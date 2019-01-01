К 2025 году компания станет поставщиком интеллектуальных мобильных решений

Повысит рентабельность продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС)

Выпустит первые электромобили под брендом Genesis в 2021 году и расширит электрическую линейку до 44 моделей в 2024 году

Попадет в первую тройку мировых производителей электромобилей

Будет продавать 670 000 электромобилей ежегодно

Оснастит большое количество серийных автомобилей системами автономного вождения

Немногие знают, что Hyundai (Хендэ) переводится с корейского как «современность» или «идти в ногу со временем». Но чтобы идти в ногу со временем, от него нельзя отставать. Сегодня, чтобы оставаться на месте, – надо бежать изо всех сил, как помните из Кэрролла. Представляете, чего стоит быть хотя бы на шаг, но впереди.В конце 2019 года Hyundai Motor представила «Стратегию 2025». Вот некоторые пункты:Это все амбициозно, но традиционно для автопроизводителей. Подобные стратегии есть у каждого из них. Однако речь в «Стратегии» идет не только и не столько об автомобилях, а о другом способе мышления.