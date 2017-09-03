Гонка звезд «За рулем»: опыт против молодости

От 16 до 57 лет — таков диапазон возраста среди участников традиционной Гонки звезд «За рулем» на призы нашего журнала.

Если вы вдруг захотели учредить и провести какую-нибудь гонку, то столкнетесь с массой проблем. Первая — как набрать участников? Чем их заманить? В России ныне много гоночных трасс и масса различных серий, в которых выступают тысячи пилотов. Еще сотня-другая занята в турнирах за рубежом. Все они этим очень увлечены, у одних нет подходящей машины для вашей гонки, у других — свободных денег (каждый старт — это затраты!) или времени.

Кроме того, ни зимой ни летом в календаре нет таких выходных, чтобы где-нибудь не проходила какая-нибудь важная гонка (кроме разве что 1 января). Простая арифметика: на территории страны проводят свыше пятисот гонок в год, а уик-эндов — всего полсотни. И если в СССР кольцевой чемпионат укладывался в три этапа, то в чемпионате России этапов по меньшей мере семь. То есть сегодня нет тех затяжных пауз, что были прежде. Такие же пропорции сейчас в ралли и других дисциплинах. Собрать гонщиков и зрителей в одном месте значительно сложнее, чем в стародавние времена… Но редакция журнала «За рулем» снова справилась и провела традиционную Гонку звезд — 28‑ю по счету.

Процедуру символического старта провели действующий главный редактор журнала Максим Кадаков и экс-главный редактор Петр Меньших, много сделавший для возрождения Гонки звезд в 2006 году.

По летним правилам

Лето в европейской части России выдалось странное. Но и зима была неоднозначной. Мы специально запомнили, какая стояла в Москве погода 23 февраля (десять лет подряд Гонку звезд назначали именно на эту дату): плюс пять и дождь. Так что считаем оправданным переход на летний формат, впервые свершившийся в прошлом году.

Старт финала и финиш финала: борьба за позицию идет до самой отмашки клетчатым флагом!

Схема заездов проста и компактна. Пилотов по итогам квалификационных заездов делят на два полуфинала, в каждом проводят по две гонки (десять минут или семь кругов). Тройка лучших из каждого полуфинала получает путевку в финал. А в финале три заезда, короче некуда — один круг по укороченному варианту конфигурации автодрома Moscow Raceway (чуть больше двух километров). В финале суммируют набранные очки — у кого больше, тот и победитель.

Семи кругов для полуфиналов вполне достаточно, чтобы объективно выявить самых быстрых. К тому же на коротких дистанциях риск поломок меньше.

У стационарных автодромов уровня Moscow Raceway есть важное преимущество. На зимних ипподромах безопасность обеспечивают обычные пожарные, здесь — специальный персонал, подготовленный с учетом специ­фики автогонок.

В пятницу, накануне Гонки звезд, трассу накрыл ливень, часть тренировок из-за локальных потопов пришлось отложить. Но в субботу гонка стартовала вовремя и, забегу вперед, обошлась без дождевых осложнений.

В основе технического регламента Гонки звезд — требования к кольцевому классу Национальный (произведенные в России машины с двигателем 1.6 и приводом на одну ось). К старту допускали также технику раллийную, кроссовую и иную, с некоторыми оговорками. Например, повышенную мощность моторов предписано компенсировать установкой рестриктера в системе впуска. Машинам с секвентальной коробкой передач положен балласт — техническое преимущество растворяется в большей массе.

Для уравнивания сил все пилоты использовали одинаковые шины Conti­PremiumContact 5. Эти прекрасные дорожные покрышки могут, как показала практика, работать и при жестких нагрузках на гоночном треке. По крайней мере, на коротких дистанциях нареканий к ним нет.

Паузы между заездами эффектно заполняли демонстрационные старты классических дрегстеров команды SMP Racing: это 2000 лошадиных сил и очень много децибелов!

Пробиться в финал

Первая серия полуфиналов выявила четверку объективно самых быстрых гонщиков — на сей день и на этой трассе. Мы не ошиблись, впервые отправив приглашение 16‑летнему Глебу Кузнецову. Чемпион юниорского зачета серии РСКГ, ныне ярко выступающий уже во «взрослом» классе Национальный, выдал лучший круг в квалификации. Ничего себе! И в своем первом полуфинале долго лидировал, пока его Volkswagen Polo не остановила неисправность. Глеб затем выиграл второй заезд отборочной стадии, но недобрал баллов для выхода в финал. Всё равно мы впечатлены. И горды тем, что Гонка звезд эпизодически выявляет такие феномены — можно вспомнить Тимура Садрединова, пилота со схожим началом карьеры, который выиграл Гонку звезд «За рулем» в 2007 году и с того момента стал звездой российского автоспорта.

Опытнейший Владимир Черевань бился в середине группы полуфиналистов — с переменным успехом. Древняя Honda Civic не могла держать требуемый темп. Во второй части полуфиналов пилотов на старте расставляли в порядке, обратном тому, в котором они финишировали в первом полуфинале. Самые быстрые даже на короткой дистанции успевали пробраться в группу лидеров.

