правая (меньшая) части.
28. Панорамная крыша
Здесь – не просто люк, а полноценная стеклянная панель на всю крышу, закрывающаяся матерчатой панелью по нажатию кнопки. Никакой практичной составляющей, но зато сплошная эстетика: днем в салоне больше света, ночью можно разглядывать луну и звезды. Отправитесь с детьми в путешествие – будут довольны.
29. Электропривод двери багажного отсека
Дверь багажного отсека поднимается и закрывается электроприводом по нажатию кнопки (есть две скорости действия). Если автомобиль будете водить не только вы, но и жена (а она будет!), ей такая система точно нужна.
Зная современные цены, во сколько вы бы оценили среднеразмерный кроссовер уважаемой марки с таким набором оборудования?

Здесь компания порадовала: Santa Fe в максимальной комплектации High-Tech с платным цветом кузова и пакетами опций стоит меньше трех миллионов. Не только в пятиместной, но и в семиместной версии для большой семьи.
Партнерский материал
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