Опять бетонка? Чем цементобетонные дороги лучше асфальтобетонных

В мартовском номере ЗР мы рассказывали о дорогах будущего. О том, какие технологии помогут сделать их комфортнее и долговечнее. Одним из эпизодов той заметки стала разработка швейцарской LafargeHolcim, одного из крупнейших в мире производителей цемента. Компания продвигает идею замены в России асфальтобетонных дорожных покрытий цементобетонными. Опять бетонки?

Хочу сразу оговориться, что под такими дорогами мы подразумеваем современное монолитное полотно, ровное и жесткое, а не фрагментированную дорогу, наспех уложенную из бетонных плит, порой со значительными перепадами высот в местах их стыков.


Согласно нашим исследованиям, жизненный цикл цементобетонных автодорог в 3 раза длиннее асфальтобетонных. Первоначально стоимость строительства цементобетонных покрытий на 5–20% дороже асфальтобетонных. Но, если подробно разбирать финансовую составляющую вопроса, расходы на ремонт и эксплуатацию асфальтобетонных покрытий в перспективе жизненного цикла (около 25 лет) таковы, что возведение и эксплуатация альтернативных цементобетонных покрытий обходится на 40–50% дешевле. Особенно цементобетонные покрытия оправдывают себя в условиях высокой интенсивности движения, и/или большой грузонапряженности автомобильных перевозок.

Их опыт

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Технология строительства дорог с применением цементобетонных покрытий используется в мире уже около 50 лет, она нашла применение в странах с самыми разными климатическими условиями. Например, цементобетонные покрытия распространены в Канаде, стране, очень схожей по климатическим условиям с Россией. И Норвегии, но с оговоркой, что скандинавские страны являются не совсем корректным примером, так как в большей части расположены на территориях с огромными залежами гранита, который они имеют возможность сыпать по 80 см в дорожную одежду. Плюс масштабы страны и, как следствие, логистика минимальны. Если к этому всему добавить скальные грунты, которые по своим свойствам изначально превосходят наши суглинки в десятки раз, то разница между нами становится очевидной. Однако и в скандинавских странах имеется небольшая доля бетонных дорог (от 5 до 13%).

В США и Польше разработаны специальные стандарты, регулирующие технологию. Для нашей страны методика на данный момент является инновационной: она не была широко использована прежде и является альтернативой существующей практике.


Отличный, на мой взгляд, опыт, сложился у Белоруссии — нашего ближайшего соседа и коллеги по ЕврАзЭСу. Президент республики Александр Лукашенко три года назад поручил по максимуму перейти на строительство бетонных дорог, посещая строившуюся вокруг Минска кольцевую дорогу. Что они успешно и сделали.

Наш опыт

Важно отметить, что в России есть бетонные дороги, построенные в 50-70-е годы XX века, они успешно функционируют до сих пор. Из общеизвестных современных магистралей можно выделить лишь трассу М-4 «Дон», также есть небольшая дорога во Владивостоке. На некоторых участках того же «Дона» уже появились разрушения. Из-за расслоения бетонной смеси произошло отделение цементного молока от крупного заполнителя, поэтому верхний слой, который испытывает основные нагрузки и воздействие от колес автомобилей, оказался без основного крупного заполнителя. Это впоследствии привело к его быстрому износу и образованию колеи.

По оценкам экспертов, причина заключается в нарушении технологии строительства. И, в принципе, темы обеспечения соблюдения строительных стандартов и законодательного регулирования — одни из актуальных в строительстве дорог на территории России.

Плюсы…

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Если говорить об очевидных преимуществах, то у дорог из цементобетона колея значительно меньше, так как бетон по своей структуре тверже (прочнее) асфальта. Именно поэтому он не подвержен деформациям при воздействии нагрузок и повышенных температур, что препятствует образованию колеи. В темное время суток на такой дороге лучше видимость, ведь сам материал обладает лучшим светоотражающим эффектом.

Жесткий цементобетон при соблюдении технологии укладки обеспечивает хорошую ровность поверхности, как продольную, так и поперечную. Благодаря этому данный вид покрытия обеспечивает высокую плавность и комфорт передвижения транспортных средств.

