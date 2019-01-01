25 шагов.
И вот оно - будущее
Чтобы попасть в 2025 год, можно просто и спокойно прожить эти пять лет. Но если ты хочешь изменить мир, то уже сейчас должен работать на перспективу.
Немногие знают, что Hyundai (Хендэ) переводится с корейского как «современность» или «идти в ногу со временем». Но чтобы идти в ногу со временем, от него нельзя отставать. Сегодня, чтобы оставаться на месте, – надо бежать изо всех сил, как помните из Кэрролла. Представляете, чего стоит быть хотя бы на шаг, но впереди.

В конце 2019 года Hyundai Motor представила «Стратегию 2025». Вот некоторые пункты:

  • К 2025 году компания станет поставщиком интеллектуальных мобильных решений
  • Повысит рентабельность продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС)
  • Выпустит первые электромобили под брендом Genesis в 2021 году и расширит электрическую линейку до 44 моделей в 2024 году
  • Попадет в первую тройку мировых производителей электромобилей
  • Будет продавать 670 000 электромобилей ежегодно
  • Оснастит большое количество серийных автомобилей системами автономного вождения
Это все амбициозно, но традиционно для автопроизводителей. Подобные стратегии есть у каждого из них. Однако речь в «Стратегии» идет не только и не столько об автомобилях, а о другом способе мышления.
Принципы бизнеса
1. Нет слову «нет»
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2. Антропоцентризм
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3. Концепция мобильности
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4. На местах виднее
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5. Мы будем жить теперь по-новому
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6. Легкие стартапы
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High-Tech внутри
7. VR для проектирования
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8. Экзоскелеты для рабочих
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Полет фантазии
9. Скутер на последнюю милю
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10. Персональные летательные аппараты
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11. Департамент воздушного транспорта
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Электро-Hyundai сегодня и завтра
12. Постоянное обновление
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13. Быстрый старт
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14. Новые рекорды
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15. Лучший электрокроссовер
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16. Сила автоспорта
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17. Новая платформа
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Полная автономия
18. Системы автономного вождения
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19. Искусственный интеллект
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К водородному обществу
20. Совет по водороду
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21. Народное просвещение
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Глобальные партнеры
22. Стратегические инвестиции
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23. Топливные элементы для всех
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24. Водородная инфраструктура
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25. Беспилотный мир
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В общем, не удивляйтесь, обнаружив себя году эдак в 2027 в Париже в роботакси Hyundai на водородных топливных элементах. Или летящим в Hyundai над Пекином. То, что так и будет, мы рассказали в 2020 году.
Партнерский материал
1. Нет слову «нет»
Азиатские компании с мировым именем (Hyundai уже 53 года, и это название известно в 193 странах) принято считать консервативными – из-за управленцев, которые давно вступили в пору зрелости. Hyundai Motor Group такой образ не подходит. Для успешного развития нужны молодые оптимисты, не признающие слово «нет» и уверенные в том, что в этом мире все возможно.
2. Антропоцентризм
Компания считает, что технологии и инновации нужны не ради зарабатывания денег, а для удовлетворения нужд людей. Как говорит исполнительный вице-председатель Чон Исон, удовлетворение и счастье клиентов от использования продукции и услуг более важны, чем рост прибыли компании. А ориентироваться Чон Исон предлагает на поколение миллениалов, отличающееся от современных покупателей автомобилей, в частности, запросом на большую мобильность.
3. Концепция мобильности
Концепция будущего от Hyundai основана на идее, что мобильность тесно связана с городской инфраструктурой. Компания учредила Консультационный совет по антропоцентричным городам, в который входят эксперты из разных сфер деятельности (инженерные разработки, городское планирование, психология и т.д.). Используя аналитические данные, полученные от Совета, компания разработала концепцию городов будущего.
4. На местах виднее
В 2019 году Hyundai Motor Group создала региональную систему штаб-квартир по всему миру и укрепила автономное управление каждой. Идея заключается в том, чтобы повысить прибыльность каждого региона, а вместе с тем и доходность всего бизнеса.
5. Мы будем жить теперь по-новому
С 2019 года компания начала совершенствовать корпоративную культуру. Для развития культуры сотрудничества и самостоятельности Hyundai Motor Group предоставила всем сотрудникам больше возможностей для независимых решений. Ее цель – ускорить внедрение инноваций в работу.
6. Легкие стартапы
С Hyundai Motor работают подразделения венчурной компании CRADLE – в Сеуле, Берлине, Тель-Авиве и Силиконовой долине. Последний офис появился в сентябре 2019 года в Пекине. Ключевым видом деятельности CRADLE является содействие «прорывным» инновациям ведущих китайских компаний в области информационно-коммуникационных технологий, стартапов, правительственных учреждений, университетов и других стратегических партнеров. Как известно, Китай – не только крупнейший автомобильный рынок, но и ведущая площадка для реализации стартапов. А в Пекине находится центр молодежного предпринимательства Zhongguancun и большое количество инвестиционных институтов.
7. VR для проектирования
Чтобы ускорить создание новых моделей (и, соответственно, сократить затраты), компания внедрила VR-систему для анализа конструкторских решений с несколькими приложениями, позволяющими анализировать качество проекта и провести экспериментальную проверку образцов в виртуальном пространстве.

