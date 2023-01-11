Страна энтузиастов — журнал За рулем

Страна энтузиастов

партнерский материал
Это была экспедиция через всю страну. Искали не нефть или алмазы. Искали настоящие драгоценности — людей!

Страна энтузиастов

Шины

Пробег проходил не только в разных погодных условиях, но и по разным дорогам. Поэтому было необходимо подобрать такие шины, которые бы отлично вели себя в разных погодных условиях, при минусовой и при плюсовой температуре, могли держать высокую скорость движения, в том числе на плохих дорогах (а их на маршруте немало), обеспечивать высокий комфорт и быть при этом надежными.

Страна энтузиастов


Лучшим выбором оказались зимние шины фрикционного типа Continental VikingContact 7, максимально соответствующие требованиям. Кстати, некоторые из шин, побывавших в экспедиции, прошли не 25 000, а 35 000 километров пробега, ведь до Магадана, где стартовала «Страна Энтузиастов», экспедиционные машины шли своим ходом от Москвы. А вернулись они с допустимым остатком протектора — и это после тысяч километров каменистых дорог (а лучше сказать направлений) Колымы, Лены и Дагестана.

Вот вам совет: для любого автопутешествия в незнакомые регионы и непредсказуемую погоду выбирайте максимально универсальные шины. Continental VikingContact 7 — отличный выбор, что показала и эта экспедиция, и многочисленные тесты, в которых эта модель занимала лидирующие позиции.

Этому способствуют:

  • Оптимизированный состав резиновой смеси Nordic;
  • Интеллектуальный рисунок протектора;
  • Концепция улучшенного сцепления.

Об этих технологиях можно почитать в наших публикациях или на сайте Continental.

Страна энтузиастов

Автомобили

От автомобилей требовалась вместительность, так как помимо экспедиционеров с личными вещами им предстояло вести комплекты запасных колес, разнообразное фото- и видеооборудование, запасы топлива и инструменты.


При этом машины должны были быть комфортными: в них участникам предстояло проводить много часов ежедневно (а то и еженощно) в течение полутора месяцев — при движении по дорогам разного качества, от отличных до отвратительных.

Страна энтузиастов
Чтобы легче справляться с ними, автомобили должны быть полноприводными.

Требовалась высокая надежность, так как любая поломка нарушила бы график экспедиции.

И экономичность: в некоторых регионах (например, на Колыме) АЗС встречаются раз в несколько сотен километров. Так что нужна большая автономность.


Этим требованиям соответствуют Volkswagen Multivan T6.1 — c мощными, но экономичными двухлитровыми дизельными двигателями, автоматической трансмиссией и полным приводом. Третьей машиной в экспедицию взяли Peugeot Traveller — также дизельный и полноприводный. В его двигатель залили инновационное моторное масло российской марки Cupper на основе солей меди. Автомобиль дошел до финиша без поломок и эксплуатируется до сих пор — как и «Мультвэны». Что всем трем пришлось поменять, так это расстрелянные колымским гравием ветровые стекла.

Страна энтузиастов

ПОЧЕМУ «СТРАНА ЭНТУЗИАСТОВ»?

  • «У нашей экспедиции было несколько задач, — отвечает Андрей Леонтьев. — Главная — познакомиться с людьми неравнодушными, которые, каждый на своем места, старается сделать свою жизнь и жизнь сограждан лучше, полнее. Людьми, которые не ждут манны небесной, не жалуются, а включают ум и руки и решают проблему или что-то полезной созидают. Это — современные пассионарии, энтузиасты, те, кто может заразить позитивной энергией других. Мы хотим получить собирательный образ позитивной страны. В основном это — простые люди, живущие в селах и маленьких городах».

