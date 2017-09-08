Как дорожники повышают наше водительское мастерство

Приятно, когда тебе доверяют. Когда все уверены, что ты справишься. И когда никто не интересуется промежуточными результатами и не предлагает помощь. Ибо знают: любые трудности тебе по плечу. Именно поэтому я уважаю московских дорожников — за доверие, которое они оказывают лично мне и каждому, кто садится за руль. Ибо они наверняка знают: мы не только доедем до точки Б, но еще и спасибо скажем.

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Получивший вчера водительские права поблагодарит за любовно расставленные пластиковые ретардеры на узких улочках, проспектах и в туннелях: протиснуться вместе с потоком в игольное ушко — это не по автошкольной площадке круги нарезать, опыт быстро приходит. Ребята пошустрее в восторге от творчески разбросанных люков, торчащих на 10–15 сантиметров над снятым асфальтом: вовремя увернуться и не покоцать зеркалá о соседнюю машину — это ж кайф!

Неработающий светофор на пересечении с шестиполосным проспектом? Благодарю, разъедемся по правилу правой руки. Высоченная ступенька асфальта, о которую можно завернуть колёса вместе с передними стойками? Торможение в пол в попытке удержать машину на разлитом строительными машинами масле — и по диагонали, шепотом. Браво!

А на пристрелянном по дороге на работу высоком асфальтовом соскоке я опытным путем установил, что отрыв колес происходит примерно на 65 км/ч. Зачем мотаться на Дмитровский автополигон, если многое можно испытать в городе?

Спа-си-бо!

Пешеходы, с которыми нас усердно сталкивают лбами вот уже несколько лет, тоже проявляют чудеса адаптации. Офисные красотки в светлых летних платьях и на высоких каблуках скачут по этой стройке легко и непринужденно — незапылившиеся и улыбающиеся. Как им это удается?

Нам часто приводят пример Лондона — дескать, вот город, на который Москва должна равняться в деле ремонтов, реноваций и организации дорожного движения. В этом году я несколько раз летал в Лондон и специально смотрел, что к чему. Думаете, у англичан отбойные молотки другие или заборчики аккуратнее? Точно такие же! И с самыми обычными тачками, если требуется, они управляются не хуже нашего. Но если уж стоит сетчатый строительный заборчик — мышь не проскочит. Если снят временно асфальт — установят десяток знаков и выстроят безопасный коридорчик из пластиковых ограждений. Ведь чуть что — придется отвечать. Наши ни за что не отвечают.

Как после бомбежки. Кто сказал, что это сугубо московская история? Следующим, судя по всему, станет Петербург. Уже слышно о планах реновации центральных дорог Новосибирска. А в подмосковном Голицине, например, в начале августа закрыли на три дня железнодорожный переезд. От слова «совсем». На ремонт. И во всей округе переезды встали намертво. Транспортный коллапс мало кого интересует. Планирование и предварительное оповещение населения — тоже.

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Мы привыкли. И выживаем как можем, попутно повышая свое водительское мастерство. Но если прежде, прорвавшись сквозь люки, вывороченную брусчатку и неработающие светофоры, можно было перевести дух хотя бы у себя «на раёне», то теперь и здесь спасу нет. В тихих автомобильных гаванях за нами начали охотиться особо активные граждане, вооружившиеся мобильными приложениями для фиксации нарушений правил парковки. Сотни водителей уже получили «письма счастья». И если бардак в местах массового ремонта дорог можно списать на непрофессионализм гастарбайтеров и пофигизм их начальников, то история с народными мстителями, мягко говоря, не совсем законна. Почему? Об этом во всех подробностях мы рассказывали пару дней назад.

А мне — в шиномонтаж. В правом заднем колесе торчит гвоздь — еще один подарок от дорожных строителей.

Как дорожники повышают наше водительское мастерство
Как дорожники повышают наше водительское мастерство
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Комментарии (8)

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Только что прокатились с коллегам по служебным делам в Ульяновск. От пробок, созданных перманентным ремонтом, уходили на местные дороги, а там вообще У  НАС НЕ  РУГАЮТСЯ )))

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Ревин Алексей

Перманентной — это ямочный который? У нас до последнего времени это был единственный вид дорожного ремонта.

«Вообще, ямы не ремонтируют, а переносят с места на место, чтобы водителям было сложнее запомнить их расположение»

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+1

Я был бы счастлив, если бы подобный ремонт прошел по моему городку. Наша повседневная реальность много страшнее ваших временных ремонтов...

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0

Я решил проблему кардинально — купил внедорожник!

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Верещагин Илья

А чего сразу не танк? Он можете переехать ров шириной 3 метра, забраться на стенку высотой метр, по тем кто подрезал можно пальнуть из пушки, а того кто резко затормозил спереди просто переехать. )))

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Зимин Влад

На танке по дорогам общего пользования законно ездить нельзя, и удостоверение машиниста-тракториста требуется

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Верещагин Илья

... а ещё требуется воспринимать некоторые вещи с чувством юмора. )))

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Зимин Влад

Так я и шуткую. Хотя, в каждой шутке только доля шутки

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