После полного внедрения виртуальных процессов проектирования в департаменте научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и на этапе первоначальной отработки технологии специалисты Hyundai ожидают получить снижение времени разработки автомобиля на 20%.
8. Экзоскелеты для рабочих
Для повышения производительности и безопасности труда Hyundai Motor Group планирует использовать на своих заводах экзоскелеты Vest Exoskeleton (VEX). VEX надевается как рюкзак и за счет полицентрических шарниров обеспечивает силовую поддержку до 5,5 кгс — это удивительный результат, учитывая массу экзоскелета всего в 2,8 кг. Устройство предназначено, в первую очередь, для рабочих, которые длительное время держат руки над головой, обычно под автомобилем на сборочной линии.
9. Скутер на последнюю милю
В августе 2019 года корейская компания представила… складной скутер с приводом на заднее колесо и литиевой батареей большой емкости (запас хода в 20 км и возможность развивать скорость до 20 км/ч). Как говорят представители компании, скутер будет обеспечивать в будущем мобильность «первой и последней мили». Идея в том, что владелец автомобиля (извините, электромобиля) доезжает на скутере до места стоянки, складывает его в багажник, и тот заряжается в движении. Приезжает на место и вместо того, чтобы топать пешком, раскладывает двухколесник.
10. Персональные летательные аппараты
Пока не удивлены? ОК, а как вам такое? Специалисты Hyundai всерьез рассматривают персональные летательные аппараты как составляющую будущей системы городского воздушного транспорта. Да-да, по мнению Hyundai, выход в воздушное пространство снизит загруженность городских трасс. Для этого, согласно концепции мобильности будущего, должны быть созданы не только летательные аппараты, но и специальные пересадочные узлы (Hub), где воздушный транспорт (UAM) будет встречаться с наземным (PBV).
11. Департамент воздушного транспорта
В Hyundai теперь существует подразделение городского воздушного транспорта, которое возглавляет Шин Чжэвон. Его подразделение проводит технологические исследования, чтобы однажды внедрить городской воздушный транспорт, о котором люди фантазировали десятилетиями. Готов и концепт воздушной машины - S-A1. Несущие винты меняют угол наклона, обеспечивая возможность вертикального взлета, посадки и горизонтального полета.
12. Постоянное обновление
В 2020 году компания продолжает наращивать продажи электрифицированных моделей, добавляя гибридные и подключаемые гибридные варианты к своим самым продаваемым моделям кроссоверов, включая Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe.
13. Быстрый старт
Этот шаг уже практически сделан - сейчас электрифицированный модельный ряд Hyundai составляет 24 модели. Компания давно и успешно разрабатывает модели на водородных топливных элементах, являясь мировым лидером в области. NEXO 2019, представляющий собой второе поколение автомобилей на топливных элементах Hyundai, проезжает 609 км на одной заправке (согласно сертификационному регламенту Кореи), выбрасывает в атмосферу только чистый водяной пар и очищает воздух во время движения. NEXO получил награду TOP SAFETY PICK+ от Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) среди автомобилей, выпущенных после июня 2019 года.
14. Новые рекорды
Мировое сообщество пока настроено скептически по отношению к электромобилям. Основной способ развеять скептицизм – демонстрировать потрясающие возможности электромобилей, чем и занимаются производители. 20 января в Книгу рекордов Гиннеса внесли запись, что Hyundai KONA Electric, первый полностью построенный в Индии электрический SUV, заехал на высоту 5731 м на перевале Савула (Sawula Pass) в Тибете. Кстати, запас хода у KONA составляет 452 км, и он приходит к клиентам с двумя зарядными устройствами – настенным и портативным. Во время восхождения использовали второе.
15. Лучший электрокроссовер
На счету Hyundai KONA Electric есть как минимум еще одно достижение. В декабре главный редактор журнала BBC TopGear Чарли Тернер за сутки посетил девять европейских стран, проехав 1600 км на электрическом кроссовере. SUV получил от британца высокую оценку за большой запас хода, потенциал длительных поездок, потрясающую динамику и плавность хода и был назван «Лучшим компактным семейным автомобилем» в первой в истории премии Top Gear Electric Awards.
16. Сила автоспорта
Еще один эффективный способ повысить популярность автомобиля или марки – продемонстрировать возможности на гоночных трассах. Hyundai Motor разработала и доводит до совершенства прототип Veloster N ETCR, который будет выступать в сериях WTCR и TCR Europe. Это электромобиль со среднемоторной компоновкой и задним приводом. А то, что электромобили могут блистать в автоспорте, - не новость.
17. Новая платформа
Для создания новой платформы для электромобилей Hyundai привлекла стартап Canoo из Лос-Анджелеса, создающий… скейтборды. Адаптируемая электрическая платформа на базе масштабируемой архитектуры скейтборда позволит упростить и стандартизировать процесс разработки электрифицированных автомобилей Hyundai.
18. Системы автономного вождения
В феврале 2018 года Hyundai провела успешные испытания возможностей системы четвертого уровня автономности на шоссе, когда пять электромобилей NEXO с силовыми установками на топливных элементах преодолели 190 км от Сеула до Пхёнчхана без участия водителей-людей. Тесты полностью беспилотных систем начались в этом году, а в 2022 году на рынок выйдет коммерческая платформа автономного вождения для операторов роботакси, автопарков и автопроизводителей.
19. Искусственный интеллект
22 октября 2019 года Hyundai Motor Group объявила о разработке активного круиз-контроля на основе искусственного интеллекта. Интеллектуальный круиз-контроль обеспечивает главную функцию беспилотного вождения и систем ADAS: поддержание дистанции до идущего впереди автомобиля на заданной водителем скорости. Он самостоятельно распознает модели поведения и привычки водителя. Благодаря машинному обучению интеллектуальный круиз-контроль автоматически ведет машину в том же стиле, как это делает водитель. Известно, что водители неохотно пользуются современными системами активного круиз-контроля, так как они часто действуют вопреки человеческой логике и не оправдывают ожиданий.