«Внутренний туризм обретает всё большую популярность. И мы стремились открыть Россию заново, показать другую грань, где самобытность природы и мест не является основным мотивом, но красиво дополняет основную сцену. Поэтому, экипаж отправился на поиски уникальных людей — энтузиастов, которые живут среди нас и искренне прилагают усилия, делая мир лучше вокруг своего общества, — отмечает Виктор Сабынин, ведущий PR и специальные проекты в Continental (партнёр и один из организаторов проекта). — Экспедиция планировалась в холодное время года через всю страну, а это тяжёлое ресурсное испытание для техники и прекрасная возможность увидеть её потенциал. Так все автомобили были оборудованы зимними фрикционными шинами VikingContact 7. Традиционно именно вокруг нешипованных моделей не угасают „холивары“ автолюбителей, вооружённых самыми разными убеждениями. Например, что „в Сибири работают только шиповки“, или „нешиповка пригодна только для большого города“ и так далее. Однако, экипажу удалось успешно преодолеть маршрут с самыми разными дорожными и погодными условиями. Оригинальность идеи экспедиции, тесное сотрудничество партнёров проекта и надёжная техника позволили проекту превзойти наши ожидания, как партнёра. Наличие социального градуса и интерес общественности к теме экспедиции вывели проект за рамки привычного PR, напоминая о таких прекрасных свойствах человеческого характера, как внимательность, неравнодушие, инициативность и страсть воплощения».

Герои проекта

Про некоторых героев мы рассказывали в первом материале — вот здесь.

На последнем отрезке экспедиции, уже за Москвой, команда Леонтьева встретилась с двумя героями — Олегом Жаровым, возродившим село Вятское в Ярославкой области, и Глебом Плетневым из Архангельска, который восстанавливает традиции строительства поморских кочей и морских путешествий на них.

Страна энтузиастов


  • Олег Жаров, математик, физик, экономист, эколог, 12 лет назад осел в Вятском — это была любовь с первого взгляда. С тех пор село преобразилось, став не только образцом ухоженности и примером отличной реставрации уходящей натуры, но и культурным центром. Жарову удалось вовлечь в вятскую жизнь российских знаменитостей, которые не просто приезжают сюда с выступлениями, но и просто так. А некоторые — имен не называют, впрочем — даже купили здесь домики.

Сейчас в Вятском работают 15 музеев. Но главное — полностью изменившийся уклад.


«Сегодня у нас уже невозможно увидеть пьяного на улице, — говорит Жаров. — Нет, люди, конечно, не стали трезвенниками, но они понимают, что появиться прилюдно сильно поддатым уже неприлично».

Благодаря Жарову 120 человек в Вятском получили постоянную работу, в том числе старшеклассники, которые подрабатывают музейными смотрителями и стали патриотами малой родины. А могли бы, как раньше, уехать в Киров или еще куда…

  • Из Архангельска началось полноценное освоение территории за Уралом, здесь стартовали все Сибирские Экспедиции, и именно этот город долго время был для нашей страны форточкой в Европу (пока Петр не прорубил окно на Балтике). И в этой экспансии ведущую роль играли поморы на удивительных судах — кочах. Эти универсальные корабли могли ходить и по морю, и по рекам, перемещаться по волокам и не вмерзать в лед. Архангелогородец Глеб Плетнев решил воссоздать настоящий поморский коч, максимально следуя старинным технологиям. Но не просто построить, а пройти путями поморских мореходов и дополнить наши знания об освоении Сибири информацией, полученной в ходе натурного эксперимента. А потом — отправиться в кругосветное плавание: напомнить миру, что Россия — великая морская держава.

«Строительство корабля полностью меняет жизнь — делится впечатлениями Плетнев, — тебе нужно забыть о том, что такое рабочий день, рестораны, удовольствия, отпуск и выходные, а близкие… они должны стать соратниками, иначе быть вместе не получится».

Страна энтузиастов

ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ

Какой бы красивой ни оказалось посещенное вами место… Какими бы прекрасными ни вышли картинки на смартфоне… Но запомните вы тем не менее рассказы знающих местных людей — только они в курсе, что здесь, в этой точке пространства, особенного. И вы такой же — вы точно знаете что-то уникальное о местах вокруг. Мы все Энтузиасты своей малой родины.

Фото: https://vk.com/vmuzhichok, https://vk.com/pomor_koch, Гущин Алексей, LAVPRO

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Страна энтузиастов

Это была экспедиция через всю страну. Искали не нефть или алмазы. Искали настоящие драгоценности — людей!

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Страна энтузиастов

Это была экспедиция через всю страну. Искали не нефть или алмазы. Искали настоящие драгоценности — людей!

Страна энтузиастов — фото 1383193Страна энтузиастов — фото 1383198Страна энтузиастов — фото 1383200Страна энтузиастов — фото 1383196Страна энтузиастов — фото 1383197Страна энтузиастов — фото 1383199Страна энтузиастов — фото 1383201Страна энтузиастов
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