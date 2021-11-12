Новые шины Nokian Tyres: энергия 220х4! — журнал За рулем

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Новые шины Nokian Tyres: энергия 220х4!

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В Москве впервые в этом году пошел снег, а на большей части России уже установились температуры, при которых автомобилистам рекомендуется переходить на зимнюю резину.

На какие зимние шины стоит обратить внимание осенью 2021 года? Независимые тесты указывают в том числе на шины Nokian Hakkapeliitta 10, а если быть точными — то на Nokian Hakkapeliitta 10p, специальную версию модели для Россиии.

Оценки экспертов

Шины Nokian Hakkapeliitta 10р заняли первое место в тестах «За рулем», а Nokian Hakkapeliitta 10 — в тестах финских изданий Tekniikan Maailma и Moottori, шведских и норвежских газет Aftonbladet и Dagbladet.
В опубликованных обзорах отмечались отличное сцепление при разгоне и торможении, курсовая устойчивость и безопасность на обледенелых и заснеженных покрытиях, а также низкий уровень шума

На этих шинах по льду хочется рысачить, запуская машину в боковые скольжения — настолько хорошо Nokian Hakkapeliitta 10р позволяет управлять и рулем, и акселератором.

«За рулем», №9, 2021

Nokian Tyres возвращается на первое место с новыми Nokian Hakkapeliitta 10. Ключевые характеристики на льду выше всяких похвал, ничего другого мы и не ожидали. Так безопасно и легко водить! Сцепление на снегу тоже хорошее, но главный прорыв случился с движением по голому грунту, ахиллесовой пяты предшественницы Hakkapeliitta 9.

Aftonbladet, 21.09.2021

На льду и снегу Nokian Tyres показывает выдающееся сцепление с дорогой… что гарантирует отличные ходовые качества без ущерба для безопасности.

Moottori, №8, 2021

Для русских зим

На шинах Nokian Hakkapeliitta 10p два вида шипов: шипы в центральной части протектора улучшают сцепление при ускорении и торможении, а в плечевых областях обеспечивают максимальное сцепление при поворотах. Причем нанесены они инновационным образом — с помощью технологии двойной ошиповки, позволяющей добиваться отличных показателей и на льду, и на снегу, и на сухом асфальте. Кроме того, специально для российских условий эксплуатации применяется удлиненный шип.

Выбор для страны

Шины Nokian Hakkapeliitta 10 — это семейство. На основе базовой модели созданы варианты для разных рынков и классов автомобилей, в частности:
  • P — для России, Беларуси и Казахстана с более длинными шипами;
  • SUV — для внедорожников с более защищенными боковинами;
  • EV — для электрокаров, гибридов и премиального сегмента с низким уровнем шума.
Всего — более 130 типоразмеров! У нас на рынке шины продаются с индексом «р».

Тихо едешь

Прорывные шумовые характеристики шин Nokian Hakkapeliitta 10 EV достигнуты за счет решения SilentDrive™ — на внутренней стороне шины помещен пористый слой акустического материала, эффективно поглощающий вибрации.

Помимо этого, расположение шипов оптимизировано с учетом сложных компьютерных расчетов, поэтому звуковые волны от отдельно взятых шипов не вступают в резонанс.

Экономия пополам с экологией

При производстве шин Nokian Hakkapeliitta 10р используется передовая по составу резиновая смесь: на 30% это натуральные материалы (в том числе рапсовое масло и и сосновый экстракт). Больше половины масел в составе смеси для протектора имеют натуральную основу.

В результате у шин повышенные показатели не только экологичности, но и экономичности — экономия топлива возникает благодаря низкому показателю сопротивления качению.

Удаленное изучение

Сегодня перед покупкой многое можно удаленно изучить в деталях. Рассмотрите шины Nokian Hakkapeliitta 10р в формате 3D в дополненной реальности: для этого нужно скачать приложение Arilyn (доступно в магазине приложений к вашему смартфону) и отсканировать изображение.
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