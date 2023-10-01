В ПОИСКАХ СИНЕРГИИ

Недостаток заключается в том, что из-за низкой полярности масла на основе полиальфаолефинов практически не растворяют в себе присадки и плохо держатся на металлических поверхностях. Избавляет от этого добавление других компонентов. Причем это могут быть как дорогие эстеры из пятой группы базовых масел, так и более дешевые базовые масла. Кроме того, нигде не прописано, какой минимальный процент полиальфаолефинов должен содержаться в моторном масле, чтобы на его этикетке можно было написать «PAO». Поэтому само по себе наличие этих букв ничего не гарантирует.
Лучший баланс сохранения свойств полиальфаолефинов и оптимальной цены даст добавление базового масла, изготовленного по технологии GTL (Gas-to-Liquid). Если по-русски – масла, полученные из природного газа, отличающиеся особой чистотой и не содержащие нефтяных примесей. У них те же преимущества, что у PAO, но относятся они к третьей группе. При этом недостатка низкой полярности у них нет. Поэтому смешанный состав базового масла по технологиям GTL и ПАО, уверяют технологи, обеспечивает отличные характеристики финального продукта.