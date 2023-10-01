В ПОИСКАХ СИНЕРГИИ

Состав присадок у масел Shell и Rolf Ultra схож по своей пропорции. Он соответствует классам API SN+ и SP. Mobil отличается высоким содержанием кальция и низкой долей магния. Это типично для масел более низкой категории SN. Класс SN+ появился в 2018 году. Он предварил следующий «полноценный» класс SP, который задерживался из-за сложностей с проведением некоторых тестов. Однако улучшить масла группы SN было остро необходимо.



Причина называлась LSPI, нежелательное раннее зажигание на низких оборотах. Эффект характерен для моторов с непосредственным впрыском и турбонаддувом, заполонившим к тому времени рынок. Преждевременное воспламенение смеси происходит еще во время движения поршня к верхней мертвой точке. Катализатором выступает нагар на поршне или другие несгоревшие частицы в камере сгорания. В результате горение появляется еще до срабатывания свечи, и в работающем на низких оборотах моторе создается существенное сопротивление ходу поршня вверх. Последний при регулярном возникновении такой проблемы разрушается.



Масла класса SN+ (а затем и SP) решают проблему несколькими способами. Среди прочего – увеличением температуры вспышки и снижением доли кальция в пакете присадок. Конструкторы двигателей, со своей стороны, тоже работают: например, меняют форму камеры сгорания. Ну а владельцу машины стоит заправляться высокооктановым бензином. Именно поэтому рекомендуемый для большинства китайских турбомоторов АИ-92 – так себе идея. С натяжкой его использование можно допустить только в том случае, если с LSPI в моторе уже борется масло класса SN+ или SP.

