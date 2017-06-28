Нужно ли регистрировать установку фаркопа? Какие документы потребуются, чтобы узаконить газобаллонное оборудование? Стоит ли повышать экологический класс автомобиля? — на эти и другие вопросы читателей «За Рулем» отвечают специалисты НАМИ

На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.

Хочу установить на автомобиль газобаллонное оборудование. Какие документы необходимо предоставить для получения протокола проверки конструкции после внесения изменений? Какие при этом возможны трудности?

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Устанавливать ГБО следует в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Для получения протокола технической экспертизы конструкции после внесения в нее изменений необходимо предоставить в НАМИ:

заявление о внесении изменений в конструкцию транспортного средства с резолюцией ГИБДД;

копию документа на транспортное средство (техпаспорт, свидетельство о регистрации);

заявление-декларацию об объеме и качестве работ (заполняет сервис, производивший работы) с техническим описанием внесенных изменений и характеристиками автомобиля после внесения изменений;

сертификат СТО, проводившей установку ГБО;

диагностическую карту, заполненную после переоборудования и занесенную в базу Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО);

копию заключения предварительной экспертизы.

Кроме того, необходимы документы на установленное ГБО:

заверенные изготовителем, поставщиком или продавцом копии сертификатов соответствия на отдельные элементы оборудования (по Правилам ЕЭК ООН № 67 или № 110), а также на тип газобаллонной системы в целом для соответствующего семейства транспортных средств (по Правилам ЕЭК ООН № 115);

паспорт газового баллона колесного транспортного средства, оформленный по единой форме (утверждена решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2014 года № 211);

свидетельство о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования.

Паспорт баллона и свидетельство о проведении периодических испытаний оформляются по единой форме (утверждена решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 ноября 2014 года № 207), введенной вместо использовавшихся ранее форм № 2а и № 2б. Предупреждаем, что некоторые недобросовестные установщики ГБО предлагают устаревшее оборудование, не соответствующее действующим нормам безопасности.

Установил на свой автомобиль фаркоп. Нужно ли оформлять переоборудование?

Оснастить тягово‑сцепным устройством (ТСУ) можно автомобиль, для которого изготовителем предусмотрена возможность эксплуатации с прицепом. На идентификационной табличке, размещенной на кузове автомобиля, указана технически допустимая максимальная масса автопоезда в случае, если транспортное средство может быть использовано для буксировки прицепа (полуприцепа). При установке ТСУ требуется оформить внесенные в конструкцию изменения. ТСУ подлежит обязательной сертификации, поэтому при покупке требуйте у продавца копию сертификата соответствия.

Изготовитель предусмотрел возможность эксплуатации с прицепом: максимальная масса автопоезда — 2700 кг (слева). Эксплуатация с прицепом не предусмотрена изготовителем (справа).

Можно ли повысить экологический класс автомобиля (с Евро‑2 до Евро‑4) путем замены двигателя или установки дополнительных нейтрализаторов?

Соответствие экологическому классу определяется на сертификационных испытаниях каждой модели автомобиля с определенным силовым агрегатом и его системами. Соответствие экологическим нормам после замены на автомобиле двигателя, компонентов системы питания или выпуска подтверждается только результатами испытаний, проведенных в специально аккредитованной лаборатории (в России это только Дмитровский автополигон НАМИ). Стоимость их проведения сопоставима с ценой нового автомобиля, поэтому этот единственно законный способ улучшения экологического класса является экономически невыгодным.

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Налог взимается с паспортной мощности автомобиля, устанавливаемой заводом-изготовителем на момент выпуска и заявленной при проведении сертификации. Реальная мощность и возраст автомобиля не являются основанием для снижения налогов.

Установил дисковые тормозные механизмы на заднюю ось автомобиля ВАЗ‑2110. Нужно ли регистрировать такие изменения в ГИБДД?

Замена тормозных механизмов влияет на безо­пасность, и эта процедура должна быть оформлена в установленном порядке. Компоненты тормозных систем также подлежат сертификации, и устанавливать на автомобиль разрешено только сертифицированные узлы.

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