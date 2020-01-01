ТАКАЯ ОНА ШУСТРАЯ!
«За рулем» снова собрал читателей на Народный тест-драйв. Сегодня у нас обновленный городской кроссовер в максимальной комплектации.
«Не ожидал от нее прыти»
Дмитрий Голдштейн
Музыкант, автогонщик
Первые ощущения прекрасные: Creta – на удивление замечательная машина. Изумление в том, что я не ожидал он нее такой прыти. Ведь это кроссовер, то есть центр массы у нее не низкий, не спортивный. Да и вообще она предлагается как бюджетный утилитарный автомобиль.

Двигатель крутит прекрасно. Во время теста я использую ручное переключение передач, и мне нравятся ощущения. Скорости переключаются именно тогда, когда это необходимо, за редчайшим исключением. Но это ­все-таки электроника, и у конструкторов было свое видение.
Автомобиль демонстрирует прекрасную реакцию на педали газа и тормоза. Руль чувствительный. По неровностям мы не проезжали, но подвеска мне нравится: Creta по езде одновременно и жесткая для управления, и комфортная для пассажиров. Интересно было бы попробовать ее на гоночном треке. Я, кстати, отключил электронных помощников, в том числе и по скользкой дороге. Машина вела себя замечательно.

Автомобилю очень идет этот насыщенный глубокий красный цвет. Бросается в глаза замечательное сочетание с черной крышей.
«Размеры радуют»
Владимир Постников
Логист, семьянин с двумя детьми
Для меня Creta – машина типа «сел и поехал», потому что машины этого бренда мне хорошо знакомы. В этой модели все тоже на своих местах.

Посадка высокая, видно все далеко. Правда, мне с моим метр девяносто немного не хватает угла зеркал, которые я выкрутил на максимум. Хотя, возможно, это дело привычки. Мы проехали несколько пешеходных переходов, и мне приходилось заглядывать за стойки, хотя это проблема большинства машин сегодня.

Запас пространства над головой достаточный для меня. Кстати, как там ощущения на сиденье за мной?
Елена (жена Владимира): Учитывая, что сиденье ты отодвинул так, как удобно тебе, я коленками не упираюсь, как в других машинах. В общем, мне комфортно. Размеры радуют: на заднем сиденье спокойно сядем с двумя детьми.

Машина с полным приводом и ждать от нее, что она будет ехать как спорткар, – глупо. Однако я предполагал, что двухлитровый двигатель будет порезвее.

Педаль газа кажется немного ватной. Тормоза эффективные. Проехали в одном месте подобие брусчатки, подвеска буквально проглотила неровность.

Шумоизоляция адекватная. Если открыть окно, то рева не слышно: нормальная работа современного бюджетного двигателя, ровно, спокойно, без посторонних шумов.
«Здесь большое и классное зеркало!»
Кира Абулхатина
Специалист по визуальному контенту
Что в машине главное для женщины? Конечно же, цвет! Вот этот красный – нарядный, мне очень нравится. К сожалению, он не базовый, за него нужно будет чуть доплатить, но чуть. Также решение с контрастной ­крышей отличное! Очень гармоничная получилась машинка!

Такая она шустрая при разгоне! Фуру обогнать на МКАДе будет нетрудно. Подвеска в меру жесткая. Мне нормально, трясет не сильно.

Внутри машина соответствует своему классу: все просто, но функционально и комфортно. Я – ниже среднего роста, а здесь посадка высокая – для меня это плюс.
Мне не понадобилось прикладывать ­какие-либо усилия, чтобы настроить под себя сиденья, зеркала. Очень нравится левый подлокотник. Не во всех машинах ему уделяют должное внимание, здесь он отличный – широкий.

Монитор очень нравится: большой и расположен под хорошим углом. Очень порадовала интуитивность приборной панели: ни одной непонятной кнопки.

Для каждой женщины важно зеркало. Оно здесь большое и классное!
«Я люблю легкий руль»
Валерий Моргуновский
Руководитель отдела маркетинга
К­ак-то толкался я в пробке на своей машине и подглядывал за тем, чем занимаются соседи. Очень завидовал барышне в Мерседесе, которая тыкала в иконки смартфона на мониторе автомобиля. Это так здорово. Но, оказывается, CarPlay – доступная функция. Причем мне не пришлось отвлекаться – подключил провод и пожалуйста: Телеграм, Вотцап и даже Зум на экране Креты с приятным тачскрином.

Динамика автомобиля для города отличная. Едет очень уверенно, двигатель несильно напрягается. Не хватает, конечно, спортрежима, была бы пятерка! В общем, это, конечно, не такой автомобиль, на котором можно резко стартовать со светофора. Впрочем, ни на каком не надо этого делать… На трассе сил должно хватить.
Подвеска в меру жесткая, хорошо проглатывает препятствия и бульварные неровности.

Рулится приятно. Я люблю легкий руль.

К габаритам я адаптировался минут за пять. Еще сиденья удобные. Никакого дискомфорта. Нужно, конечно, поездить часов пять на трассе, чтобы прочувствовать, но по городу – никаких нареканий.

Хорошие информативные боковые зеркала, а также зеркало заднего вида. Сюда еще бы панорамную крышу!

Шумоизоляция в пределах нормы: 4,5 тысячи оборотов слышно, но раздражения не вызывает. Чуть-чуть «подтюнить шумку» можно, но я думаю, что жена вообще бы не обратила на это внимания.
Технические характеристики
Количество мест
5
Привод
полный
Объем двигателя
2 литра
Коробка передач
автоматическая
Время разгона (0–100 км/ч)
11,3 сек
Масса
1552 кг
Цена
от 990 000 (с учетом спец­предложения) до 1 567 000 руб.
Партнерский материал
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте