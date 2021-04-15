Шины Nokian Tyres — постоянные участники тестов «За рулем» — везде демонстрируют хорошие и отличные результаты. Сейчас на них действует бессрочная расширенная гарантия. И это отличный повод обновить шины!

По статистике финнов, плохое состояние шин приводит к 14,6% ДТП.

На всякий случай напомним, что шины пора менять, если:

Видны повреждения протектора или боковин (глубокие трещины, порезы, грыжи, вылезший корд) Заметен неравномерный износ протектора Колеса с шинами не балансируются нормально (до 35 граммов для колеса легкового автомобиля) Остаточная глубина протектора на зимних шинах меньше 4 мм, на летних — меньше 1,6 мм Шины используются больше пяти сезонов. У нас «возраст» шин не регламентируется, но в европейских странах за этим следят, так как старая шина разрушается незаметно и может стать причиной аварии.

Результаты 10 тестов в «За рулем»: хорошо, очень хорошо и отлично!

2018

При выборе из 10 комплектов фрикционных шин для гольф-класса (размерности 205/55 R16), финские Nokian Hakkapeliitta R3 оказались на третьем месте. Они продемонстрировали лучшие управляемость на льду, проходимость и курсовую устойчивость на снегу, и оказались самыми экономичными. При этом шумели и посредственно, по заключению экспертов, тормозили на льду. Впрочем, как сказано о призерах, «все подиумные шины одинаково хороши и на „белых“ дорогах, и на асфальте. Различия между ними лишь в нюансах, которые в обычных режимах вряд ли можно почувствовать. Любая из трех шин придется по душе всем водителям, независимо от стиля езды и уровня квалификации».

2021

В этом году шины Nokian Tyres участвовали в большом тесте летних шин для кроссоверов, сражаясь с 9 соперницами. У теста было две части — летняя и осенняя (при разных температурах). И осенние тесты наши шинники проводили на полигоне Nokian Tyres в Финляндии, при +8°С. Недаром говорят, что дома стены помогают. У Nokian Hakka Black 2 SUV (российского производства) второе место. Плюсы: наивысшая стойкость к аквапланированию, высокие тормозные свойства, надежная управляемость. Минус: незначительные замечания по курсовой устойчивости. По заключению наших экспертов, эти шины лидируют в противостоянии аквапланированию и в остальном сюрпризов не преподносят. Хакка особенно понравится тем, кто проживает в дождливых регионах. Ценник адекватен — налицо экономия в 8% относительно справедливой цены.

2020

В сравнении 17-дюймовых летних шин Nokian Hakka Black 2 заняли второе место. В плюсы эксперты занесли лучшее торможение на мокром асфальте, надежное поведение при резких маневрах и четкое следование курсу. В недостатках —незначительные претензии в адрес акустической комфортности и плавности хода. Шины финской марки изготовлены в российском городе Всеволожск.

2020

В большом тесте 15-дюймовых летних шин Nokian Hakka Green 2 получили от наших экспертов третье место. В плюсах лучшая скорость выполнения переставки на сухом покрытии, высокие сцепные свойства, примерное поведение. В минусах —посредственная экономичность при 60 км/ч, незначительные претензии по плавности хода, высоковат внутренний шум. И вновь это шины российского производства.

2019

«Бронзу» взяли в тесте шипованных шин размерности 205/55 R16 и Nokian Hakkapeliitta 9. Плюсы: уверенно цепляются за лед и асфальт, самые экономичные, понятные управля­емость и следование курсу, отличная проходимость. Минусы: великоват тормозной путь на снегу, легкие замечания к акустическому комфорту. Это «чистокровные» финские шины.

2019

Результат в большом тесте зимних фрикционных шин 195/65 R15 еще лучше — второе место. В плюсах Nokian Hakkapeliitta R3: выдающиеся сцепные свойства на любой зимней дороге, высокая экономичность, лучшая проходимость, замечательная комфортность. Минус один — легкие претензии к курсовой устойчивости на асфальте. Или, как лаконично сказали наши эксперты о Nokian Hakkapeliitta R3, эти шины сильны на любых зимних дорогах. Их преимущества — проходимость и экономичность. И снова финское производство.

2019

А в тесте одиннадцати комплектов летних шин для компактных кроссоверов (размерность 215/65 R16) Nokian Hakka Blue 2 SUV заняли первое место, разделив его с конкурентом из Италии. Плюсы: надежное сцепление, отличная управляемость, высокая комфортность. Минус — повышенный расход топлива при 90 км/ч. В общем, эти шины очень комфортны и подойдут для любых дорог. Место производства? Правильно, Российская Федерация.