Как автомобилиста и мотоциклиста меня остро интересуют два аспекта, связанные с дрогами в России:

  • качество покрытия, и, соответственно, сцепление;
  • способность каждой конкретной дороги пережить зиму, оттепель и остаться к весне жизнеспособной в плане целостности покрытия.


Сцепление с дорогой у обеих поверхностей примерно одинаковое, если говорить о свежеуложенном полотне. Но вот после определенного износа сцепление колеса с асфальтобетоном снижается, что может приводить к повышенной аварийности на мокрой дороге. С точки зрения устойчивости и сцепления с дорогой цементобетон более стабильный материал. Не зря его широко применяют для устройства аэродромов, где нагрузки от воздушных судов гораздо выше, чем на автодорогах.

…и минус

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Если говорить о недостатках, то цементобетонные дороги несколько более шумные, так как более пористый и пластичный асфальтобетон лучше поглощает шумы. Исследования показывают, что уровень шума при движении по бетонной дороге составляет от 2 до 4 децибел. Для сравнения: разговор между людьми проходит со звуком в 60–70 децибел.

Отдельная история с климатическим аспектом применения дорожных материалов. Весной, когда все оттаивает, в асфальтобетон попадает вода за счет его пористой поверхности (даже у высокоплотных асфальтобетонов остаточная пористость может достигать величины 4%). А в цементобетон в виду меньшей пористости попадает в разы меньше влаги. При высоких летних температурах асфальтобетон нагревается и становится пластичным, вплоть до образования битумных пятен на поверхности. И если колесо наезжает на такое пятно, это довольно опасно для движения. Также надо сказать, что в России, в отличие от Европы, выше среднегодовая амплитуда температур. Так, в столичном регионе, где сосредоточено около четверти автопарка страны, этот диапазон колеблется от —30 до +35 градусов по Цельсию, а для дальневосточных и сибирских регионов амплитуда еще выше. Из-за этого довольно тяжело подобрать «правильный» битум: он рискует оказаться либо очень хрупким, либо чересчур пластичным.


Еще в нашей стране много оттепелей, что влечет дополнительные разрушения асфальта, ведь происходит постоянное замерзание-оттаивание, что особенно губительно для структуры асфальтобетона при отсутствии нормально организованного продольного и поперечного водоотвода с поверхности покрытия. И надо обязательно тщательно проработать тему укрепления и стабилизации грунтов, что в будущем поможет минимизировать продольные и поперечные трещины и образование мостиков холода. Дополнительно это даёт возможность использовать местные грунты вместо дорогих и дефицитных привозных материалов (песок, гравий и щебень), снизить стоимости строительства автодорог различных категорий на 15–30%, ускорить сроки строительства.

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Цементобетон применим для большего температурного диапазона, но по технологии укладки это более сложное и «капризное» полотно. Если цементобетон уложить неправильно, нарушив технологию, то после дождя на таком покрытии останется лужа, которая в другом случае могла бы уйти в минеральное основание через асфальтобетон. Также очень опасна сегрегация (расслоение) бетонного раствора, из-за чего крупные минеральные частицы после укладки могут оказаться преимущественно снизу, а мелкие частицы сверху, что повлечёт за собой повышенную истираемость и повреждаемость поверхности покрытия. Поэтому цементобетон, помимо серьезных лабораторных испытаний, требует также профессионализма и высокой культуры производства работ.

Для успешных проектов в инфраструктуре, на мой взгляд, ключевыми являются два фактора — экспертиза и технология. Сейчас мы с коллегами обращаемся к опыту российских и международных специалистов, чтобы максимально проработать оба этих аспекта. А, значит, у российских автомобилистов есть шанс начать ездить в ближайшем будущем по дорогам, ремонтировать которые нужно на удивление редко.