SCC-ML различает более 10 000 стилей вождения и формирует гибкий алгоритм интеллектуального круиз-контроля, который адаптируется к поведению любого водителя. «Умный» круиз-контроль в сочетании с системой помощи при движении по автомагистрали и автоматической системой перестроения обеспечит автономное вождение на уровне 2.5. Это уровень «частичной автоматизации», когда компьютер полностью управляет автомобилем, осуществляя ускорение, торможение и рулевое управление, но водитель все равно следит за ездой и готов вмешаться в любой момент.
20. Совет по водороду
Три года Hyundai входит в международный Совет по водородным технологиям, а исполнительный вице-председатель Hyundai Motor Group Чон Исон является сопредседателем Cовета. Кроме развития технологий Совет включил в список своих задач создание комплексной системы безопасности в области водородной энергетики, формирование лояльного отношения к водородной энергетике в обществе, а в итоге – переход к «водородному обществу». В Совете состоят руководители 60 крупнейших мировых транспортных и промышленных компаний, объединенные стремлением развивать водородное общество в мире.
21. Народное просвещение
В конце августа - начале сентября 2019 года корейская компания проводила выставку Hyundai Hydrogen World в Шанхае, чтобы познакомить посетителей с водородной энергетикой и возможностями использования водорода в транспортных системах будущего. Не секрет, что КНР сегодня и главный поставщик электромобилей, и основной их потребитель.

