Новые шины Nokian Tyres: энергия 220х4!

Новый Toyota Highlander: у него атмосферный мотор и «ламповый» характер

А еще - три ряда сидений. Но главное - цена. Самая простая машина обойдется в четыре миллиона, а хорошо упакованный Highlander - это четыре семьсот. Если дилер положит в машину коврики и набор автомобилиста, цена взлетит еще на лимон.