2019

Делали наши шинные эксперты и большой тест 13 комплектов размерности 205/55 R16 для автомобилей гольф-класса. За Nokian Hakka Blue 2 финского производства осталось второе место. Достоинства этих шин — наивысшая скорость выполнения переставки, лучшее поведение при экстремальных маневрах, четкое следование курсу. Недостаток — средние тормозные свойства на сухой дороге. Цитата из материала: «И приятнее всего управляется Skoda на шинах Nokian Tyres, причем как на сухом асфальте, так и на мокром. Испытатели отметили четкие реакции, адекватные углы поворота баранки и достаточную ее информативность. Баланс управляемости близок к нейтральному».

2019

В тесте летних шин размерности 185/60 R14 для самых доступных автомобилей Nokian Hakka Green 2, сделанные в России, также заняли второе место. Плюсы: лучшая управля­емость и отличное сцепление как на сухой, так и на мок­рой дороге, низкий расход топлива, высокая плавность хода, тихие. Значительных минусов не обнаружено.

2018

Тест популярных «шиповок» для небольших кроссоверов (размерностью 215/65 R16) принес Nokian Hakkapeliitta 9 SUV российского производства первое место. Плюсы: превосходное сцепление и отличная управляемость на снегу и льду, экономичные. Но надо же найти и минусы! Строгие эксперты решили, что шины слабо тормозят на сухом асфальте, у них посредственная плавность хода, и они шумноваты. И все-таки —лучшие! «Этими шинами в любых режимах движения будут довольны и обыватели, и дрифтеры».

2018

При выборе из 10 комплектов фрикционных шин для гольф-класса (размерности 205/55 R16), финские Nokian Hakkapeliitta R3 оказались на третьем месте. Они продемонстрировали лучшие управляемость на льду, проходимость и курсовую устойчивость на снегу, и оказались самыми экономичными. При этом шумели и посредственно, по заключению экспертов, тормозили на льду. Впрочем, как сказано о призерах, «все подиумные шины одинаково хороши и на „белых“ дорогах, и на асфальте. Различия между ними лишь в нюансах, которые в обычных режимах вряд ли можно почувствовать. Любая из трех шин придется по душе всем водителям, независимо от стиля езды и уровня квалификации».

2021

В этом году шины Nokian Tyres участвовали в большом тесте летних шин для кроссоверов, сражаясь с 9 соперницами. У теста было две части — летняя и осенняя (при разных температурах). И осенние тесты наши шинники проводили на полигоне Nokian Tyres в Финляндии, при +8°С. Недаром говорят, что дома стены помогают. У Nokian Hakka Black 2 SUV (российского производства) второе место. Плюсы: наивысшая стойкость к аквапланированию, высокие тормозные свойства, надежная управляемость. Минус: незначительные замечания по курсовой устойчивости. По заключению наших экспертов, эти шины лидируют в противостоянии аквапланированию и в остальном сюрпризов не преподносят. Хакка особенно понравится тем, кто проживает в дождливых регионах. Ценник адекватен — налицо экономия в 8% относительно справедливой цены.

Расширенная? Бессрочная? — да, и да!

Давать гарантию на шины, которые ходят по российским дорогам, — это смело. Расширенную — вдвойне смело. А Бессрочную Расширенную (то есть фактически пожизненную) — втройне. Однако именно такую, защищающую от эксплуатационных повреждений (проколов, порезов, разрывов и вздутий боковин) Nokian Tyres обещает покупателям при приобретении шин в авторизованных торговых точках. Подробности — на сайте марки.

7 наивных вопросов о расширенной гарантии

1. Наехал на гвоздь, шина спускает. Ее обменяют на новую или починят?

Прежде всего, мастер шиномонтажа оценит степень повреждения шины. Если повреждение небольшое, и есть возможность отремонтировать без потери эксплуатационных свойств, то так и сделают — бесплатно. Если же повреждение серьезное, пробитую шину заменят (также бесплатно).

Расширенная гарантия Nokian Tyres действует до остаточной глубины протектора не менее 4 мм.

2. Влетел в яму, получил грыжу. Тоже поменяют?

Да. Ремонт или замена шин по расширенной гарантии Nokian Tyres будет произведена бесплатно.

3. Хулиган порезал шины ножом. И это гарантийный случай?

К сожалению, такие ситуации случаются. Если это произошло, то рекомендуем обратиться в полицию. Расширенная гарантия Nokian Tyres в таком случае не поможет.

4. А если повреждены одновременно две или три шины?

Конечно, каждый случай стоит рассматривать индивидуально. Несколько шин одновременно повредить сложно. Но, если это все же случилось, эксперты оценят повреждения, их причины и направят на ремонт или замену при необходимости.

5. А уже отремонтированную где-то шину можно заменить при новом повреждении?

На шину после ремонта в неавторизованной торговой точке Расширенная гарантия не действует. Ремонт и замена всегда должны производиться только в авторизованных центрах Nokian Tyres.

6. Многие автолюбители добиваются, чтобы шины на машине были из одной партии. В случае с Расширенной гарантией этого явно не будет. Насколько это критично?

Стандарты производства шин исключают вариативность их свойств. Все наши шины одной модели и размера имеют одинаковые свойства, независимо от партии.

