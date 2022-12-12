Герои за рулем: 5 невыдуманных историй о доблести и долге

Военнослужащие РФ, находясь в зоне проведения специальной военной операции, ежедневно сталкиваются со смертельной опасностью.

Под огнем противника важно сохранять самообладание — только это порой помогает выполнить боевую задачу и спасти жизни сослуживцев и свою. Вот лишь несколько реальных примеров.

История 1. Саид Магомедов — рядовой

В ходе СВО рядовой Саид Магомедов доставлял боеприпасы российским подразделениям на линию боевого соприкосновения. При этом он неоднократно попадал под огонь противника.

В одном из рейсов колонна техники, в составе которой находился Саид Магомедов, попала под артиллерийский обстрел. В результате одна из машин получила повреждения и загорелась.

Оценив ситуацию, рядовой Магомедов эвакуировал из подбитого транспорта троих военнослужащих, оказал им первую помощь и вывез их на своем автомобиле из-под огня.

История 2. Валерий Бабков — младший сержант

Заместитель командира взвода обеспечения батальона связи младший сержант Валерий Бабков предотвратил взрыв грузового автомобиля с боеприпасами.

Кассетный боеприпас, выпущенный ВСУ по колонне обеспечения, был сбит российской системой ПВО, однако его поражающие элементы зацепили несколько машин, перевозивших боезапас. В результате начался пожар и возникла угроза детонации боеприпасов.

Не раздумывая, младший сержант Валерий Бабков, получивший в ходе атаки противника осколочное ранение, бросился к ближайшему горящему автомобилю и отогнал его на безопасное расстояние от колонны.

История 3. Дмитрий Баранов — рядовой

Водитель рядовой Дмитрий Баранов доставлял боеприпасы и горюче-смазочные материалы на передовые позиции. Украинские националисты, стремясь прервать снабжение российских войск, атаковали колонну обеспечения.

Отражая атаку противника, Дмитрий Баранов метким огнем из своего оружия уничтожил шесть боевиков. Понеся потери, диверсионная группа противника была вынуждена отступить.

В ходе боя одна из грузовых машин была повреждена и не могла продолжать движение в заданный район. Дмитрий Баранов принял решение взять поврежденную технику на буксир во избежание срыва поставки боеприпасов.

Проявив личное мужество и профессиональные качества, рядовой Баранов помог колонне отразить нападение противника, а также обеспечил своевременное снабжение наступающих российских войск.

История 4. Никита Барныч — сержант

Сержант Никита Барныч, находясь в боевом охранении, выполнял задачу по охране грузовых автомобилей с боеприпасами для гаубичного дивизиона. Противник решил атаковать позиции дивизиона. Наступление радикалов на российские подразделения сопровождалось массированной минометной поддержкой.

В условиях непрекращающегося огня Никита, понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники российского гаубичного дивизиона, дал команду подчиненным на вывоз автомобилей со снарядами из-под огня. Совершая противоогневые маневры, сержант Барныч смог вывести машину из-под минометного огня противника в безопасное место.

В результате решительных и самоотверженных действий сержанта Никиты Барныча атака противника была отбита. При этом потерь в дивизионе допущено не было.

История 5. Павел Баханов — сержант

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик сержант Павел Баханов выполнял задачи по тыловому снабжению батальонных тактических групп российских Вооруженных Сил. С целью оперативного и бесперебойного обеспечения подразделений неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В ходе выполнения очередной задачи, направляясь в район ведения активных боевых действий, Павел продвигался скрытно, ночью, с выключенными фарами, в условиях регулярного минометного и артиллерийского обстрела, снабжая тыловым обеспечением подразделения на передовой.

Прибыв в район расположения и приступив к разгрузке, Павел подвергся минометному обстрелу со стороны украинских националистов. В результате обстрела получил осколочные ранения. Оказав себе первую медицинскую помощь и превозмогая боль, Павел вынес из-под огня националистов раненого российского военнослужащего, эвакуировал его в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас ему жизнь.

Всего за время специальной военной операции Павел совершил 17 рейсов, доставив более 95 тонн груза.

Военная наука не стоит на месте — огромную роль играет тактическая подготовка военнослужащих. Но на передовой зачастую многое зависит и от личных качеств бойца, таких как хладнокровие и готовность брать на себя ответственность. Эти истории — очередное тому подтверждение и гарантии того, что победа будет за нами!

Подготовлено по материалам Минобороны России и группы Новости Донбасса (ВКонтакте)