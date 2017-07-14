Можно ли с помощью дорожной аптечки залечить проколотое колесо? Эксперты «За рулем» проверили в деле 16 наборов для ремонта бескамерных шин, а заодно продемонстрировали алгоритм операции по спасению пострадавшей покрышки. Инструкцию дополняют лайфхаки, которые пригодятся всем водителям.

Обнаружив прокол, готовьте компрессор. Если во что бы то ни стало надо ехать, какое-то время протянете. Если собрались ремонтировать, помните: под давлением проще обнаружить место прокола. И ремонтировать легче.

В стародавние времена существовал ГОСТ 5170–73 «Аптечки для ремонта пневматических шин». Каких только компонентов не было в этих аптечках! И грибок, и терка с пластырем, и ролик… А теперь каждый производитель сам решает, что именно класть в свой набор.

Проверим, на что способны потомки тех дорожных аптечек. Подтолкнула к решительным действиям редакционная Гранта, одно из колес которой испустило дух. Вместо шиномонтажа мы посетили несколько магазинчиков, где приобрели 16 различных наборов для ремонта бескамерных шин. Разброс цен — семикратный, хотя принцип действия один и тот же. После обнаружения прокола нужно удалить виновника неприятности (саморез, гвоздь), после чего расширить отверстие и плотно вставить в него сложенный резиновый жгутик. Нюансы технологии и инструменты могут различаться, но в целом алгоритм ремонта именно такой.

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Отремонтировав шину, которой на дороге встретился саморез, мы решили испытать на бедняжке все 16 ремкомплектов. Однако в итоге нанесли ей только 13 колющих ран, поскольку три комплекта забраковали сразу: жгутики в них откровенно плохие, мгновенно рвутся в руках.

Инструменты тоже различаются довольно сильно. Так, симпатичная рукоятка в наборе CityUp CA-793 умудрилась провернуться относительно жала при первой же попытке проникнуть внутрь шины.

Отметим, что в некоторых наборах никаких «ковырялок» не предусмотрено, а кое-где отсутствует клей. И названия инструментов почти у всех изготовителей разные - в пояснениях мы приводим именно «фирменный» вариант.

«Ковырялки» разных мастей. Удобнее те, у которых рукоятка Т‑образная. Лучше, если рабочая часть имеет вид закрученного спиралью стержня квадратного сечения. Стержень с ромбовидной накаткой чуть хуже, и совсем плох сильно зазубренный — он рвет корд. В идеале инструмент должен просто раздвинуть нити корда. «Иголки» с разными ручками. Самая удобная — Т‑образной формы. Рабочий конец должен быть острым и иметь про­ушину с закругленными кромками. Жгуты в левой части — годные, армированные. А вот про остальные изделия ничего хорошего сказать нельзя: рвутся еще при попытке вставить их в ушкó.

Шина с таким количеством отверстий в протекторной части прошла испытание пробегом на скоростях за сотню в течение пары недель, не потеряв ни капли драгоценного воздуха. Ради эксперимента мы даже не стали обрезать несколько хвостиков — и все удержались. С небольшим проколом в боковине также удалось справиться с помощью жгутика. Хотя надежность герметизации заметно ниже, чем в случае, когда жгут держится в толстом (даже у поношенной шины) протекторном слое.

Не понимаете, откуда сифонит воздух? Водная процедура поможет обнаружить течь. Боковина шины запросто протыкается обычным кухонным ножом. Порез шириной полтора сантиметра — это, вообще говоря, приговор шине, но доехать-то надо! Вместо «иголки» для ремонта боковины лучше использовать обычную шлицевую отвертку: ее легче извлечь наружу без риска вытянуть жгутик обратно. Мы решили пустить на ремонт бокового пореза сразу четыре жгутика. Герметичность восстановлена. Полет нормальный! В первый день шина выдержала поездку с городскими скоростями (до 70 км/ч) и за ночь не потеряла давление. На другой день ездили по более скоростным дорогам — и, увы, после 18 км центробежные силы пересилили. Пучок жгутиков вывалился, давление мгновенно упало, и мы, причалив к обочине, принялись ставить запаску. Не советуем повторять! Это опасно!

Под занавес провели еще одно испытание — эдакое «бытовое»: проткнули боковину шины, как какой-нибудь хулиган ножом или отверткой. Мы уже не занимались сравнительными испытаниями, а просто боролись за живучесть. Кстати, такие же повреждения возникают, например, при жестких контактах шины с бордюром или острой кромкой ямы. Подобный временный ремонт априори сложнее: боковина тоньше протектора, а потому жгутику тяжелее удержаться в отверстии.

AVS RK-110 A 78220S, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 180 руб. Комплектация: спиральное шило, инструмент для установки жгутов, полоски сырой резины (5 штук), ­

клей-активатор Спиральное шило разрушает корд — при установке слышен треск разрыва­ющихся нитей. Однако отремонтированное колесо успешно ездит. CityUp CA-793, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 200 руб. Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм, армированные жгуты (5 штук), клей Красивая ручка рашпиля тут же провернулась — набор можно снимать с испытаний. Ладно, взяли аналог «ковырялки» из другого набора… В итоге колесо отремонтировали, но советовать приобрести такую аптечку язык не поворачивается. DoneDeal DD0320, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 540 руб. Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, полоски сырой резины (8 штук), резак Спиралевидное шило хорошее, рукоятки удобные. Отметим наличие резака в наборе — в других комплектах его нет. Аптечка понравилась, но дороговата. DoneDeal DD0324, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 330 руб. Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, жгутики сырой резины (3 штуки) «Ковырялка» не понравилась: рвет корд. Но колесо всё же починили. Tire repair kit, страна не указана.