7. Купил новые шины Nokian Tyres, но с рук. Получу ли я право на бессрочную расширенную гарантию?

Расширенная гарантия не распространяется при передаче шин третьим лицам. Владелец шин должен быть вписан в талон, либо на его имя должна быть проведена электронная активация.

Модели шин, участвующие в программе «Бессрочная расширенная гарантия»

Расширенная гарантия на 1 год

Nokian Nordman S2 SUV — шины для универсального использования на кроссоверах и внедорожниках. Типоразмеры от 215/65 R16 98H до 225/55 R19 99V, ориентировочные цены от 5100 до 8560 рублей.

Бессрочная расширенная гарантия

Nokian Hakka Black 2 — легковые летние для сложных климатических условий. Типоразмеры от 205/50 R17 93W XL до 245/35 ZR21 96Y XL, ориентировочные цены от 8060 до 19340 рублей.

Nokian Hakka Blue 2 — легковые летние для семейных и спортивных автомобилей средней мощности. Типоразмеры от 185/55 R15 86V XL до 215/50 R18 92V, ориентировочные цены от 4530 до 12410 рублей.

Nokian Hakka Green 3 — премиальные экологичные летние шины для легковых автомобилей. Новинка сезона. Типоразмеры от 175/70 R13 82T до 235/45 R18 98W XL, ориентировочные цены от 2990 до 9040 рублей.

Nokian Hakka Black 2 SUV — летние шины со спортивным характером. Типоразмеры от 235/65 R17 108V XL до 275/50 R22 115V XL, ориентировочные цены от 8740 до 20740 рублей.

Nokian Hakka Blue 2 SUV — летние шины для спортивных автомобилей и кроссоверов. Типоразмеры от 215/65 R16 102V XL до 225/55 R19 103V XL, ориентировочные цены от 5890 до 10060 рублей.

Расширенная гарантия на 1 год

Nokian Nordman SZ2 — новые высокоскоростные шины для неровных и грубых дорог и изменчивой летней погоды с широким перепадом температур. Типоразмеры от 205/55 R16 94V XL до 255/35 ZR20 97Y XL, ориентировочные цены от 3700 до 12320 рублей.

Nokian Nordman S2 SUV — шины для универсального использования на кроссоверах и внедорожниках. Типоразмеры от 215/65 R16 98H до 225/55 R19 99V, ориентировочные цены от 5100 до 8560 рублей.

Бессрочная расширенная гарантия

Nokian Hakka Black 2 — легковые летние для сложных климатических условий. Типоразмеры от 205/50 R17 93W XL до 245/35 ZR21 96Y XL, ориентировочные цены от 8060 до 19340 рублей.

Nokian Hakka Blue 2 — легковые летние для семейных и спортивных автомобилей средней мощности. Типоразмеры от 185/55 R15 86V XL до 215/50 R18 92V, ориентировочные цены от 4530 до 12410 рублей.

Nokian Hakka Green 3 — премиальные экологичные летние шины для легковых автомобилей. Новинка сезона. Типоразмеры от 175/70 R13 82T до 235/45 R18 98W XL, ориентировочные цены от 2990 до 9040 рублей.

Nokian Hakka Black 2 SUV — летние шины со спортивным характером. Типоразмеры от 235/65 R17 108V XL до 275/50 R22 115V XL, ориентировочные цены от 8740 до 20740 рублей.

Первое упоминание

Журнал «За рулем» издается с 1928 года. Suomen Gummitehdas Oy производила галоши и резиновые изделия для промышленности с 1898 года. Автомобильные шины предприятие начало делать с модели Kesäpinta (летняя покрышка) в 1932 году.

На сайте «За рулем» Nokian Tyres впервые упоминается больше 19 лет назад в материале «Северное лето „Нокиан“ знаменитого автоиспытателя Сергея Воскресенского: „Шины „Нокиан“ (Nokian Tyres) у российского потребителя ассоциируются в основном с суровыми зимними условиями. Действительно, на скользких покрытиях с ними сложно конкурировать, настолько неординарны и высокотехнологичны эти покрышки. Тем не менее, „Нокиан“ производит шины не только для зимы…

Тойота-RАV 4, обутая в «Нокиан» WR-H,… вызвала взрыв положительных эмоций. От этой покрышки, несколько выпадающей из летнего модельного ряда, никак не ожидаешь столь быстрых и точных реакций, позволяющих играючи управлять довольно большим автомобилем. Несмотря на то, что скольжения и здесь появляются довольно рано, машина сохраняет точность и однозначность реакций. Здорово!»

Десять лет назад, в марте 2011 года, в материале о шинных новинках, вышедших к летнему сезону, упоминалась Nokian Hakka Green c добавкой из финской сосны (отходов бумажного производства) в резиновую смесь протектора.

Сейчас «в строю» Nokian Hakka Green 3 — шина третьего поколения. И она также участвует в программе бессрочной расширенной гарантии.