Все остальные из тех, кто был наиболее достоин финала, в него благополучно попали. В первую очередь это прошлогодние наши победитель и серебряный призер — Николай Карамышев и Андрей Петухов. Чемпион России по зимнему треку Сергей Загумённов был призером Гонки звезд еще в зимнем ее варианте. А наш постоянный гость из Казахстана Александр Артемьев (многократный чемпион своей страны имеет на счету и призовые места в российском кольцевом чемпионате) на предыдущих Гонках звезд не раз останавливался в шаге от финала, но теперь уверенно добился своего.

К разряду локальных сенсаций отнесем тот факт, что в финал впервые пробилась гонщица. Но вот что интересно: это не Наталья Гольцова, для которой кольцевая трасса — дом родной, а Татьяна Елисеева, проведшая два предыдущих сезона в ралли-рейдах за рулем прототипа ГАЗ. Обе стартовали в Гонке звезд несчетное число раз в предыдущие годы. И вот, наконец, результат!

Правда, шансов у Татьяны в таком финале было крайне мало — с учетом состава участников. Все как один — матерые бойцы-универсалы, попробовавшие себя в самых разных дисциплинах. Включая Егора Санина, который в свои 18 лет успел стать победителем Кубка Европы по ралли-кроссу. А ныне он в тройке лидеров серии РСКГ. И, между прочим, первое приглашение на Гонку звезд Санин получил два года назад — вполне заслуженно.

Наталья Гольцова в некотором роде осуществляет связь времен на Гонке звезд. Ее легендарный отец Владимир Гольцов в советские годы дважды получал главный приз журнала «За рулем». Юный дебютант Гонки звезд Глеб Кузнецов вполне мог стать ее главной сенсацией, но лишился возможности участвовать в финале из-за поломки автомобиля в отборочной стадии.

Пара слов о тех, кто не попал в финал. Алексей Васильев в последнее время выступал в зарубежных гонках на выносливость, а потому выкатил на старт Citroen Saxo, проведший с десяток сезонов в ралли и на треке. Схожим образом поступил столь же опытный и титулованный Владимир Черевань: не стал подвергать переделкам VW Polo класса Туринг-Лайт, который нужен для выступлений в регулярном чемпионате, а его Honda Civic, некогда звезда зимнего трека, за долгие годы растеряла былую свежесть. И вышло, что Васильеву и Череваню просто не хватало скорости, дабы в полуфиналах занять место выше четвертого.

Дополнительный заезд, старт и финиш: Калина Егора Санина почти сразу лишилась бокового зеркала. Но это не дало Андрею Петухову достаточного преимущества.

И вот вам результат!

Одна из интриг гоночного дня — судьба переходящего приза, Бронзовой Шины. По историческим правилам Гонки звезд пилот, выигравший трижды, забирает этот приз навсегда (предыдущим призом, Хрустальной Шиной, с 2012 года владеет Кирилл Ладыгин). А двукратный победитель Николай Карамышев тут как тут — в финале.

Решающими, как и год назад, вышли все три финальных заезда, которые прошли с ожидаемым накалом, но в пределах правил — даже фальстартов шестерка пилотов не допустила. Победитель двух полуфиналов Андрей Петухов очень мощно начал и положил в копилку пять баллов, а Карамышев два балла потерял, так как пропустил вперед еще и Егора Санина.

Санин выиграл следующий финал, тогда как Карамышев бился с Петуховым позади него. И вот третий заезд. Карамышев стартует неудачно и затем наглухо застревает на пятой позиции, за Сергеем Загумённовым, - становится понятно, что Бронзовая Шина все-таки поменяет хозяина. А кто именно ее получит, стало ясно лишь после дополнительного заезда — поединка между Саниным и Петуховым, набравшими равное количество очков.

На первой ступени пьедестала — Егор Санин. Второй и третий призеры Гонки звезд, Андрей Петухов (слева) и Николай Карамышев (справа), явно рассчитывали на большее — и потому ни разу не улыбнулись на подиуме.

Бронзовая Шина едет гостить в Тольятти: Егор Санин — уроженец Ульяновска, но в данный момент представляет интересы команды АВТОВАЗа. А мы начинаем думать о 29‑й Гонке звезд, и перед нами всё те же вопросы: зимой или летом? Или, может, в два этапа — летом и зимой? На каких машинах? В столичном регионе или стоит попробовать дальние края?

О результатах размышлений мы обязательно сообщим. А пока в вашем распоряжении итоги гонки. Поздравляем ее триумфаторов и победителя — Егора Санина!

Гонка звезд «За рулем» — 2017, итоги финала 1 Егор Санин (Тольятти, Лада Калина NFR) 13 очков 2 Андрей Петухов (Санкт-Петербург, Лада Калина NFR) 13 очков 3 Николай Карамышев (Курск, Volkswagen Polo) 8 очков 4 Александр Артемьев (Казахстан, Лада Калина) 7 очков 5 Сергей Загумённов (Москва, Лада Калина) 4 очка 6 Татьяна Елисеева (Москва, Ford Fiesta) 0 очков