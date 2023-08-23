Поддержать тех, кто поддерживает – задача для военного водителя
Что значит не доставить боеприпасы для артиллерии и минометов? Это значит оставить пехоту без жизненно важной поддержки.
Что может боец со стрелковым оружием противопоставить танку, БТРу, бронемобилю, вражеским батареям, обстреливающим его позиции? Ему жизненно необходима поддержка артиллерии, в том числе реактивной, огонь минометов… Тогда он не только выживет на поле боя, но и одержит победу.
И артиллерия дает бойцам эту поддержку, оправдывая свое звание Бога войны. Но не боги горшки обжигают – чтобы артиллерии было чем уничтожать технику и живую силу противника, ей нужны боеприпасы.
И их ей доставляют военные водители. Именно поэтому на колонны с обеспечением так охотятся диверсанты, беспилотники, вражеская артиллерия. Безрезультатно. Потому что любой российский военный водитель такой же, как люди, чьи истории вы прочтете ниже.
Евгений Смирнов
гвардии младший сержант
Гвардии младший сержант Смирнов Евгений Владимирович, водитель автомобильной роты 1683-го отдельного батальона материального обеспечения 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.
Подвиг: При выполнении задач специальной военной операции неоднократно под массированным минометным и артиллерийским обстрелом осуществлял подвоз боеприпасов на передовую. В ходе совершения марша, колонна, в которой ехал Евгений, попала под удар диверсионно-разведывательной группы противника. Под сильным минометным обстрелом десантники приняли бой и уничтожили противника. После чего продолжили движение. Боевая задача была выполнена, боеприпасы были доставлены на передовую, что позволило "крылатой пехоте" разгромить наступающего противника.
Денис Стародубов
старший сержант
В ходе специальной военной операции старший сержант Денис Стародубов вместе со своими подчиненными неоднократно подвозил боеприпасы для минометной батареи.
В ходе выполнения очередной боевой задачи он, лично управляя автомобилем, направлялся в район активных боевых действий с применением артиллерии и минометов.
Приближаясь к району расположения своей батареи, старший сержант Стародубов попал под обстрел. Оценив ситуацию, он вывел автомобиль из-под огня в безопасное место, после чего стал лично переносить боеприпасы на позиции, тем самым не позволил противнику лишить российские войска минометной поддержки.
Доставив боеприпасы на позиции, Денис Стародубов продолжил действовать в составе минометных расчетов. В результате очередного вражеского залпа он получил тяжелое ранение.
Благодаря минометной поддержке российские подразделения нанесли существенный урон украинским националистам.
Иван Сынков
сержант
С начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик сержант Иван Сынков неоднократно совершал марши, в ходе которых осуществлял доставку боеприпасов, продовольствия, медицинского имущества на линию соприкосновения, а также эвакуацию раненых.
Выполняя доставку раненых в один из полевых госпиталей, Иван обнаружил группу вооруженных националистов. Сержант Иван Сынков вместе со старшим машины приняли решение вступить в бой с боевиками. В ходе скоротечного боестолкновения плотным огнем российских десантников группа националистов была уничтожена, что позволило доставить раненых военнослужащих в полевой госпиталь без потерь.
Спустя несколько дней, в ходе освобождения одного из населенных пунктов от националистов противник, применяя артиллерию в условиях городской застройки, поразил жилой дом с мирными жителями.
В результате прямого попадания снаряда в дом произошло возгорание. Сержант Сынков, не раздумывая, проявив мужество, вынес из горящего дома троих детей и двух женщин и оказал им первую медицинскую помощь.
Сергей Сырцев
сержант
С началом боевых действий старший водитель сержант Сергей Сырцев выполняет задачи по тыловому снабжению подразделений воздушно-десантной дивизии.
За все это время он, проявляя личное мужество и отвагу, совершил более 10 выездов в составе автомобильных колонн в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения; перевез свыше 60 тонн груза, обеспечивал поддержание постоянной боевой готовности вверенного ему автомобиля, не допустив ни единой его поломки.
Приближаясь к полю боя, колонна, в составе которой находился сержант Сырцев, подверглась минометному обстрелу противника и плотному огню из стрелкового оружия. Выстрелом из ручного гранатомета РПГ-7 был выведен из строя автомобиль, идущий впереди машины Сергея Сырцева.
Быстро сориентировавшись в сложной динамической обстановке, сержант Сырцев вытащил из поврежденного автомобиля водителя, перенес его к себе в кабину и оказал ему неотложную первую помощь, чем спас жизнь.
После того, как атака противника была отражена, оценив визуально повреждения автомобиля, Сергей Сырцев взял подбитое транспортное на буксир и доставил его вместе с находящимися в нем материальными средствами в пункт назначения.
Радмир Таов
ефрейтор
С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик ефрейтор Радмир Таов в составе тактической группы бригады материально-технического обеспечения доставлял боеприпасы в заданные районы.
Двигаясь в составе автомобильной колонны, он осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. Приближаясь к полю боя, колонна подверглась авиаудару противника.
Несмотря на огонь, Радмир Таов, умело маневрируя на участке местности грузовым автомобилем, загруженным боеприпасами, вывел машину из-под удара и своевременно доставил груз наступающим российским подразделениям.
Находясь на поле боя, он вытащил из автомобиля, загоревшегося от попадания снаряда противника, пять человек, получивших ранение, чем спас им жизнь.
Благодаря грамотным и решительным действиям воина-автомобилиста ефрейтора Радмира Таова снабжение боеприпасами общевойсковых подразделений было осуществлено вовремя, что способствовало успешному выполнению задач по разгрому неонацистов.
Цена жизни кажется неизменной, но военные водители знают, что она может меняться. Все зависит от того, сколько жизней других людей висит в данный момент на волоске. Рисковать своей и при необходимости отдать ее, чтобы спасти сотни людей? Для военного водителя такой вопрос не стоит.
Подготовлено по материалам Минобороны России.
Фото: Александр Полегенько/ТАСС, Александр Река/ТАСС, Министерство обороны РФ.