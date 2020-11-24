10 полезных фишек HAVAL H9

Большой рамный внедорожник… суровый аппарат. Но в нем есть место тонким инженерным решениям.

В киномире «пасхалками» называют малозаметные шутки авторов, не бросающиеся в глаза всем, но понятные посвященным. Есть такие и в автомобильном мире. Только здесь они говорят о серьезной проработке машины и внимании к мелочам.

В противосолнечных козырьках Haval H 9 есть небольшие выдвижные сегменты, позволяющие исключить ослепление солнечными лучами. Если кому-то не хватит места на диване Haval H 9 (например, Султану Косену, самому высокому человеку в мире. Его рост — 2,51), переднее пассажирское кресло можно подвинуть вперед кнопками с левой стороны его спинки. Людям обычного роста такая функция может понадобиться, чтобы отдохнуть в пути, вытянув ноги. В огромном багажнике автомобиля есть розетка на 220В/150Вт, позволяющая подключить, например, блок питания ноутбука или электрическое одеяло. Вдруг вы решите переночевать в машине где-нибудь на природе…. При беглом осмотре автомобиля это не бросается в глаза, но H 9 с завода подготовлен для установки фаркопа: за лючком в заднем бампере скрыты ответная часть для сцепного устройства и электрическая розетка для прицепа! Очевидно, конструкторы серьезно поработали над безопасностью: Например, если «забудете» пристегнуться, снимите автомобиль со стояночного тормоза и включите режим Drive , автомобиль будет реагировать на педаль акселератора добавлением оборотов, но с места не тронется. Некоторые владельцы больших внедорожников уверены, что ремни им не нужны — зачем они в танке? Грубая ошибка. Системы безопасности современного автомобиля (любого класса) рассчитаны на комплексную работу. Вы не сможете открыть лючок бензобака H 9, пока не заглушите двигатель. Правило пожарной безопасности: на АЗС запрещают заправлять транспортные средства с работающими двигателями. Если на автомобиле работают дворники, и вы включаете задний ход, автоматически включается и задний дворник. Мелочь, а удобно! И — безопасно. У машины есть подсветка поворотов: при включенном свете фар и повороте руля зажигается противотуманная фара с соответствующей стороны. Обмануть систему не удастся — если вы включите правый поворотник, а поедете налево, загорится правая ПТФ. И левая, если вы пойдете с левым поворотником направо. А при включении передачи заднего хода загораются обе противотуманки. Люк в потолке автоматически закрывается, если скорость движения достигает 120 км/ч или начинается дождь (достаточно сильный, чтобы сработал датчик). Люк также закроется сам собой и в том случае, если автомобиль простоит с открытым люком 12 часов. В Haval H 9 может быть установлена система очистки воздуха в салоне с ионизацией. Она к тому же информирует о качестве воздуха. Синяя лампочка говорит о хорошем качестве, желтая — об удовлетворительном, красная — о плохом, а красный мигающий сигнал говорит о необходимости заменить фильтр воздухоочистителя. Правда, неплохо?

В H9 немало прикольных фишек, и мы перечислили далеко не все. Другие есть в руководстве по эксплуатации. Там 215 страниц.

Кстати!

На фоне снижения рынка у Haval идет рост продаж, расширение дилерской сети (теперь в нее входят 92 центра, почти втрое больше, чем в начале прошлого года), а российский завод увеличивает штат и наращивает темпы производства: в сентябре запущена вторая смена сборочной линии Haval H5 и H9.

Многие до сих пор считают, что российская сборка — это плохо. В Haval так не считают: раньше гарантия на H9 и другие импортируемые автомобили составляла 100 000 км. Сейчас на рамный внедорожник H9, произведенный на российском заводе Haval в Тульской области и приобретенный у официального дилера после 1 июля 2020 года, гарантия от ООО «Хавал Мотор Рус» составляет до 36 месяцев или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).