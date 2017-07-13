Можно ли закрепить за собой регистрационные номера, выданные в другом регионе? Машину повредили во время остановки у светофора — что делать? Есть ли управа на мотоциклистов, разъезжающих по ночам?

На вопросы читателей отвечает заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

ОСТАВИТЬ НОМЕР

Хочу перевесить свои номера на другую машину. Могу я это сделать в Подмосковье, если номера были получены в Москве (код 77)?

С. МИХАЙЛОВ, Московская область

Для замены государственных регистрационных знаков вы можете обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции на всей территории Российской Федерации. Цифровой код регистрационных знаков, сдаваемых на хранение для последующей установки на вновь приобретенные или ранее зарегистрированные транспортные средства, в данном случае значения не имеет. Таковы требования Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605.

ИНОСТРАНЕЦ ПО НАЙМУ

С 1 июня запрещено работать водителем без российского водительского удостоверения. Касается ли это требование абхазских прав, выданных гражданам России? Если да, то где и как я могу получить российские права?

ЙАТЫР, Абхазия

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В соответствии со статьей 25 федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. Водительское удостоверение, выданное компетентными органами иностранных государств, включая Абхазию, считается иностранным. Следовательно, если вы планируете заниматься в России указанной деятельностью, необходимо получить российское водительское удостоверение.

Поскольку у вас уже есть водительское удостоверение, полученное в Абхазии, правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений предусматривают упрощенную процедуру его обмена на российское. Для этого необходимо представить в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции, на подведомственной территории которого вы временно проживаете или пребываете, медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, а также сдать теоретический и практический экзамены. Иностранное национальное водительское удостоверение, на основании которого выдается российское национальное водительское удостоверение, вернут владельцу.

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ПОД РЕВ МОТОРОВ

Начался мотосезон. На Университетском проспекте, где я проживаю, теперь бессонные ночи. Неужели нет никакой управы на мотоциклистов, которые будят пол-Москвы?

ДАРЬЯ КУШНАРЕНКО, Москва

Управа есть. Если уровень шума, производимый при работе мотоцикла, превышает нормативы, которое устанавливает ГОСТ Р 41.41–2001 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения мотоциклов в связи с производимым ими шумом», то эксплуатация такого мотоцикла является административным правонарушением. Ответственность за его совершение предусмотрена статьей 8.23 КоАП РФ. Контроль технического состояния транспортных средств, в том числе на соответствие требованиям указанного стандарта, осуществляется согласно Административному регламенту МВД России, утвержденному приказом МВД России от 14 ноября 2016 года № 727.

ПОВРЕЖДЕНИЕ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ

Во время остановки на светофоре водитель соседней машины открыл дверь и зацепил мою машину, в результате чего появилась вмятина. Позвонили в ГАИ, и нам сказали, что это не ДТП и они не приедут. Посоветовали обратиться к участковому. В итоге виновник заплатил мне деньги — и мы разъехались. Как вы оцените действия своих подчиненных?

ПЕТР КОВАЛЕНКО, Москва

Пункт 12.7 ПДД запрещает открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения. Несмотря на то что оба автомобиля в момент инцидента были неподвижны, ущерб был причинен в процессе их участия в дорожном движении. Таким образом, причиненный ущерб является следствием ДТП, ­поэтому оформление необходимых документов — прерогатива сотрудников Госавтоинспекции. О допущенном ими факте нарушения требований законодательства вы можете сообщить в вышестоящее подразделение, включая ГУОБДД МВД России, для проведения соответствующей проверки и принятия мер реагирования.

Однако хотел бы напомнить, что, в соответствии с указанными Правилами, в описанном случае можно было обойтись без прибытия сотрудников Госавто­инспекции на место происшествия, чем вы и воспользовались. Пункт 2.6.1 Правил позволяет оформить аварию самостоятельно, когда нет спора о виновнике и размере ущерба, а в аварии участвовало два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО (европротокол). Для этого достаточно заполнить бланк извещения о ДТП и обратиться в свою страховую компанию. При этом максимальная сумма компенсации по ОСАГО не должна превышать 50 тысяч рублей. Если в чем-то сомневаетесь, оформляйте необходимые документы на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции, предварительно составив схему аварии. Можно и вовсе не оформлять документы о ДТП, если повреждены транспортные средства или иное имущество только участников ДТП, а в получении справок нет необходимости.

ОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ

Эвакуировали машину жены. Когда я поехал в ГИБДД получать разрешение на выдачу автомобиля со штрафстоянки, мне отказали, так как не было при себе полиса ОСАГО (остался в машине). В итоге полис я, конечно, предъявил — но каковы основания для первого отказа? Внятного объяснения от инспекторов так и не получил.

ПАВЕЛ, Москва

В соответствии с частью 8 статьи 27.13 КоАП РФ, копия протокола о задержании транспортного средства, составленного в отсутствие водителя, с решением должностного лица о возврате задержанного транспортного средства вручается владельцу, его представителю или лицу, имеющему при себе необходимые для управления данным транспортным средством документы, незамедлительно после устранения причины задержания. Перечень документов для управления транспортным средством содержится в пункте 2.1.1 ПДД, и в нем упоминается страховой полис ОСАГО владельца транспортного средства (распечатка — в случае электронного полиса).

Фото: Александр Алпаткин/ТАСС