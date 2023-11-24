Колонны идут к победе – роль водителей при наступлении
Автомобили круглосуточно подвозят боеприпасы, топливо, еду, без чего не было бы успешного наступления нашей армии.
В ходе наступления в зоне проведения специальной военной операции вооруженные силы России постоянно меняют позиции, занимая все новые участки вернувшихся в состав РФ территорий.
И в этот момент снабжение войск становится еще важнее и еще сложнее. Но военные водители отлично справляются с, казалось бы, невыполнимыми задачами, даже если приходится сталкиваться с противником лицом к
лицу. Вот лишь несколько историй о подвигах российских военных водителей.
Вячеслав Таранцев
ефрейтор
Ефрейтор Вячеслав Таранцев выполнял задачи по подвозу боеприпасов, материального и продовольственного имущества в районы расположения российских подразделений. Он неоднократно совершал рейсы на линию боевого
соприкосновения, перевозил грузы под огневым воздействием противника, выполнял задачи в районах действия украинских диверсионно-разведывательных групп, вооруженных беспилотными летательными аппаратами.
В один из дней боевики, пытаясь вернуть утраченные позиции, атаковали российскую батальонно-тактическую группу. Находившийся в ее составе Вячеслав Таранцев в ходе завязавшегося сражения обеспечивал эвакуацию
раненых с поля боя. Рискуя собственной жизнью, он вывез их на грузовом автомобиле в безопасное место, после чего вернулся отражать контрнаступление противника. По итогам боя атака боевиков была отбита.
Смелые и решительные действия ефрейтора Таранцева позволили спасти жизни российских военнослужащих.
Алим Темботов
капитан
Капитан Алим Темботов неоднократно лично принимал участие в доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения.
С целью бесперебойного тылового обеспечения российских подразделений выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника.
Продвигаясь к позициям российских войск, колонна с продовольствием и горюче-смазочными материалами, которой руководил Алим, подверглась нападению со стороны украинской диверсионной группы численностью до 10
человек.
Сохраняя хладнокровие и спокойствие, капитан Темботов, несмотря на огневое противодействие противника, организовал вывод из-под огня машин с горюче-смазочными материалами, а сам, заняв выгодную огневую
позицию силами личного состава колонны, приступил к отражению нападения.
В ходе боя Алим прицельным огнем из личного стрелкового оружия уничтожил до 5 диверсантов.
По итогам боя диверсанты были полностью ликвидированы.
Смелые и решительные действия капитана Алима Темботова не позволили украинским националистам прервать снабжение российских войск на передовой.
Герман Трапицын
старший прапорщик
Старшина самоходной артиллерийской батареи Воздушно-десантных войск старший прапорщик Герман Трапицын осуществлял бесперебойную доставку боеприпасов и продовольствия российским войскам на передовой. Противник
попытался нарушить снабжение подразделений ВС РФ и открыл минометный огонь по колонне обеспечения.
Герман Трапицын, проявив мужество и профессионализм, вывел свой автомобиль из-под огня в безопасное место. Оттуда он вместе с двумя военнослужащими пешком доставил боеприпасы подразделению, ведущему огонь.
Благодаря смелости и решительности артиллеристы Воздушно-десантных войск своевременно пополнили свой боезапас и продолжили выполнение боевых задач.
Владислав Ушаков
старший лейтенант
За отвагу, самоотверженность и заслуги, проявленные при исполнении воинского долга, старший лейтенант Владислав Ушаков награжден медалью «За воинскую доблесть» I степени.
В рамках проведения специальной военной операции с марта 2022 года возглавляет колонны по доставке материальных средств на передовые позиции российских войск.
Не допустил гибели личного состава, потерь материальных средств. Развернул несколько пунктов продовольственного питания военнослужащих и продовольственных складов. Организовывает бесперебойную работу объектов
продовольственного обеспечения и подвоз материальных средств на позиции военнослужащих.
Неоднократно попадал под артиллерийские обстрелы ВСУ.
В районе одного из населенных пунктов в Харьковской области сопровождал колонну, которая попала под минометный обстрел ВСУ. Умелыми действиями старший лейтенант Владислав Ушаков вывел автомобильную колонну
из-под обстрела, тем самым не допустил гибель личного состава, потери материальных средств, боеприпасов и техники.
Старший лейтенант Владислав Ушаков личным примером поддерживает боевой и моральный дух личного состава подразделения обеспечения.
Юрий Филонов
рядовой
Водитель автомобильной роты рядовой Юрий Филонов выполнял задачу по обеспечению боеприпасами подразделений, ведущих интенсивный бой.
На пути следования в район боя колонна попала в засаду диверсионно-разведывательной группы националистов. Быстро сориентировавшись в обстановке, рядовой Юрий Филонов вывел машину в безопасное место. В ходе
боя националисты понесли серьезные потери в живой силе и отступили.
После боестолкновения колонна продолжила движение, доставив боеприпасы в назначенный район, несмотря на постоянный артиллерийский обстрел. Вовремя доставленные колонной рядового Юрия Филонова боеприпасы
позволили артиллерийским подразделениям сорвать наступление противника на одном из рубежей, нанести ему значительные потери и прикрыть огнем перегруппировку мотострелковых подразделений на ранее
подготовленные позиции.
Кого-то до Киева доведет язык, как в той поговорке, а Россию к победе приведет, в том числе, и военный водитель, который одинаково профессионален как за рулем, так и на поле боя.
Подготовлено по материалам Минобороны России.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, Александр Река/ТАСС, Александр Полегенько/ТАСС, Дмитрий Ягодкин/ТАСС, Алексей Коновалов/ТАСС