Максим Гончаров, коммерческий директор LafargeHolcim Россия

Опять бетонка? Чем цементобетонные дороги лучше асфальтобетонных

Фото: LafargeHolcim

Опять бетонка? Чем цементобетонные дороги лучше асфальтобетонных
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Комментарии (11)

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«Только жить в эту пору прекрасную
Не придется ни мне, ни тебе!»
Помните? Вот именно так, скорее всего, с дорогами и будет. Дорожный бизнес — это миллиарды и триллионы попиленых рублей, это дачи и котеджи, учёба за границей для детей, это же золотое дно!!! Поэтому шишь нам, а не дороги нормальные... Если бы условием участия в тендере была не только посторйка (ну или ремонт) дороги, но и гарантийное обслуживание в течении 10 лет данного участка, а гарантом выступала залоговая сумма (или имущество) — примерно на стоимость работ, тогда бы да, может и было бы дело. Но тогда нельзя было бы так пилить...

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+1

В России две беды. Но одна решается с помощью асфальтобетоноукладчика. А вот что делать с дорогами?

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+3

"...у российских автомобилистов есть шанс начать ездить в ближайшем будущем по дорогам, ремонтировать которые нужно на удивление редко."

Ну это вряд ли, как говорил товарищ Сухов. Наши дорожники разработают специальную технологию укладки цементобетона, чтобы ремонтировать дороги еще чаще, чем асфальтовые. Когда уже до властей дойдет, что дорожники кормятся с ремонтов? И что пока их не будут жестко наказывать, они не будут делать "долгоживущие" дороги!

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+4

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-5

интересно, а монтажной пеной ямы не пробовали заклеивать ..применяют же ее сейчас вместо цементного раствора

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0

А что насчет шипов на зимней резине? На магистралях колейность в 3–4 ряду — где ездят легковушки.
Как чинить колеи на бетоне?

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0
ex2109

Как всегда — асфальтом сверху.

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+1

диной конструкции дороги для России , которая была бы универсальной, дешевой, разной ширины, стойкой к нагрузкам и истиранию, а самое главное которую можно строить без дорогой техники и лабораторного контроля, НЕТ!!!

Бетонные дороги в СССР не строили, так как бетон шел на жилье.
К тому же строительство бетонных дорог и их ремонт ограничены теплым периодом года. А в  городах на дорогах  — колодцы , чтоб их было проще найти, поэтому бетон там не нужен.
Поэтому бетонные плиты для автотрасс изготавливали заводы ЖБИ, которые к тому же массово по плану делали панели для домов.

Как итог:
для наших автотрасс можно применять всё: и гео-текстиль, и гео-решетки, и полимеризацию грунтов, и обетонирование насыпи и подлежащих слоев покрытия дорог, и бетонное покрытие со стекло-пластиковой арматурой…

Но где конкретно нужно — это уже другой вопрос — расчетный технически и экономически.

Ответить#
+2

Единой конструкции дороги для России , которая была бы универсальной, дешевой, разной ширины, стойкой к нагрузкам и истиранию, а самое главное которую можно строить без дорогой техники и лабораторного контроля, НЕТ!!!

Бетонные дороги в СССР не строили, так как бетон шел на жилье.
К тому же строительство бетонных дорог и их ремонт ограничены теплым периодом года. А в  городах на дорогах  — колодцы , чтоб их было проще найти, поэтому бетон там не нужен.
Поэтому бетонные плиты для автотрасс изготавливали заводы ЖБИ, которые к тому же массово по плану делали панели для домов.

Как итог:
для наших автотрасс можно применять всё: и гео-текстиль, и гео-решетки, и полимеризацию грунтов, и обетонирование насыпи и подлежащих слоев покрытия дорог, и бетонное покрытие со стекло-пластиковой арматурой…

Но где конкретно нужно — это уже другой вопрос — расчетный технически и экономически.

Ответить#
-1

В нынешние времена понятие «качество» повсеместно потеряло свою актуальность во всех отраслях. Производители скрупулёзно просчитывают и закладывают срок службы товаров аккурат по истечении гарантийного периода. А уж про одну из вечных бед России и говорить не приходится. Качество не выгодно.

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+4

К сожалению «качество» российских дорог совсем не зависит от их типа. При системе когда деньги выделяются на ремонт, а не платятся за нахождение в нормативном состоянии, дороги постоянно будут требовать ремонта.
Про то, сколько из выделенных денег в России доходит до дорог все и так знают.

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+10