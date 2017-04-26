Нестандартный крепеж для номера — за что штраф? У каждого автомобиля должен быть регистрационный знак. Отсутствие автомобильного номера или неправильная установка грозит штрафом, а то и вовсе лишением права управления. 1.4 TSI: восстанавливаем привод турбокомпрессора В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин расскажет о том, как восстановить работоспособность турбокомпрессора на двигателе 1.4 TSI. Форум ЗР: о шинах не по сезону, платных парковках, Дастере и Ниве, ремонте моторов На нашем форуме поднимаются самые злободневные темы, будь то эксплуатация автомобиля или правовые аспекты автомобильной жизни. В дискуссиях участвуют авторы ЗР. Если у вас есть вопросы, пишите на info@zr.ru.