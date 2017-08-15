Чей это логотип?

Сцепленные кольца Audi, двойной шеврон Citroen, гарцующий жеребец Ferrari… Эти и еще 10–15 эмблем хорошо известны во всем мире. Но есть десятки других производителей, продукцию которых редко можно встретить на дорогах России. Пройдите тест ЗР и узнайте, насколько хорошо вы ориентируетесь в мире автомобильных логотипов.

Автор: Полина Немова

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