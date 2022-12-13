Как на машине обогнать поезд: 17 секретов

партнерский материал

Даже если вы не собираетесь гоняться с поездами по маршруту Москва-Владивосток, многое стоит запомнить. Однажды пригодится за рулем.

Прошлым летом в конце июля, когда было тепло и солнечно (помните такое время?!), Андрей Леонтьев встречал с цветами на вокзале во Владивостоке поезд из Москвы. Никто из окружающих не знал, что несколько дней назад он провожал этот же поезд в столице…

Про этот проект мы как-то рассказывали, но без подробностей того, как Андрею, не нарушая правил, в одиночку, с ночевками, на Suzuki Vitara удалось обогнать скорый состав.

Вот 17 советов специалиста!

Почему такой маршрут

Гонки с поездами начались чуть ли не одновременно с появлением автомобилей и продолжаются до сих пор, таких романтических гонок уже сотни. Но мы, команда LAV Racing, совместно с автошинами Continental решили поставить жирную точку в вопросе, обогнав поезд, идущий по самому протяженному железнодорожному маршруту в мире, больше 9300 км.

Какая средняя скорость

Средняя путевая скорость поезда «Москва-Владивосток» — 63 км/ч. Моя средняя скорость на Suzuki Vitara — чуть больше 70 км/ч. Остановки не считаем. Несмотря на то, что в один из дней пришлось нагонять (сильно проспал), во Владивосток я прибыл раньше поезда на шесть часов. Конечно, у меня было время, чтобы купить букет цветов тревел-блогеру Юлии Костюшкиной, которую я провожал до купе в Москве.

1. Сколько проезжал

Я могу проезжать ежедневно и больше 2000 км. Понимаю, что это ненормально, но это же была гонка, а не путешествие. За годы автопутешествий пришел к выводу, что оптимально проезжать 350 км в день. Максимум 500. Тогда совсем не устаешь и остаются силы на прогулки, достопримечательности, фото и видео. Таким «плечам» способствует и расположение городов в России.

2. Сколько спал

Спал немало, от 4 часов ежесуточно. Обычно — 6–7 часов. Однажды, в последний день в Хабаровске, удалось поспать и 9 часов. Так что не стоит думать, что я всю неделю гнал, не смыкая глаз. Да, было тяжело, но опасности я никого, включая себя, не подвергал.

3. Что самое сложное в этой гонке

Вовремя просыпаться.

«Российские федеральные трассы сегодня позволяют ездить на большие расстояния довольно быстро. Никакой специальной подготовки ни от водителя, ни от автомобиля не требуется».

4. Сколько штрафов привез

Ни одного! Это к постоянному разговору, что у нас невозможно не нарушать. Возможно! А вообще сейчас можно ездить по нашим дорогам с достаточно высокой скоростью, не превышая. Это реальность.

5. Как держать среднюю скорость

Есть хорошее упражнение, чтобы научиться держать скорость, не глядя безотрывно на спидометр. Вы засекаете скорость (например, те же 70 км/ч) возле километрового столба и проверяете себя по спидометру, отсчитав пять столбов (километров). Если удалось удержать скорость — хорошо. Нет — повторить упражнение. Со временем скорость и расстояние нужно увеличивать.

6. Почему Suzuki Vitara

Автомобиль для такого пробега (путешествием это не назовешь) должен быть предельно надежным и довольно простым — чтобы ничего не мешало. В Vitara все интуитивно находится и все под рукой. И подвеска, легко переваривающая неровности. И удобные сиденья, иначе день за днем тысячи километров не проедешь, спина откажет. Единственный минус модели — небольшой бак. А вообще это один из лучших автомобилей для путешествий на большие расстояния с отдалением от цивилизации.

7. Зачем нужен большой бак

Очевидно, чем больше бак, тем реже ты останавливаешься, тем меньше тратишь время на заправки. И у нас есть регионы, где расстояния между АЗС довольно внушительные. Это, например, Кировская область, Карелия, Коми… Лишние литры в баке — это твоя автономность, спокойствие, что ты доедешь до следующей заправки.

8. Как готовить автомобиль к поездке по России

Никак специально, если мы едем по асфальтовым дорогам федерального значения. Автомобиль просто должен быть заведомо исправен, и на любом, хоть на Daewoo Matiz, можно доехать до Мурманска или Владивостока вообще без проблем. Но если брать более интересные истории, например, поездки до Магадана или Нарьян-Мара, где присутствуют и зимники, и грунтовые дороги, нужно иметь с собой как минимум одно запасное колесо в сборе.

«Кроме обычного водительского набора в машину нужно положить фонарик, саперную лопатку, рывковый трос и… резиновые сапоги, куда бы вы ни ехали».

9. Что взять в машину, кроме «запаски»

Огнетушитель, световозвращающий жилет, знак аварийной остановки и аптечка — это не обсуждается. Нужны еще саперная лопатка, резиновые сапоги (независимо от направления), фонарик с батарейками, заряженный телефон с дополнительным аккумулятором или блоком питания и нормальный рывковый трос (выдерживающий большую нагрузку) с шаклами. Этот трос может помочь не только вам, но и кому-то еще, кого встретите по пути.

