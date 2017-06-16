Ралли олдтаймеров глазами штурмана: молниеносное привыкание

Тульская «Автострада-2017». Эти два дня запомнятся надолго и участникам, и зрителям… Мне — навсегда. До сих пор я смотрел на ретроралли со стороны. На этот раз — глазами штурмана.

Город-герой Тула принимал фестиваль «Автострада» накануне Дня России. А ретроралли состоялось в праздничный понедельник, 12 июня.

Тульская «Автострада» демократична. Любителям олд- и янгтаймеров предназначена историческая часть экспозиции, размещающаяся в стенах кремля. Тюнерам отдают площадь перед зданием администрации области. Участие в фестивале бесплатное. И все довольны — редкость для таких мероприятий. Несмотря на большое количество участников и огромное число посетителей (как туляков, так и иногородних), там как-то уютно, по-домашнему. А уровень фестиваля растет: приезжает все больше редких машин. Среди тюнеров в этом году выбирали топ-32, и достойных кандидатур оказалось на удивление много.

Историческая часть фестиваля «Автострада» разместилась в тульском кремле, тюнинг показывали за кремлевскими стенами, на площади Ленина.

Впервые «Автострада» была двухдневной. Сжалилась даже беспощадная в этом году погода — было солнечно и в воскресенье, 11 июня, в день фестиваля, и в понедельник, 12-го, во время ралли. Небеса разверзлись, как мы уже привыкли, только во время награждения победителей.

А днем ранее награждали малышей, победивших в гонке педальных машинок. Несмотря на небольшой возраст участников, от 4 лет, все было обставлено вполне серьезно, по-взрослому, с дипломами, призами, кубками. Больше того, у «педалек» есть свой чемпионат, кубок Sternauto, и в Туле прошла только середина спортивной серии.

Посоревноваться дали даже малышам, организовав для них гонки на педальных машинах. И дяди с тетями радовались едва ли не больше детей.

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На взрослом, открытом Кубке Тульской области по ретроралли установили зачеты «Ветеран» (для экипажей на машинах, выпущенных до конца 1946 года), Oldtimer (с начала 1947 до конца 1969-го) и Youngtimer (с начала 1970-го до конца 1986-го). Участие одного экипажа из двух человек стоит 10,5 тысячи рублей. С пассажиров берут по тысяче. Условие — ехать от старта до финиша в одном составе.

Мы с моим другом и коллегой Олегом Алексеевым едем на Москвиче-2140 1979 года. Соответственно, в янгтаймерах. Он — пилотом, я — штурманом. А ведь сначала договаривались, что я проеду пассажиром, сделаю фоторепортаж о работе экипажа. Все равно буду в Туле, на даче. Но планы стремительно изменились — и вот мы уже клеим на машину стартовые номера и логотипы спонсоров (среди информационных — «За рулем»), регистрируемся в судейской палатке, проходим техинспекцию, получаем роудбук, контрольную карту. Стартуем! Уже? Уже! Пошел отсчет метров и времени.

Один из организаторов «Автострады», Михаил Готесман, дает старт на своем Ford T 1924 года. Неделю назад эти двое выиграли московское ретроралли L.U.C Chopard Classic Weekend Rally.

«Косячить» стали сразу же после старта: не туда повернули, затем доверились гаишникам, стоявшим в перекрытии, они отправили нас по ложному пути… А дальше наши (больше мои) ошибки росли как снежный ком, постоянно увеличивая отставание от идеального времени. Напомню, что смысл ретроралли состоит в точном прохождении пунктов контроля времени (КВ). Мы не прошли в установленные для нас минуты ни один, кроме первого. Когда стало понятно, что никуда не успеваем, концепция изменилась: решили, раз уж так вышло, хотя бы попробовать пройти весь маршрут полностью. Но и тут не срослось — один КВ мы так и не нашли. До сих пор не понимаю, как и почему. Итог — штраф в 900 секунд, четверть часа. И слишком раннее прибытие на КВ тоже пенализируется: нужно отстаиваться.

