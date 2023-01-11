Пробег проходил не только в разных погодных условиях, но и по разным дорогам. Поэтому было необходимо подобрать такие шины, которые бы отлично вели себя в разных погодных условиях, при минусовой и при плюсовой температуре, могли держать высокую скорость движения, в том числе на плохих дорогах (а их на маршруте немало), обеспечивать высокий комфорт и быть при этом надежными.







Лучшим выбором оказались зимние шины фрикционного типа Continental VikingContact 7, максимально соответствующие требованиям. Кстати, некоторые из шин, побывавших в экспедиции, прошли не 25 000, а 35 000 километров пробега, ведь до Магадана, где стартовала «Страна Энтузиастов», экспедиционные машины шли своим ходом от Москвы. А вернулись они с допустимым остатком протектора — и это после тысяч километров каменистых дорог (а лучше сказать направлений) Колымы, Лены и Дагестана.



Вот вам совет: для любого автопутешествия в незнакомые регионы и непредсказуемую погоду выбирайте максимально универсальные шины. Continental VikingContact 7 — отличный выбор, что показала и эта экспедиция, и многочисленные тесты, в которых эта модель занимала лидирующие позиции.



Этому способствуют: