Низкопольные автобусы ЛиАЗ: легким шагом

На Ликинском автобусном заводе наращивают выпуск современных низкопольных городских автобусов.

ЛиАЗ

С середины 2000‑х годов ЛиАЗ, входящий в «Группу ГАЗ», поэтапно модернизировали. Сейчас в Ликине производят пятнадцать базовых моделей и около шестидесяти их модификаций. Самая свежая разработка — городские низкопольные автобусы, полностью соответствующие европейским требованиям. Кроме традиционного 12‑метрового ЛиАЗ‑5292 выпускают машины длиной от 9,5 м (ЛиАЗ‑4292) до 18,75 м (сочлененный ЛиАЗ‑6213).

Панель приборов смотрится современно, при этом она функциональна.

Урбан-эстетика

Красивый городской автобус — это фактически те же самые «малые архитектурные формы», которые украшают наши улицы. Были времена, когда ЛиАЗы не особо радовали глаз. И дело не в дизайнерских изысках — облезала краска, появлялись дырки в кузовных панелях, на ступенях и даже в полу. Теперь всё иначе. Сваренный кузов каждого автобуса проходит катафорезное грунтование в восьми ваннах с полным погружением. Боковины кузова — из стальных листов с двухсторонней оцинковкой; они натянуты с предварительным нагревом, а затем приварены. Получается очень ровно, без вмятин и пузырей, красиво и долговечно. Кроме того, на современных ЛиАЗах арки колес изготавливают из нержавеющей стали, поэтому завод гарантирует отсутствие сквозной коррозии кузова в течение двенадцати лет.

Кресла — антивандальные, импортные или отечественные. Повредить пластиковые панели интерьера сложно, а чистить и мыть — просто.

Современный облик ликинским автобусам придают вклеенные стекла. Такая технология к тому же повышает жесткость кузова. За микроклимат отвечают кондиционер и независимые отопители. Кресла — антивандальные, импортные или отечественные. Повредить пластиковые панели красивого интерьера сложно, а чистить и мыть — просто. Благодаря низкому полу шагнуть в салон нетрудно даже пожилым пассажирам. Кочки скрадывает пневмоподвеска.

Наши силы

На большинство ЛиАЗов устанавливают двигатели ЯМЗ‑536 с автобусным навесным оборудованием.

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Двигатели для автобусов, выпускаемых в Ликине-Дулёве, производит ЯМЗ. Эти моторы — плод совместной работы яро­славцев и австрийской компании AVL. Шестицилиндровый ЯМЗ‑536 рабочим объемом 6,65 л развивает мощность 240–312 л.с., четырехцилиндровый ЯМЗ‑534 объемом 4,3 л выдает 190–210 л.с.

В ноябре 2016 года в Ярославле поставили на конвейер двигатели ЯМЗ‑534 CNG и ЯМЗ‑536 CNG (от 150 до 312 л.с.). Аббревиатура CNG обозначает сжатый природный газ (англ. compressed natural gas). Оба мотора не склонны к перегреву и найдут применение на грузовиках и автобусах, предназначенных именно для эксплуатации в городе.

Топливная система — бошевский common rail, давление впрыска составляет 1800 бар (с возможностью увеличения до 2000 бар). Для соответствия требованиям экостандартов Евро‑4 и Евро‑5 моторы оснастили системой рециркуляции отработавших газов (EGR) с жидкостным охлаждением. По экономичности двигатели семейства ЯМЗ‑530 способны конкурировать с зарубежными, при этом на 20–30% дешевле. Заявленный ресурс дизельных «четверок» — не менее 700 тысяч километров, «шестерок» — 900 тысяч.

Новые моторы существенно снизили уровень шума и вибраций в задней части автобуса по сравнению с прежними моторами Cummins и Caterpillar.

ЛиАЗ

Не переключайтесь

Автоматические коробки передач на новых ЛиАЗах импортные — ZF EcoLife с электронным управлением либо Allison Transmission Т2100 или Т270. Обе 6-ступенчатые, с блокировкой гидротрансформатора на каждой передаче. Гидротрансформатор используется и как тормоз-замедлитель, причем его интегрируют в рабочую тормозную систему, что позволяет беречь колодки. Еще один автомат — 4-ступенчатый Voith Diwa D 864. Импортные коробки заметно поднимают цену автобуса, но «Группа ГАЗ» уже работает над собственным семейством автоматов с гидротрансформатором.

На ликинских низкопольниках установлены ведущие портальные мосты ZF с хитрыми бортовыми редукторами. Схематически они схожи с армейскими мостами «уазиков» и вседорожников Benz Unimog. Такие мосты позволяют опустить пол с высоты 405 мм от земли до 205 мм — конечно, при использовании соответствующих шин.

Появятся ли отечественные портальные мосты? Есть надежда, что их выпуск освоят в Чувашии, на Канашском автоагрегатном заводе, входящем в «Группу ГАЗ».

ЛиАЗ-429260-60 4×2 ЛиАЗ-529265 4×2 ЛиАЗ-621365 6×2 Длина/ширина/высота 9500/2500/2938 мм 12 400/2500/2880 мм 18 750/2500/2880 мм Радиус разворота 8,9 м 11,0 м 12,2 м Снаряженная/полная масса н.д./13 150 кг 10 500/18 000 кг 15 730/28 000 кг Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось 4200/8950 кг 6500/11500 кг 7100/9700/11 200 кг Пассажировместимость/количество сидячих мест 75 чел./18 + 1 108 чел./28 + 1 193 чел./33 + 1 Двигатель ЯМЗ-534030 (Евро-5), 4,43 л; 210 л.с. при 2300 об/мин;

730 Н·м при 1300–1600 об/мин ЯМЗ-53633 (Евро-5), 6,65 л; 276 л.с. при 2300 об/мин; 1250 Н·м при 1300–1600 об/мин ЯМЗ-53613 (Евро-5), 6,65 л; 310 л.с. при 2300 об/мин; 1221 Н·м при 1300–1600 об/мин Запас топлива 180 л 220 л + 70 л 220 л + 220 л Трансмиссия ведущий мост — ZF AV110, портальный, с центральным коническим редуктором; коробка передач — ZF 6AP-1000B, А6 с ГМП ведущий мост — ZF AV133, портальный, с центральным коническим редуктором, с двухпоточными бортовыми редукторами; коробка передач — ZF 6AP-1400B, А6 с ГМП Ходовая часть передняя подвеска — независимая, пневматическая, с двумя пневмобаллонами, задняя подвеска — зависимая, с четырьмя пневмобаллонами; тормоза — пневматические, двухконтурные, дисковые, с ABS и с ASR; шины — 265/70 R19,5 передняя подвеска — зависимая, пневматическая, с двумя пневмобаллонами, задняя подвеска — зависимая, с четырьмя пневмобаллонами; тормоза — пневматические, двухконтурные, дисковые, с ABS и с ASR; шины — 275/70 R22,5 передняя подвеска — зависимая, пневматическая, с двумя пневмобаллонами, задняя подвеска — зависимая, с четырьмя пневмобаллонами; тормоза — пневматические, двухконтурные, дисковые, с ABS и с ASR; шины — 275/70 R22,5

Фото: Николай Клочков и ЛиАЗ