В ПОИСКАХ СИНЕРГИИ
В ходе масштабных лабораторных испытаний проверяем моторные масла с самыми передовыми рецептурами: с полиальфаолефинами и GTL – сделанные на основе газа.
В ходе масштабных лабораторных испытаний проверяем моторные масла с самыми передовыми рецептурами: с полиальфаолефинами и GTL – сделанные на основе газа.

PAO-масла на российском рынке присутствуют давно. А вот GTL-основу до сих пор у нас не использовали. Поэтому выход на рынок первого локализованного и произведённого в России масла Rolf Ultra, созданного на основе GTL & PAO, можно назвать сенсацией. Вдобавок в нём применяются европейские присадки, есть допуски ведущих автомобильных брендов. Оба базовых компонента – импортные, от ведущих поставщиков. А цена – вполне российская. Таким образом, по итогу получаем высочайшие рабочие свойства по более чем разумной стоимости: в нынешних реалиях звучит как сказка.
Рецепт совершенного масла
Как известно, моторные масла состоят из базового масла и пакета присадок к нему. Именно за счет последнего достигаются основные защитные свойства. В число присадок входят загустители, моющие, антиокислительные, антикоррозийные, противоизносные, антипенные и антизадирные вещества. Конкретные химические элементы выполняют свои функции.

Молибден используется как модификатор трения, фосфор и цинк противостоят износу. Кальций моет и нейтрализует кислоты, магний выполняет те же функции и вдобавок противостоит эффекту LSPI (нежелательное раннее зажигание на низких оборотах).

Присадки занимают в итоговом объеме от 5% до 25%. Остальное – базовое масло. Самые совершенные из них скрываются за аббревиатурами PAO и GTL. Первое создано на основе полиальфаолефинов и представляет собой полностью синтетическое масло четвертой группы из соединения между собой деценовых молекул с образованием молекул большей длины. У него отличные низкотемпературные свойства. Низкая испаряемость снижает расход на угар. При больших нагрузках проявляется высокая устойчивость к окислению: масло способно защитить двигатель в течение 15 000 км. Кроме того, у PAO-масел высокая температура вспышки, около 240-250оС.
Недостаток заключается в том, что из-за низкой полярности масла на основе полиальфаолефинов практически не растворяют в себе присадки и плохо держатся на металлических поверхностях. Избавляет от этого добавление других компонентов. Причем это могут быть как дорогие эстеры из пятой группы базовых масел, так и более дешевые базовые масла. Кроме того, нигде не прописано, какой минимальный процент полиальфаолефинов должен содержаться в моторном масле, чтобы на его этикетке можно было написать «PAO». Поэтому само по себе наличие этих букв ничего не гарантирует.

Лучший баланс сохранения свойств полиальфаолефинов и оптимальной цены даст добавление базового масла, изготовленного по технологии GTL (Gas-to-Liquid). Если по-русски – масла, полученные из природного газа, отличающиеся особой чистотой и не содержащие нефтяных примесей. У них те же преимущества, что у PAO, но относятся они к третьей группе. При этом недостатка низкой полярности у них нет. Поэтому смешанный состав базового масла по технологиям GTL и ПАО, уверяют технологи, обеспечивает отличные характеристики финального продукта.
Познали в сравнении
Чтобы в этом убедиться, мы взяли моторное масло Rolf Ultra вязкости 5W-40 класса ACEA А3/В4 и API SP и тщательно сравнили его с аналогичными продуктами. К подбору конкурентов подошли нестандартно. Для начала отправились в Париж, чтобы привезти оттуда масла в европейской спецификации. Риск купить подделку практически отсутствует: там это просто не принято.

Полки ломятся от канистр, но при ближайшем рассмотрении ассортимент оказывается невелик. Доминируют местные – Motul, Total, Elf. У многих крупных сетей магазинов есть свои марки масел, хотя понятно, что это всего лишь переупаковка какого-то из массовых брендов. Shell и Castrol представлены в ограниченной номенклатуре. Остальные бренды – большая редкость.

