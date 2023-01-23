Враг всеми силами и не жалея людей пытается остановить российские автомобили снабжения. Но это у него не получается всего по одной причине, имя которой — российский военный водитель.

Даже повседневные дела, такие как обслуживание и ремонт техники в военных условиях, под обстрелом врага, становятся подвигом. Что уж говорить про работу на территориях, где засада националистов — обыденность. Благодаря доблести и отваге, мастерству и выдержке наши водители не оставляют врагам шансов на победу, уничтожая их так же, как наши деды били фашистов в Великую Отечественную войну.

Вот несколько рассказов о подвигах водителей, достойных наград и гордости.

Александр Гафуров — сержант

Сержант Александр Гафуров возглавлял колонну с запасами материальных средств, совершающую марш в район ведения активных боевых действий.

Противник, стремясь пресечь своевременное обеспечение российских подразделений на передовой, силами диверсионной группы атаковал колонну.

Незамедлительно оценив обстановку, сержант Гафуров отдал приказ занять оборону. Личный состав колонны под руководством Александра приступил к отражению нападения боевиков.

Сержант Гафуров благодаря грамотному использованию условий местности и умелому руководству подчиненным личным составом вынудил боевиков, понесших значительные потери, отступить. Сам Александр в ходе боя лично уничтожил троих националистов.

Мужество и профессионализм сержанта Гафурова позволили сохранить запасы материальных средств и своевременно доставить их на позиции российских войск.

Иван Головко — ефрейтор

Колонна подразделений общевойсковой армии, совершая марш в район выполнения задач, попала в тщательно подготовленную украинскими националистами засаду.

Командно-штабная машина под управлением водителя-электрика ефрейтора Ивана Головко, которая обеспечивала связь в колонне с вышестоящим штабом, подверглась обстрелу. В нее попал снаряд, и она загорелась.

Оценив обстановку, Иван Головко вытащил из подбитой машины раненых товарищей и, несмотря на полученные повреждения и плотный огонь противника, оперативно вывел горящий автомобиль из колонны, тем самым, не допустив перехода огня на другие транспортные средства. Отведя технику на безопасное расстояние, он приступил к ее тушению.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям ефрейтора Ивана Головко из огня были спасены члены экипажа, не допущено возгорание техники, двигавшейся в колонне, а сама командно-штабная машина была эвакуирована в назначенный район.

Владимир Голубчиков — ефрейтор

Ефрейтор Владимир Голубчиков за время специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик неоднократно выводил технику из-под артиллерийского огня противника, умело организовывал своевременный ремонт и поддерживал вооружение в исправном состоянии.

Владимир в составе колонны совершал марш в один из освобожденных от националистов населенных пунктов с задачей закрепиться для его охраны и обороны.

Продвигаясь по заданному маршруту, Владимир Голубчиков обнаружил группу националистов, готовивших засаду на пути следования колонны.

Не дожидаясь команды, Владимир мгновенно сориентировался в ситуации, выполнил маневр на автомобиле, занял выгодную позицию и открыл по националистам огонь из стрелкового оружия.

В результате точного огня группа националистов была ликвидирована. При осмотре позиций националистов были обнаружены карты с нанесенными на них районами минирования.

Благодаря грамотным действиям ефрейтора Владимира Голубчикова провокация в отношении колонны российских войск была пресечена.

Гамзат Гусейнов — рядовой

Рядовой Гамзат Гусейнов, действуя в составе реактивной батареи, доставлял боеприпасы на стартовые позиции боевых машин. Он неоднократно совершал рейсы в районы, находящиеся под огнем ствольной артиллерии, РСЗО, минометов, ударных беспилотных летательных аппаратов противника.

Украинские националисты, стремясь нарушить снабжение российских артиллеристов, атаковали колонну обеспечения. В этой ситуации Гамзат Гусейнов, умело маневрируя, вывел свой автомобиль из-под обстрела и своевременно доставил боекомплект на огневые позиции.

Смелые действия рядового Гусейнова способствовали успешному выполнению боевых задач, уничтожению объектов противника.

Денис Денисов — ефрейтор

С начала специальной военной операции ефрейтор Денис Денисов в условиях, сопряженных с риском для жизни, осуществлял бесперебойный подвоз топлива группировке Воздушно-десантных войск. Совершил более 20 выездов в составе автомобильных колонн, перевез свыше 100 тонн топлива. Многократно осуществлял заправку подразделений Воздушно-десантных войск на передовых позициях.

Националисты, решив лишить подразделения, находящиеся на передовой, тылового снабжения, атаковали колонну, в которой находился Денис. Понимая, что в случае попадания в машину с топливом значительная часть колонны будет уничтожена, Денис, выгодно заняв позицию, отразил нападение националистов и метким броском гранаты уничтожил группу противника.

После того, как в бою группа радикалов отступила, потеряв значительное количество живой силы, колонна смогла продолжить движение.

Смелые и решительные действия ефрейтора Дениса Денисова, проявленные им мужество и профессионализм, позволили сохранить груз и доставить его в заданный район.

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Западные страны, граждане которой воевали во время Второй мировой войны на стороне нацисткой Германии, топча нашу землю, снова встали на сторону националистов, поставляя режиму Зеленского технику, обмундирование, оружие, припасы… Остановить это вновь способна только Россия — благодаря доблести, мужеству и самоотверженности таких героев. Только благодаря им мы победим!

Подготовлено по материалам Минобороны России.

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС, Министерство обороны РФ