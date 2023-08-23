Поддержать тех, кто поддерживает – задача для военного водителя

С началом боевых действий старший водитель сержант Сергей Сырцев выполняет задачи по тыловому снабжению подразделений воздушно-десантной дивизии.



За все это время он, проявляя личное мужество и отвагу, совершил более 10 выездов в составе автомобильных колонн в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения; перевез свыше 60 тонн груза, обеспечивал поддержание постоянной боевой готовности вверенного ему автомобиля, не допустив ни единой его поломки.



Приближаясь к полю боя, колонна, в составе которой находился сержант Сырцев, подверглась минометному обстрелу противника и плотному огню из стрелкового оружия. Выстрелом из ручного гранатомета РПГ-7 был выведен из строя автомобиль, идущий впереди машины Сергея Сырцева.



Быстро сориентировавшись в сложной динамической обстановке, сержант Сырцев вытащил из поврежденного автомобиля водителя, перенес его к себе в кабину и оказал ему неотложную первую помощь, чем спас жизнь.



После того, как атака противника была отражена, оценив визуально повреждения автомобиля, Сергей Сырцев взял подбитое транспортное на буксир и доставил его вместе с находящимися в нем материальными средствами в пункт назначения.



