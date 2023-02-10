Бросить все и бежать? Такие мысли никогда не приходят в голову нашим военным водителям, перевозящим ценные грузы по нашей земле, находящейся под обстрелом украинских националистов.

Что везет военный водитель? Чьи-то жизни — не только своих соратников и однополчан, но и тех, кого пришла защитить российская армия и сам водитель, а также тех, кто остался за спиной, в тылу.

Это ценнейший на фронте груз: боеприпасы, топливо, медикаменты, вооружение, еда… И все это всегда под прицелом противника. На колонны нападают из засад, по ним стреляют из артиллерии по наводке беспилотников. И если бы не отвага и самоотверженность водителей, которые понимают, что везут они не просто вещи, наступающие войска останутся без снабжения, а оккупированные земли — без надежды.

Вот только пять историй, прочитав которые вы будете гордиться, что эти люди — ваши земляки.

Никита Диденко — младший сержант

В ходе специальной военной операции младший сержант Никита Диденко неоднократно проводил своевременный ремонт поврежденной в бою военной и специальной техники, а также подвозил боеприпасы для российских войск на передовую.

Двигаясь в составе колонны батальонно-тактической группы, он обнаружил вооруженных националистов. Оценив обстановку, Никита Диденко доложил командиру о готовящемся нападении и незамедлительно вывел из-под огня противника автомобиль с боеприпасами. Заняв выгодную позицию, он, рискуя жизнью, вступил в бой, в результате которого лично уничтожил минометный расчет националистов. Остальные боевики отступили.

Смелые и решительные действия младшего сержанта Диденко позволили колонне своевременно и без потерь прибыть в заданный район, вовремя доставив боеприпасы российским подразделениям.

Николай Дорофеев — гвардии ефрейтор

Гвардии ефрейтор Николай Дорофеев в составе автомобильной колонны выполнял боевую задачу по доставке горюче-смазочных материалов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских националистов.

В ходе движения в месте ограниченного маневра колонна попала в засаду, головная и замыкающая машины были обездвижены. Гвардии ефрейтор Дорофеев в условиях непрекращающегося огня, понимая, что попадание снаряда в машину с горючим приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники, вывел автомобиль из зоны обстрела.

Выведя автомобиль на безопасное удаление от колонны, Николай обнаружил двоих вражеских диверсантов, предпринявших попытку подобраться к машине с топливом и взорвать ее. Оценив ситуацию, гвардии ефрейтор Дорофеев прицельным огнем уничтожил наступающих боевиков.

Благодаря смелости, решительности и профессионализму Николая Дорофеева, подразделения российских войск своевременно получили горючее и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны националистических вооруженных формирований.

Александр Древаль — гвардии старший прапорщик

Гвардии старший прапорщик Древаль Александр Евгеньевич, старшина автомобильной роты 1683-го отдельного батальона материального обеспечения 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.

При выполнении задач специальной военной операции гвардии старший прапорщик Древаль, в составе колонн материально-технического обеспечения осуществлял подвоз боеприпасов под шквальным артиллерийским огнем противника, что способствовало выполнению всех поставленных задач подразделениями Воздушно-десантных войск.

Константин Дымовский — сержант

Сержант Константин Дымовский выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских войск, подвозя боеприпасы на передовую линию. В непосредственной близости от поля боя он попал под массированный артиллерийский обстрел со стороны противника, стремящегося нарушить снабжение подразделений ВС РФ.

Проявляя мужество, Константин Дымовский умело маневрировал грузовым автомобилем под плотным огнем. В результате он вывел груженную боеприпасами автомашину из зоны обстрела.

Благодаря грамотным и решительным действиям сержанта Дымовскогообщевойсковые подразделения своевременно получили необходимый боекомплект, что способствовало успешному выполнению боевых задач.

Александр Жапов — младший сержант

Младший сержант Александр Жапов, действуя в составе тактической группы парашютно-десантного батальона, выполнял задачи по тыловому обеспечению подразделений воздушного тактического десанта.

Боевая работа десанта проходила в условиях массированного артиллерийского и минометного обстрела противника.

Во время артобстрела пункта размещения российских подразделений младший сержант Жапов, не растерявшись в трудной ситуации, грамотно используя рельеф местности, лично осуществил эвакуацию трех единиц автомобильной техники, автозаправщика и машины с боеприпасами из района обстрела на безопасное расстояние.

Благодаря проявленной смелости, решительности и профессионализму младшего сержанта Александра Жапова боеприпасы и материальные средства были сохранены, что позволило в полном объеме обеспечить подразделения тактического десанта, выполняющие задачи по разгрому националистов.

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Страны НАТО торопятся поставить режиму Зеленского новое вооружение — и танки, и ракеты большей дальности, самолеты и даже запрещенное химоружие, о применении которого наши командиры сообщают уже не первую неделю. Но все эти усилия бесполезны — их танки будут гореть, самолеты — падать, ракеты — уничтожаться, потому что военные водители подвезут на фронт боеприпасы и все необходимое для очередной победы над нацизмом.

Подготовлено по материалам Минобороны России.