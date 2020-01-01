Валерий Моргуновский

Руководитель отдела маркетинга



К­ак-то толкался я в пробке на своей машине и подглядывал за тем, чем занимаются соседи. Очень завидовал барышне в Мерседесе, которая тыкала в иконки смартфона на мониторе автомобиля. Это так здорово. Но, оказывается, CarPlay – доступная функция. Причем мне не пришлось отвлекаться – подключил провод и пожалуйста: Телеграм, Вотцап и даже Зум на экране Креты с приятным тачскрином.



Динамика автомобиля для города отличная. Едет очень уверенно, двигатель несильно напрягается. Не хватает, конечно, спортрежима, была бы пятерка! В общем, это, конечно, не такой автомобиль, на котором можно резко стартовать со светофора. Впрочем, ни на каком не надо этого делать… На трассе сил должно хватить.