Удивило, что чуть ли не все сорта до сих пор подразделяются на бензиновые и дизельные. Все параметры на этикетках одинаковые, однако одна утверждает, что это масло можно заливать только в бензиновый мотор, другая – в дизельный. Несмотря на давнее присутствие на местном рынке бензиновых моторов с непосредственным впрыском и турбонаддувом, лучше всего подходящие им масла класса API SN+ и SP еще нужно поискать. В основном на полках представлен класс SN.
В итоге остановились на промежуточном варианте: Shell Helix Ultra 5W-40 соответствует классам АCEA A3/B4 и API SN+. Вдобавок компания стала родоначальницей массового применения технологии GTL и на сегодня лидирует в этой сфере. Это непосредственный конкурент и, если угодно, главный ориентир для новинки от Rolf Ultra, использующей ту же технологию.

Концерн Shell занимает второе место в мировой нефтяной индустрии. Первый – ExxonMobil. Мы выбрали Mobil 1 FS 5W-40 класса ACEA A3/B4 и API SN. В нём используется технология PAO, что гарантирует высокие эксплуатационные свойства.

Канистра изготовлена в 2022 году. Место изготовления указано обтекаемо: «Made in Europe». Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в мире имеет в Старом Свете не один завод. Однако, как заверяет производитель, стандарты качества ExxonMobil везде одинаковы, поэтому нет причин указывать конкретную площадку. Вот и проверим, не практиковали ли розлив на европейских линиях «упрощенного» масла для рынка с не самым современным автопарком.
Рассмотрели под микроскопом
На всесторонние испытания приобретенные масла мы доставили в независимую лабораторию МИЦ ГСМ.

Значения индикаторов износа нулевые, какими и должны быть. Масла в лабораторию сдавались в запечатанных заводских канистрах. А перечисленные в таблице металлы появляются в составе как продукты износа двигателя в процессе работы. По тому, какой именно элемент идет в рост, мотористы могут понять, какой элемент мотора начал ускоренно терять ресурс.

Исключение – молибден. Он используется в качестве модификатора трения. Его содержание не нормируется. Параметр у разных масел может отличаться в десятки (это не преувеличение) раз, однако в реальной эксплуатации сорт с небольшим добавлением молибдена будет защищать детали не хуже остальных. Не он один определяет защитные свойства масла.
Единицы измерений: мг/кг
Состав присадок у масел Shell и Rolf Ultra схож по своей пропорции. Он соответствует классам API SN+ и SP. Mobil отличается высоким содержанием кальция и низкой долей магния. Это типично для масел более низкой категории SN. Класс SN+ появился в 2018 году. Он предварил следующий «полноценный» класс SP, который задерживался из-за сложностей с проведением некоторых тестов. Однако улучшить масла группы SN было остро необходимо.

Причина называлась LSPI, нежелательное раннее зажигание на низких оборотах. Эффект характерен для моторов с непосредственным впрыском и турбонаддувом, заполонившим к тому времени рынок. Преждевременное воспламенение смеси происходит еще во время движения поршня к верхней мертвой точке. Катализатором выступает нагар на поршне или другие несгоревшие частицы в камере сгорания. В результате горение появляется еще до срабатывания свечи, и в работающем на низких оборотах моторе создается существенное сопротивление ходу поршня вверх. Последний при регулярном возникновении такой проблемы разрушается.

Масла класса SN+ (а затем и SP) решают проблему несколькими способами. Среди прочего – увеличением температуры вспышки и снижением доли кальция в пакете присадок. Конструкторы двигателей, со своей стороны, тоже работают: например, меняют форму камеры сгорания. Ну а владельцу машины стоит заправляться высокооктановым бензином. Именно поэтому рекомендуемый для большинства китайских турбомоторов АИ-92 – так себе идея. С натяжкой его использование можно допустить только в том случае, если с LSPI в моторе уже борется масло класса SN+ или SP.
Единицы измерений: мг/кг
Все проверенные масла получили положительную оценку от экспертов лаборатории. Они уложились в заданные нормативы для своего класса, ни один параметр не вышел за пределы допустимого.

