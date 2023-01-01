Вот уж кто об этом много знает – так это Анастасия Нифонтова, российская мировая звезда и в мото-, ивавтоспорте. «Зарулем» встретился сней на ралли-рейде и спросил, как насебе вытаскивать технику из песка, как часто меняют масло в гонке и какие кости – расходный материал.
Текст: Илья Пименов. Фото: Владимир Черняховский
На «Шелковом пути» этого года ее экипаж выигрывал на четырех из девяти спецучастков. Но у кардана, который пробил мотор багги, оказался другой план на финишный протокол… Думаете, восьмое место остановит Нифонтову от следующего ралли? Только разозлит.
Мы разговаривали с Анастасией в Уфе, на… ледовой арене. У хоккеистов межсезонье, на арене — бивуак «Шелкового пути» после одного из этапов. Анастасия и Екатерина Жаданова, штурман, помыли «Кроша» (мотовездеход BRP Maverick X3 RRS Turbo) после спецучастка и поставили его под тент. На улице +33, асфальтовое пекло. Но самая жара началась ночью: работа в бивуаке кипела до утра, технику готовили к новому этапу.
Новый интерес
— На улице можно свариться, а вы с Катей в черном багги и черных комбинезонах. У васкондиционер там? — Кондиционера нет. Два небольших вентилятора от радиатора эндуро (мотоцикла для езды по бездорожью). Включаем по необходимости. А вообще в багги, конечно, жарче, чем на мотоцикле.
— Вас мир знает как мотогонщицу, но вот уже четвертый сезон выступаете на багги. Ясно, что решение сменить два колеса на четыре далось непросто. Неужели дети просили быть осторожнее? — Нет, никто не просил, мотоциклы остаются любовью всей жизни. Но стал угасать соревновательный интерес. Не один раз проехала все значимые гонки планеты, некоторые — без техподдержки, куда уж сложнее. Да и травмы накопились. Начала посматривать на машины. Казалось, будет скучно: четыре колеса, сидишь в каркасе, за стеклом, ветер в лицо не дует… Но как-то попробовала прокатиться на подготовленном внедорожнике — все сломала, ехала в режиме «полный газ». Поняла, что интересно. И тут как раз стала развиваться группа Т3, то есть багги. Там сразу получилось ехать на конкурентном уровне. Решили с командой развиваться в этом направлении. Теперь шучу, что машина – ступенька ближе к пенсии после мотозачета.
— Понятно — нашли новый вызов. Когда и здесь будет угасать интерес, следующая ступень – грузовики? — Я вообще за все новое. Но грузовик требует колоссального бюджета. Впрочем, незадолго до этой гонки открыла в «правах» категорию С. Так что будет случай – попробую…
Плюс-минус километр
— Что сложнее — мотоцикл или багги? — Мотоциклисты гораздо острее чувствуют сцепление с дорогой. Раллийный мотоцикл разгоняется до 175 км/ч. Камешек под колесом — вылетаешь как из катапульты. Ключицы у мотоциклистов — вообще расходник. Машина позволяет ехать свободнее, плюс-минус километр.
Для багги максимальная скорость по регламенту ограничена 140 км/ч, как для грузовиков. Часто приходится смотреть на спидометр. Но обойтись на ралли без штрафов за превышение — прямо сложно.
— Каждая гонка отличается от предыдущей, каждый новый этап — особенный. Каким останется в памяти первый день именно этого ралли? — На спецучастке было очень много пыли. Идем за командой «ГАЗ Рейд Спорт», на «Газелях». Ребята молодцы, но едут медленнее нас — упираемся в них. У них есть прибор, который подает сигнал, когда мы висим на хвосте… Но из-за пыли мы не могли приблизиться на расстояние действия сигнала, и из-за нее же они нас не видят. Так и едем — глотаем пыль полдня. Ну и вечером техники, конечно, сказали, что в пробах масла повышенное содержание кремния.
Ралли «Шелковый путь» проходило с 5 по 15 июля через 13 регионов России и три часовых пояса.
Спортивный караван стартовал в Казани, прошел по Уралу и финишировал в Москве, преодолев 5,2 тысячи километров. Соревновательный маршрут — 9 участков особой сложности общей длиной более 2 тысяч километров по каменистым дорогам, глинистым грунтам, горным перевалам, пескам, бродам. В гонке участвовало около 100 экипажей во всех разрядах.
Как разрабатывают маршрут ралли, мы рассказывали здесь.
Ралли «Шелковый путь» проходило с 5 по 15 июля через 13 регионов России и три часовых пояса.
Спортивный караван стартовал в Казани, прошел по Уралу и финишировал в Москве, преодолев 5,2 тысячи километров. Соревновательный маршрут — 9 участков особой сложности общей длиной более 2 тысяч километров по каменистым дорогам, глинистым грунтам, горным перевалам, пескам, бродам. В гонке участвовало около 100 экипажей во всех разрядах.
Как разрабатывают маршрут ралли, мы рассказывали здесь.
Это признание
— С этого момента поподробнее! При чем тут кремний? — Второй сезон мы сотрудничаем с G‑Energy, заливаем в двигатель нашего «Кроша» это моторное масло. После каждого этапа технологи мобильной лаборатории берут пробы и проверяют их в том числе на содержание примесей — например, кремния. Его повышенное содержание может говорить о необходимости заменить воздушный фильтр. Повышенное содержание топлива, сажи — на необходимость изменить настройки. И мы, и другие участники обращаемся к спецам за оперативной диагностикой. Но у нас ахтунга пока не было, все всегда в зеленой зоне, в пределах нормы.
До того, как полностью перейти на G‑Energy, мы провели предварительно большую работу: казалось, как это — лить в нашу супергоночную машину масло, которое считают гражданским? Но, как я говорила десять минут назад, я же сторонница всего нового.
Решили провести тестовые заезды. Залили. Поехали. Сняли логи с «Мотека» (электронной системы управления двигателем), отправили нашему техническому консультанту. А он: «О, неужели масло сменили?» Я — «Да!». Он: «А что залили?» Перечисляет бренды. Я: «Ни за что не догадаешься! G-Energy!». Он прямо отпал: «Да ладно!!!»
А теперь мои механики льют G‑Energy и в свои машины. Я считаю, это точно признание!
Сергей Волков, главный механик команды Анастасии Нифонтовой:
Мы постоянно работаем с технологами G‑Energy, стали прямо друзьями. Сотрудничество взаимовыгодное: им — результаты проб для разработки новых рецептур с учетом этих исследований, нам — дополнительный контроль агрегатов. Замену масла делаем каждые 1000 км (если, конечно, ничего драматического не происходит на этапе). В нашей команде такой регламент на ралли.
Процесс диагностики масла можно сравнить с анализом крови человека. Проба отбирается, и за считанные минуты в полевых условиях проводится изучение появившихся в работающих маслах примесей. Компактный и технологичный комплекс включает ИК‑спектрометр, xRF‑спектрометр и мини-вискозиметр. С их помощью специалисты определяют щелочное число, окисление, нитрацию, содержание сажи, присутствие воды и другие параметры, которые свидетельствуют о степени старения и наличии загрязнений в составе моторного масла. На основании этих параметров проводится диагностика техники, прогнозируется ее ресурс — это помогает механикам быстро готовить машину к следующему заезду.
Процесс диагностики масла можно сравнить с анализом крови человека. Проба отбирается, и за считанные минуты в полевых условиях проводится изучение появившихся в работающих маслах примесей. Компактный и технологичный комплекс включает ИК‑спектрометр, xRF‑спектрометр и мини-вискозиметр. С их помощью специалисты определяют щелочное число, окисление, нитрацию, содержание сажи, присутствие воды и другие параметры, которые свидетельствуют о степени старения и наличии загрязнений в составе моторного масла. На основании этих параметров проводится диагностика техники, прогнозируется ее ресурс — это помогает механикам быстро готовить машину к следующему заезду.
Так и езжу — без суеверий
— Ралли «Шелковый путь» стартовало в 13-й раз, у вас 13-й номер. Плевать на суеверия? — Под 13-м номером я с первой гонки — Селигера 99-го года. Я тогда и на мотоцикле плохо ездила. Однако заявилась в участники. Дядя Леня Майоров, отец российских ралли-рейдов, посмотрел на меня пару секунд, и выдал единственный неразобранный номер, 13-й. Видимо, была последняя надежда, что откажусь. А я — прикольно! Так и езжу с тех пор.
— Сейчас мужской шовинизм ощущаете? — Не ощущаю, я все всем доказала. Хотя, конечно, девочкам трудно конкурировать с мальчиками. Вытащить на своем горбу мотоцикл из песка не каждая сможет. Да и не каждый. Но девчонки сильнее мужиков морально. Поэтому их стало намного больше и в мото-, и в автоспорте.
— Одну из гонок на мотоцикле вы провели со сломанным позвоночником. Как это вообще возможно? — Гонку — громко сказано. Финал Africa Eco Race. До финиша оставалось километров 30. Упала в том же повороте, что и многие другие мотоциклисты. Мотоцикл (160 кг) приземлился на спину. Очень больно, в легких будто кипяток. Но сдохнуть в Мавритании за 20 км до финиша в мои планы не входило.
Проверила: руки-ноги шевелятся… Подняла мотоцикл, доехала. Врачи запретили ехать дальше (оставался торжественный финиш в Сенегале). Написала им бумагу, что никто не будет виноват, если со мной что-то случится, выпила горсть разноцветных таблеток, завершила гонку на мотоцикле.
Дома, в Москве, выяснилось, что у меня компрессионный перелом позвоночника. Полгода пришлось восстанавливаться. А потом сломала позвоночник второй раз, уже на «Шелковом пути». Но это другая история.
— Опасный вид спорта. Как бороться со страхом? — Слабоумие и отвага — наше все. С мыслями о возможных травмах лучше вообще никуда не ехать.
Что выиграла Анастасия Нифонтова
Двукратная обладательница кубка мира в женском зачете на мотоцикле по ралли‑рейдам.
Два раза побеждала в женском зачете в гонке Africa Eco Race.
Ралли «Дакар»: один год — вторая в женском зачете, второй год — третья.
Первая женщина, которая проехала ралли «Дакар» в зачете Original, без технической поддержки.
Чемпионка России по багги в зачете Т3.
Вице-чемпионка России по ралли-рейдам в Абсолюте. Первый в истории наших гонок в Абсолюте женский экипаж, взявший серебро.
Бронзовый призер Кубка России по супермото.
Серебряный призер чемпионата России по ралли-рейдам.
Жизнь вне высоких оборотов
— Вам родители в детстве дарили не куклы и даже не машинки, а мотоциклы. Легенда? — Не! На мотоциклах у нас в семье никто не ездил, родители — инженеры, максимум байдарки-палатки. Я родилась в Вашингтоне, папа работал на строительстве посольства. Сама не помню, мама рассказывала не один раз: мне был год с небольшим, едва научилась ходить. Поехали в магазин — на парковке увидела мотоцикл и не отходила от него, пока байкер не уехал. Потом на праздники взрослые дарили мальчикам машины, девочкам — куклы, мне — игрушечные мотоциклы.
— Дети у вас тоже любители таких игрушек? — Никакого экстрима. Старшая — ей уже 20, девочка-девочка, со своими девчачьими интересами. А Тимофей, ему 10, — пианист. Лауреат, дипломант. На мотоцикле пробовал заниматься, но не хочет. Неинтересно, говорит. Детские багги тоже не катят. Но вот в Казани перед стартом ралли пошел кататься с друзьями на самокате и навернулся: теперь рука в гипсе. И вся наша программа летней подготовки накрылась. Смеемся с Антохой-мужем: Тимка откосил.
— Какая есть мечта у человека, который добился в своей сфере, в общем-то, всего? — Есть миллиард… целей! А мечта… моя — уехать в пустыню, поселиться в палаточке с верблюдами рядом, играть на скрипочке и смотреть на закат над дюнами. Когда-нибудь так и сделаю.