10. Шины — это очень важно

Чтобы ехать безопасно с максимальной разрешенной скоростью день за днем, нужны надежные шины. Желательно новые. На Suzuki Vitara стояли прекрасные летние Continental UltraContact — их я могу смело советовать всем автопутешественникам. Выпускаются в размерах от 14 до 20 дюймов, выдерживают скорость до 300 км/ч (в зависимости от размера и автомобиля).

«Маршрут нужно предварительно изучить по местным (региональным) форумам и документам дорожников из интернета».

11. Как изучать маршрут

Нужно заранее знать, где будут затруднения. Нужно изучить инфраструктуру, чтобы запланировать остановки и заправки. На федеральных трассах никаких проблем с инфраструктурой сейчас нет. Если съезжаем с трассы — официальная информация в картах на 25% не соответствует действительности: либо по графику работы, либо по наличию объектов в принципе. А лучший источник информации — местные (региональные) форумы автолюбителей. Еще региональные дорожные службы открывают доступ к нарядам, и можно в интернете найти актуальную информацию, что и где ремонтируют.

12. Как готовиться водителю

Одежда должна быть удобной и многослойной. Чем больше на тебе слоев легкой одежды, тем легче найти правильный температурный режим. Обувь должна быть легкой, чтобы хорошо чувствовать педали, но плотно сидящей на ноге. Идеально — кроссовки. Я предпочитаю гоночные ботинки. Если вы едете на большое расстояние зимой, возьмите «сменку». В машине снимите тяжелые зимние ботинки, наденьте легкую обувь. Нельзя ехать в головном уборе, тем более с козырьком, ограничивающим обзор. Также исключены наушники: машину нужно слышать. Перед поездкой нужно хорошо выспаться и не наедаться до отвала.

13. Как питаться в дороге

Лучший перекус — орехи (орехово-фруктовые смеси) и шоколадные батончики. Они занимают немного место и долго хранятся из-за хорошей упаковки. Питье также лучше брать в заводской упаковке, исключив компоты, морсы домашнего изготовления... Исключаем все мочегонное: не везде, мягко говоря, есть нормальные, чистые туалеты. То есть никаких энергетиков и кофе — они только создают кратковременную иллюзию бодрости. Кстати, чай тонизирует лучше. Если вам нужен полноценный обед, останавливайтесь там, где много машин. Времена, когда в какой-то точке питания на трассе могли случайно отравить, прошли: такие «заведения» просто не выживают. Да и предложение хороших продуктов сейчас опережают спрос.

«Каждые два часа пути останавливайтесь, чтобы сделать несколько физических упражнений — восстановить кровообращение».

14. Как бороться с усталостью

Каждые два часа нужно останавливаться хотя бы на пять минут и разминаться, разгонять кровь. Поприседать, попрыгать, сделать махи руками и ногами, наклоны, вращения головой. Если чувствуете, что бороться со сном невмоготу, не пытайтесь с ним бороться — сон все равно победит. Лучше остановитесь и поспите хотя бы минут десять. Полностью энергия не восполнится, но на какое-то время вам хватит.

15. Правильная посадка за рулем

Это залог вашей безопасности. Многие знают, как правильно сидеть за рулем, но мало кто следует этим знаниям. Напомню, что ноги должны быть немного согнуты при полностью выжатых педалях, лопатки — касаться спинки кресла, запястья — лежать на верхней точке обода рулевого колеса. Руки держат руль в положении «без пятнадцати три» и никак иначе. Если автомобиль с механической коробкой передач (что встречается все реже), то при включении самой «дальней» (пятой) передачи лопатки не должны отрываться от сиденья. Современный автомобиль позволяет правильно сесть каждому водителю.

«Правильная посадка за рулем — залог того, что вы будете ехать долго без усталости и при этом безопасно управлять автомобилем».

16. Во сколько лучше выезжать

Это очень индивидуально, зависит от маршрута, автомобиля, водителя. Конечно, оптимально ехать только в течение светового дня, максимально его использовать. У нас не Голландия: очень мало освещенных трасс и очень много «пиратской», слепящей оптики. И года два как растет количество слепой, не работающей задней оптики — в первую очередь, на грузовиках. Светоотражатели на них также отсутствуют или загрязнены до нерабочего состояния. Если вы хотите не просто куда-то доехать, а еще и что-то посмотреть, лучше выезжать с рассветом.

17. Как вести себя при встрече с гаишниками

Они такие же люди, просто выполняют свою работу. Хорошо, что они есть. Вести себя нужно максимально корректно. Не помню вообще, когда меня последний раз останавливали «просто так». Если у вас свербит, можете поинтересоваться, на каком основании, по какому праву вас остановили. Но это значит, что вы никуда не спешите, готовы пообщаться не только вежливо, но и на повышенных тонах.

Что теперь, гонка с самолетом?

Не… Мы активно готовимся к очередным «Дням скорости на льду Байкала» 2023 года (проект Леонтьева. — Прим. ред.), создаем с нуля сверхскоростной автомобиль, то есть делаем то, к чему не возвращались у нас с советских времен. Так что мы возрождаем не просто традицию рекордных заездов, но и традицию создания рекордных автомобилей.

Erid — 4CQwVszH9pQPMea6nNi