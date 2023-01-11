Шины
Пробег проходил не только в разных погодных условиях, но и по разным дорогам. Поэтому было необходимо подобрать такие шины, которые бы отлично вели себя в разных погодных условиях, при минусовой и при плюсовой температуре, могли держать высокую скорость движения, в том числе на плохих дорогах (а их на маршруте немало), обеспечивать высокий комфорт и быть при этом надежными.
Лучшим выбором оказались зимние шины фрикционного типа Continental VikingContact 7, максимально соответствующие требованиям. Кстати, некоторые из шин, побывавших в экспедиции, прошли не 25 000, а 35 000 километров пробега, ведь до Магадана, где стартовала «Страна Энтузиастов», экспедиционные машины шли своим ходом от Москвы. А вернулись они с допустимым остатком протектора — и это после тысяч километров каменистых дорог (а лучше сказать направлений) Колымы, Лены и Дагестана.
Вот вам совет: для любого автопутешествия в незнакомые регионы и непредсказуемую погоду выбирайте максимально универсальные шины. Continental VikingContact 7 — отличный выбор, что показала и эта экспедиция, и многочисленные тесты, в которых эта модель занимала лидирующие позиции.
Этому способствуют:
- Оптимизированный состав резиновой смеси Nordic;
- Интеллектуальный рисунок протектора;
- Концепция улучшенного сцепления.
Автомобили
Требовалась высокая надежность, так как любая поломка нарушила бы график экспедиции.
И экономичность: в некоторых регионах (например, на Колыме) АЗС встречаются раз в несколько сотен километров. Так что нужна большая автономность.
ПОЧЕМУ «СТРАНА ЭНТУЗИАСТОВ»?
- «У нашей экспедиции было несколько задач, — отвечает Андрей Леонтьев. — Главная — познакомиться с людьми неравнодушными, которые, каждый на своем места, старается сделать свою жизнь и жизнь сограждан лучше, полнее. Людьми, которые не ждут манны небесной, не жалуются, а включают ум и руки и решают проблему или что-то полезной созидают. Это — современные пассионарии, энтузиасты, те, кто может заразить позитивной энергией других. Мы хотим получить собирательный образ позитивной страны. В основном это — простые люди, живущие в селах и маленьких городах».
Герои проекта
На последнем отрезке экспедиции, уже за Москвой, команда Леонтьева встретилась с двумя героями — Олегом Жаровым, возродившим село Вятское в Ярославкой области, и Глебом Плетневым из Архангельска, который восстанавливает традиции строительства поморских кочей и морских путешествий на них.
- Олег Жаров, математик, физик, экономист, эколог, 12 лет назад осел в Вятском — это была любовь с первого взгляда. С тех пор село преобразилось, став не только образцом ухоженности и примером отличной реставрации уходящей натуры, но и культурным центром. Жарову удалось вовлечь в вятскую жизнь российских знаменитостей, которые не просто приезжают сюда с выступлениями, но и просто так. А некоторые — имен не называют, впрочем — даже купили здесь домики.
«Сегодня у нас уже невозможно увидеть пьяного на улице, — говорит Жаров. — Нет, люди, конечно, не стали трезвенниками, но они понимают, что появиться прилюдно сильно поддатым уже неприлично».
Благодаря Жарову 120 человек в Вятском получили постоянную работу, в том числе старшеклассники, которые подрабатывают музейными смотрителями и стали патриотами малой родины. А могли бы, как раньше, уехать в Киров или еще куда…
- Из Архангельска началось полноценное освоение территории за Уралом, здесь стартовали все Сибирские Экспедиции, и именно этот город долго время был для нашей страны форточкой в Европу (пока Петр не прорубил окно на Балтике). И в этой экспансии ведущую роль играли поморы на удивительных судах — кочах. Эти универсальные корабли могли ходить и по морю, и по рекам, перемещаться по волокам и не вмерзать в лед. Архангелогородец Глеб Плетнев решил воссоздать настоящий поморский коч, максимально следуя старинным технологиям. Но не просто построить, а пройти путями поморских мореходов и дополнить наши знания об освоении Сибири информацией, полученной в ходе натурного эксперимента. А потом — отправиться в кругосветное плавание: напомнить миру, что Россия — великая морская держава.