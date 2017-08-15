Идеи, заложенные во второй части культовой кинотрилогии «Назад в будущее», хоть и с опозданием, но воплощаются в реальность. Интересную концепцию аэромобиля предлагает американская стартап-компания DeLorean Aerospace.
Сцепленные кольца Audi, двойной шеврон Citroen, гарцующий жеребец Ferrari… Эти и еще 10–15 эмблем хорошо известны во всем мире. Но есть десятки других производителей, продукцию которых редко можно встретить на дорогах России. Пройдите тест ЗР и узнайте, насколько хорошо вы ориентируетесь в мире автомобильных логотипов.
Ресурс автомобильных ламп обычно никто не афиширует: сколько проживут, столько и ладно. А мы решили испытать лампы с цоколем H7, чтобы выяснить, какие из них самые живучие. Подопытные — 11 образцов: и дешевые китайские и белорусские, и более дорогие европейские. Есть ли смысл переплачивать?
Все думают: раз Мазерати — значит, запредельно дорого. На самом деле итальянский кроссовер по цене можно сравнить с Мерседесом, что мы и сделали. Запустили конкурентов на бездорожье, прокатили по быстрому асфальту, предложили раскрыться на скользких роликах.
Если спросить любого, с чем у него ассоциируется Тула, ответом будут Левша с его подкованной блохой, гармошки, оружие, самовары и пряники. В принципе, все соответствует действительности. И этого уже достаточно для поездки в город на выходные.
Чей это логотип?
Сцепленные кольца Audi, двойной шеврон Citroen, гарцующий жеребец Ferrari… Эти и еще 10–15 эмблем хорошо известны во всем мире. Но есть десятки других производителей, продукцию которых редко можно встретить на дорогах России. Пройдите тест ЗР и узнайте, насколько хорошо вы ориентируетесь в мире автомобильных логотипов.