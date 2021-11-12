Новые шины Nokian Tyres: энергия 220х4!

На какие зимние шины стоит обратить внимание осенью 2021 года? Независимые тесты указывают в том числе на шины Nokian Hakkapeliitta 10, а если быть точными — то на Nokian Hakkapeliitta 10p, специальную версию модели для Россиии.
Оценки экспертов
Шины Nokian Hakkapeliitta 10р заняли первое место в тестах «За рулем», а Nokian Hakkapeliitta 10 — в тестах финских изданий Tekniikan Maailma и Moottori, шведских и норвежских газет Aftonbladet и Dagbladet.
В опубликованных обзорах отмечались отличное сцепление при разгоне и торможении, курсовая устойчивость и безопасность на обледенелых и заснеженных покрытиях, а также низкий уровень шума
На этих шинах по льду хочется рысачить, запуская машину в боковые скольжения — настолько хорошо Nokian Hakkapeliitta 10р позволяет управлять и рулем, и акселератором.
«За рулем», №9, 2021
Nokian Tyres возвращается на первое место с новыми Nokian Hakkapeliitta 10. Ключевые характеристики на льду выше всяких похвал, ничего другого мы и не ожидали. Так безопасно и легко водить! Сцепление на снегу тоже хорошее, но главный прорыв случился с движением по голому грунту, ахиллесовой пяты предшественницы Hakkapeliitta 9.
Aftonbladet, 21.09.2021
На льду и снегу Nokian Tyres показывает выдающееся сцепление с дорогой… что гарантирует отличные ходовые качества без ущерба для безопасности.
Moottori, №8, 2021
Для русских зим
На шинах Nokian Hakkapeliitta 10p два вида шипов: шипы в центральной части протектора улучшают сцепление при ускорении и торможении, а в плечевых областях обеспечивают максимальное сцепление при поворотах. Причем нанесены они инновационным образом — с помощью технологии двойной ошиповки, позволяющей добиваться отличных показателей и на льду, и на снегу, и на сухом асфальте. Кроме того, специально для российских условий эксплуатации применяется удлиненный шип.
Выбор для страны
Шины Nokian Hakkapeliitta 10 — это семейство. На основе базовой модели созданы варианты для разных рынков и классов автомобилей, в частности:
- P — для России, Беларуси и Казахстана с более длинными шипами;
- SUV — для внедорожников с более защищенными боковинами;
- EV — для электрокаров, гибридов и премиального сегмента с низким уровнем шума.
Тихо едешь
Прорывные шумовые характеристики шин Nokian Hakkapeliitta 10 EV достигнуты за счет решения SilentDrive™ — на внутренней стороне шины помещен пористый слой акустического материала, эффективно поглощающий вибрации.
Помимо этого, расположение шипов оптимизировано с учетом сложных компьютерных расчетов, поэтому звуковые волны от отдельно взятых шипов не вступают в резонанс.
Экономия пополам с экологией
При производстве шин Nokian Hakkapeliitta 10р используется передовая по составу резиновая смесь: на 30% это натуральные материалы (в том числе рапсовое масло и и сосновый экстракт). Больше половины масел в составе смеси для протектора имеют натуральную основу.
В результате у шин повышенные показатели не только экологичности, но и экономичности — экономия топлива возникает благодаря низкому показателю сопротивления качению.
Удаленное изучение
Сегодня перед покупкой многое можно удаленно изучить в деталях. Рассмотрите шины Nokian Hakkapeliitta 10р в формате 3D в дополненной реальности: для этого нужно скачать приложение Arilyn (доступно в магазине приложений к вашему смартфону) и отсканировать изображение.