На одной из площадок демонстрировали, как кроссовер с силовой установкой на топливных элементах NEXO очищает воздух, отфильтровывая 99,9% ультрамелких частиц во время движения.

На площадке с моделью FCEV в разрезе показывали его конструкцию, компоненты и механизмы, включая водородный бак и топливную систему. Здесь же объясняли отличия автомобиля с силовой установкой на топливных элементах от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромобилей, а также рассказывали о безопасности автомобилей FCEV.
22. Стратегические инвестиции
В октябре 2019 года Hyundai Motor Group заявила о стратегических инвестициях в три компании, занимающиеся водородом, — Impact Coatings, H2Pro и GRZ Technologies — для укрепления своей лидерской позиции в глобальной «экосистеме» автомобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах.

Impact Coatings AB — это шведская компания, ведущий поставщик PVD-покрытий для топливных ячеек.

H2Pro — израильский стартап, который разработал эффективную, доступную и безопасную технологию расщепления воды E-TAC. Она позволит Hyundai снизить стоимость производства водорода, что, в свою очередь, снизит цену водорода для покупателей.

Компания GRZ Technologies из Швейцарии специализируется на хранении энергии в виде водорода. Ее система обеспечивает более безопасное хранение водорода при пониженном давлении с более высокой плотностью, и, кроме того, она дешевле, чем у конкурентов.
23. Топливные элементы для всех
В 2019 году компания Hyundai подписала соглашение о сотрудничестве с американской корпорацией Cummins Inc., глобальным лидером в области двигателей и генераторов, для совместной разработки электрических и топливных силовых агрегатов, сочетающих в себе топливные элементы системы Hyundai и электрические силовые агрегаты, аккумуляторы и технологии управления компании Cummins. Цель компании – поставлять около 200 000 систем топливных элементов по всему миру к 2030 году.
24. Водородная инфраструктура
Компания укрепляет сотрудничество и с корейскими партнерами, такими как Hydrogen Energy Network (HyNet), а также с зарубежными, включая Saudi Aramco, для расширения поставок водорода и зарядных станций. Кроме того, Hyundai расширит стратегическое сотрудничество со смежными предприятиями по всему миру для создания водородной инфраструктуры.
25. Беспилотный мир
Hyundai стремится ускорить развитие технологии автономного вождения и внедрить самоуправляемые транспортные средства с технологией четвертого и пятого уровня в ближайшем будущем, чтобы возглавить отрасль. Hyundai будет эксплуатировать автономные транспортные средства в отдельных регионах в 2023 году, а также начнет коммерческое производство во второй половине 2024 года. Генеральный партнер Hyundai на этом направлении – компания Aptiv с большим опытом создания и внедрения систем автономного вождения (беспилотников). Компании образуют совместное предприятие с равными долями собственности. Стоимость СП оценивается в 4 миллиарда долларов.
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