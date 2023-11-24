Колонны идут к победе – роль водителей при наступлении

Капитан Алим Темботов неоднократно лично принимал участие в доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения.



С целью бесперебойного тылового обеспечения российских подразделений выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника.



Продвигаясь к позициям российских войск, колонна с продовольствием и горюче-смазочными материалами, которой руководил Алим, подверглась нападению со стороны украинской диверсионной группы численностью до 10 человек.



Сохраняя хладнокровие и спокойствие, капитан Темботов, несмотря на огневое противодействие противника, организовал вывод из-под огня машин с горюче-смазочными материалами, а сам, заняв выгодную огневую позицию силами личного состава колонны, приступил к отражению нападения.



В ходе боя Алим прицельным огнем из личного стрелкового оружия уничтожил до 5 диверсантов.



По итогам боя диверсанты были полностью ликвидированы.



Смелые и решительные действия капитана Алима Темботова не позволили украинским националистам прервать снабжение российских войск на передовой.