Тут же после старта требовалось пройти слалом, подавив колесами машины пластиковые стаканчики, расставленные в определенном порядке. На время! Попробуйте это дома, прежде чем смеяться.

Перед стартом и Олег, и другие «раллисты» пугали меня «рыбьими костями» — нарисованными в роудбуке то ли селедочными хребтами, то ли елками-палками, призванными обозначать дороги разных типов и направление движения. Проблема в логике прохождения. Видишь линию справа — нужно поворачивать налево, и наоборот. А на маршруте две «кости» подряд! «Спасибо» за это Евгению Сороке — секретарю Кубка РАФ по ретроралли и главному судье гонки, составлявшему легенду. Первой «костью» мы подавились, проплутав по тульским переулкам полчаса, хотя должны были уложиться в считаные минуты. Правда, вторую проскочили влет. Она шла поперек первой — мы там уже каждый камушек знали.

Пилот нашего экипажа Олег Алексеев и его Москвич-2140 1979 года, редкого цвета «цитрон». До гонки я не подозревал, как он может «валить».

Говорят, к фирменному стилю Евгения относятся и «слепые» позиции — когда не прописывается расстояние между ориентирами, приходится гадать, сколько ехать. Например, по времени, вычисляемому от идеального, — его нужно держать в уме постоянно. Впрочем, если бы и прописывалось, мне бы это не помогло — не успевал сверять дистанцию.

Его же, Сороки, почерк — позиции-двойники, одинаковые в схематичном изображении перекрестки, отличающиеся, например, одним из множества знаков. Или, может быть, немного другим направление движения… Смотри во все глаза и соображай скорее, куда ехать. «Куда, куда?!» — пилот уже явно хочет выкинуть меня из машины. «Туда!» — тычу ручкой, которой делаю отметки в роудбуке, в одну из улиц. И одновременно понимаю, что не туда. Но Олег уже едет.

А как вам нравится скоростной режим, обозначенный в процентах от требований ПДД? Например, 90% от 40 км/ч? Правильно, 36. Теперь попробуйте удержать такую среднюю на «Москвиче» с безбожно врущим спидометром! А если режимы все время меняются? 70% от 60 км/ч, после — 80% от 90 и так далее. Понятно, опытные раллисты просто держат значения в памяти. А неопытные считают. Судорожно.

Вроде и больших скоростей в ретроралли нет, средняя рассчитана так, что в городе она должна быть равна 20 км/ч, за городом — 40 км/ч. Но когда промахиваешься мимо позиции и наверстываешь упущенное время, спешишь на КВ, пилот от души крутит мотор, адреналинчик все-таки играет. По-моему, я меньше волновался, когда ездил на мощнейших тюнинговых или спортивных машинах. Даже с Кеном Блоком, сквозь елки боком. Там болела от напряжения шея и слегка дрожали пальцы — но я ни на что не влиял. А тут результат напрямую зависел от меня — каждого момента работы.

А вторая часть «Автострады» пройдет в Калуге 19 августа. Так что есть время как следует подготовиться.

Как говорит Олег, он зарекается участвовать в ретроралли каждый раз во время гонки и сохраняет этот настрой несколько месяцев. Но приближается новый сезон, и его снова тянет за руль. А самое страшное, что эта зараза и меня зацепила. А ведь я вовсе не азартен! Был. «Прости, что втянул тебя, — с сожалением сказал Олег, когда мы в сотый раз пытались угнаться за убегающими минутами. — Сидел бы ты сейчас спокойно на даче...». Свой ответ не цитирую.

На финише пообщался с другими участниками, среди которых оказалось немало новичков. Никто из них, конечно, не победил — в этих соревнованиях имеет огромное, первостепенное значение опыт. Зачем ехали? Испытать себя. А это спорт? Ну точно не прогулка (мягко говоря). Понравилось? Нет, жесть. Еще поедете? Конечно!!!

Я же говорю, зараза. Даже не думайте пробовать.