Интересное наблюдение: вязкость при 40оС и 100оС у масел Mobil и Shell лежит ближе к нижней границе допустимого диапазона, тогда как Rolf Ultra показал значение практически из середины.

NOACK отражает, сколько процентов масла испарится в течение одного часа при температуре 250оС. Чем он ниже, тем меньше потребуется его доливать, тем меньше загрязнений останется на стенках цилиндров. Обратите внимание, что этот показатель лучший у масла Rolf Ultra.

У него же минимальное значение сульфатной зольности – количества неорганических примесей, которые остаются после полного сгорания топливовоздушной смеси. Со временем от них может образоваться твердый абразив, полирующий стенки цилиндров. Следствие этого явления – неспособность последних удерживать масляную пленку.

Низкотемпературная вязкость CCS отражает, насколько легко или тяжело будут «ходить» детали двигателя во время холодного пуска. Низкотемпературная вязкость MRV – показатель быстроты поступления масла к узлам смазки при низкотемпературном старте.
Современные масла «замешаны» на базовых маслах с низкой вязкостью. Они обеспечивают хорошие показатели в морозы, однако есть риск недостаточной защиты в жару. Масло станет слишком жидким и не будет держаться на трущихся деталях. Для компенсации негативного явления существуют модификаторы вязкости – высокомолекулярные полимеры, которые «свернуты» при низких температурах и «раскрываются» при высоких, увеличивая вязкость.

Для проверки эффективности таких модификаторов существует специальный тест. Молекулы многократно пропускают через топливную форсунку Bosch. Это испытание показывает, насколько прочны полимерные загустители в масле. При значительной деструкции к концу срока эксплуатации масло станет более жидким. Например, рассматриваемое нами 5W-40 превратится в 5W-30. Менее вязкое масло не обеспечит требуемую толщину масляной пленки, ухудшится его смазывающая способность, возрастет расход на угар. Как следствие – снизится ресурс двигателя.

Наши масла официально проверяются только циклом из 30 прогонов. Однако в МИЦ ГСМ провели дополнительный Bosch-тест из 90 циклов. Масло Rolf Ultra хотя и показало наибольшее падение в процентном выражении, оно по-прежнему дальше конкурентов отстоит от предельно допустимого минимального значения 12,5 мм2/с.
Делаем выводы
По итогам тестов получается, что Rolf Ultra ничуть не хуже, чем Shell Helix Ultra, и заметно превосходит Mobil 1. Синергия передовых базовых масел помогла локализованной в РФ новинке победить в тестах на испаряемость и деструкцию, показать лучшую температуру замерзания и не уступить именитым соперникам во всех остальных испытаниях.
При этом Rolf Ultra 5W-40 стоит как минимум в 2–2,5 раза дешевле двух других премиальных масел, покупка которых в нынешних обстоятельствах сродни лотерее.
По итогам тестов получается, что Rolf Ultra ничуть не хуже, чем Shell Helix Ultra, и заметно превосходит Mobil 1. Синергия передовых базовых масел помогла локализованной в РФ новинке победить в тестах на испаряемость и деструкцию, показать лучшую температуру замерзания и не уступить именитым соперникам во всех остальных испытаниях.
При этом Rolf Ultra 5W-40 стоит как минимум в 2–2,5 раза дешевле двух других премиальных масел, покупка которых в нынешних обстоятельствах сродни лотерее.
Протоколы испытаний
Тут можно загрузить полные протоколы испытаний, проведенных в независимой сертифицированной лаборатории МИЦ ГСМ, в формате PDF.
Mobil 1
Shell Helix Ultra
Rolf Ultra
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте