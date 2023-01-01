— На улице можно свариться, а вы с Катей в черном багги и черных комбинезонах. У вас кондиционер там?

— Кондиционера нет. Два небольших вентилятора от радиатора эндуро (мотоцикла для езды по бездорожью). Включаем по необходимости. А вообще в багги, конечно, жарче, чем на мотоцикле.



— Вас мир знает как мотогонщицу, но вот уже четвертый сезон выступаете на багги. Ясно, что решение сменить два колеса на четыре далось непросто. Неужели дети просили быть осторожнее?

— Нет, никто не просил, мотоциклы остаются любовью всей жизни. Но стал угасать соревновательный интерес. Не один раз проехала все значимые гонки планеты, некоторые — без техподдержки, куда уж сложнее. Да и травмы накопились. Начала посматривать на машины. Казалось, будет скучно: четыре колеса, сидишь в каркасе, за стеклом, ветер в лицо не дует… Но как-то попробовала прокатиться на подготовленном внедорожнике — все сломала, ехала в режиме «полный газ». Поняла, что интересно. И тут как раз стала развиваться группа Т3, то есть багги. Там сразу получилось ехать на конкурентном уровне. Решили с командой развиваться в этом направлении. Теперь шучу, что машина – ступенька ближе к пенсии после мотозачета.

