14. Ассистент удержания автомобиля в полосе

Эта система корректирует направление движения при небрежности в управлении. Попробуйте сменить полосу движения, не подавая сигнал поворота, – и вы почувствуете, как автомобиль настойчиво пытается вернуться в свою полосу. Автомобиль может немного подруливать и даже тогда, когда вы едете прямо, как вам кажется, и строго в своей полосе. Возникает впечатление, что ты едешь не на машине, а на лошади, лучше тебя знающей дорогу и сопротивляющейся глупым командам. Мне это не мешает, скорее забавляет. Но кого-то действие системы будет раздражать. Ее можно отключить – до следующей остановки и пуска двигателя.