Примерная цена: 160 руб. Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, жгуты (5 штук) У инструмента с отверстием вроде игольного ушкá слишком широкий паз. Тем не менее набор выдержал испытания. Titan Т-609, страна не указана. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 130 руб. Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм для установки жгута, армированные жгуты (5 штук), клей Недорогой набор с задачей справился успешно, продемонстрировав лучшее соотношение цены и качества. Titan Т-720, страна не указана. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 100 руб. Комплектация: рашпиль для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм, армированные жгуты (5 штук), клей Рукоятка сделана неряшливо.

Клей, по ощущениям, очень жидкий. Однако же — работает. Victor Tire repair kit 00101–8, Bell Automotive Products, КНР.

Примерная цена: 220 руб. Комплектация: инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, конические черные «затычки» (6 штук) Ступенчатые «клинышки» порвались почти сразу. Незачет. DoneDeal DD0328, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 300 руб. Комплектация: инструмент с ушкóм, полоски сырой резины (10 штук), клей-активатор Набор провалился довольно быстро: слабенькие неармированные полоски сырой резины порвались при первой же попытке запихнуть их прилагаемым инструментом на рабочее место. Незачет! IMG Tire Repair Toolbox V125, КНР. Аптечка для ремонта шин.

Примерная цена: 720 руб. Комплектация: манометр, рашпиль, инструмент с ушкóм, жгуты для ремонта (10 штук), клей, 4 колпачка, 4 золотника, универсальный ключ для прочистки резьбы вентиля, 10 заплаток для камеры Самый дорогой, но и самый полный комплект в нашей подборке. С проколом комплект справился. Однако инструмент неудобный. Да и большинство содержимого понадобится далеко не всем. Michelin tire repair tools kit, Франция (хотя штрихкод начинается с 49 — Япония). Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 180 руб. Комплектация: рашпиль, инструмент-«игла», полосы для ремонта (3 штуки), клей Клей жидкий, как вода. Но отремонтировать колесо удалось довольно быстро. Phantom PH5243, КНР. Набор для ремонта проколов бескамерных шин.

Примерная цена: 175 руб. Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм для жгутов, жгуты для ремонта (5 штук) Клея в комплекте нет. Однако свою непосредственную функцию набор выполнил. Victor Tire repair kit 00102–8, Bell Automotive Products, КНР.

Примерная цена: 270 руб. Комплектация: инструмент с ушкóм, длинные черные «самовулканизиру­ющиеся» жгуты (4 штуки) Клей в наборе отсутствует. Жгуты на вид очень тонкие. Инструмента для подготовки отверстия в наборе нет — приходится действовать сразу «иглой». Однако герметизацию отверстия мы выполнили. Victor Tire repair kit 00103–8, Bell Automotive Products, КНР.

Примерная цена: 270 руб. Комплектация: инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, конические красные «затычки» (6 штук) Красные «затычки» ступенчатой формы рвутся еще до установки в шину.

Незачет. Арт. 44449, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 150 руб. Комплектация: спиральный напильник, шило с ушкóм, жгуты (3 штуки), клей Недорогой набор успешно справился с задачей.

AirLine, КНР. Ремкомплект для б/к шин с клеем ATRK-3.

Примерная цена: 240 руб. Комплектация: инструмент с наконечником-напильником, инструмент с ушкóм, жгуты сырой резины (5 штук), клей-активатор Жало у инструмента-«ковырялки» слишком тонкое. Но колесо отремонтировать удалось.

Из перечисленных комплектов мы выделяем Titan Т‑609 за 130 рублей — при доступной цене он снабжен набором инструментов, которые не вызвали у нас нареканий.

Отдельно отметим DoneDeal DD0320 за 540 рублей — единственный набор, в котором предусмотрен резак, чтобы обрезать торчащие из шины концы жгутов. Кабы не цена, быть бы ему чемпионом.

Самые общие рекомендации такие: жгутики должны быть толстыми и армированными, «ковырялка» — не слишком «зубастой», а клей все-таки необходим.

АЛГОРИТМ РЕМОНТА БЕСКАМЕРНОЙ ШИНЫ

Определяем место прокола. Если внешний осмотр не помогает, погружаем колесо в воду или, на худой конец, окатываем его водой, чтобы обнаружить пузырьки воздуха. Порой для этого нужно повысить давление до 2–3 бар. Обнаружив прокол, помечаем его. Пассатижами извлекаем виновника. Берем инструмент [1] для зачистки и отверстия (в просторечье — «ковырялка»), устанавливаем его в место прокола и отпускаем ручку — по углу наклона пытаемся определить направление прокола. Наносим на поверхность «ковырялки» слой клея (если он присутствует в ремкомплекте) и сначала вворачиваем его до упора в шину, после чего вытягиваем. Операцию нужно повторить два-три раза. При последнем проходе оставляем инструмент в утопленном положении. Берем жгут и устанавливаем его в ушкó шила (еще его называют «иголкой»). Наносим на поверхность жгута клей. Вынимаем инструмент для зачистки и формирования и быстро загоняем в отвер­стие шило со жгутом [2]. Концы жгута обязательно должны оставаться на поверхности. Вытаскиваем шило — жгут должен остаться в отверстии. Шина та же, вид изнутри [3]. Снято скрытой камерой… Накачиваем колесо и проверяем герметичность при помощи воды или хотя бы на слух. Обрезаем торчащие снаружи концы жгута заподлицо с поверхностью протектора шины [4]. Всё, можно ехать! [5]

