Ремонтируем проколотую шину — тест 16 ремкомплектов и советы ЗР

Можно ли с помощью дорожной аптечки залечить проколотое колесо? Эксперты «За рулем» проверили в деле 16 наборов для ремонта бескамерных шин, а заодно продемонстрировали алгоритм операции по спасению пострадавшей покрышки. Инструкцию дополняют лайфхаки, которые пригодятся всем водителям.

Обнаружив прокол, готовьте компрессор. Если во что бы то ни стало надо ехать, какое-то время протянете. Если собрались ремонтировать, помните: под давлением проще обнаружить место прокола. И ремонтировать легче.
Обнаружив прокол, готовьте компрессор. Если во что бы то ни стало надо ехать, какое-то время протянете. Если собрались ремонтировать, помните: под давлением проще обнаружить место прокола. И ремонтировать легче.

В стародавние времена существовал ГОСТ 5170–73 «Аптечки для ремонта пневматических шин». Каких только компонентов не было в этих аптечках! И грибок, и терка с пластырем, и ролик… А теперь каждый производитель сам решает, что именно класть в свой набор.

Проверим, на что способны потомки тех дорожных аптечек. Подтолкнула к решительным действиям редакционная Гранта, одно из колес которой испустило дух. Вместо шиномонтажа мы посетили несколько магазинчиков, где приобрели 16 различных наборов для ремонта бескамерных шин. Разброс цен — семикратный, хотя принцип действия один и тот же. После обнаружения прокола нужно удалить виновника неприятности (саморез, гвоздь), после чего расширить отверстие и плотно вставить в него сложенный резиновый жгутик. Нюансы технологии и инструменты могут различаться, но в целом алгоритм ремонта именно такой.

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Отремонтировав шину, которой на дороге встретился саморез, мы решили испытать на бедняжке все 16 ремкомплектов. Однако в итоге нанесли ей только 13 колющих ран, поскольку три комплекта забраковали сразу: жгутики в них откровенно плохие, мгновенно рвутся в руках.

Инструменты тоже различаются довольно сильно. Так, симпатичная рукоятка в наборе CityUp CA-793 умудрилась провернуться относительно жала при первой же попытке проникнуть внутрь шины.

Отметим, что в некоторых наборах никаких «ковырялок» не предусмотрено, а кое-где отсутствует клей. И названия инструментов почти у всех изготовителей разные - в пояснениях мы приводим именно «фирменный» вариант.

«Ковырялки» разных мастей. Удобнее те, у которых рукоятка Т‑образная. Лучше, если рабочая часть имеет вид закрученного спиралью стержня квадратного сечения. Стержень с ромбовидной накаткой чуть хуже, и совсем плох сильно зазубренный — он рвет корд. В идеале инструмент должен просто раздвинуть нити корда.
«Ковырялки» разных мастей. Удобнее те, у которых рукоятка Т‑образная. Лучше, если рабочая часть имеет вид закрученного спиралью стержня квадратного сечения. Стержень с ромбовидной накаткой чуть хуже, и совсем плох сильно зазубренный — он рвет корд. В идеале инструмент должен просто раздвинуть нити корда.

«Иголки» с разными ручками. Самая удобная — Т‑образной формы. Рабочий конец должен быть острым и иметь про­ушину с закругленными кромками.
«Иголки» с разными ручками. Самая удобная — Т‑образной формы. Рабочий конец должен быть острым и иметь про­ушину с закругленными кромками.

Жгуты в левой части — годные, армированные. А вот про остальные изделия ничего хорошего сказать нельзя: рвутся еще при попытке вставить их в ушкó.
Жгуты в левой части — годные, армированные. А вот про остальные изделия ничего хорошего сказать нельзя: рвутся еще при попытке вставить их в ушкó.

Шина с таким количеством отверстий в протекторной части прошла испытание пробегом на скоростях за сотню в течение пары недель, не потеряв ни капли драгоценного воздуха. Ради эксперимента мы даже не стали обрезать несколько хвостиков — и все удержались. С небольшим проколом в боковине также удалось справиться с помощью жгутика. Хотя надежность герметизации заметно ниже, чем в случае, когда жгут держится в толстом (даже у поношенной шины) протекторном слое.

Не понимаете, откуда сифонит воздух? Водная процедура поможет обнаружить течь.
Не понимаете, откуда сифонит воздух? Водная процедура поможет обнаружить течь.

Боковина шины запросто протыкается обычным кухонным ножом. Порез шириной полтора сантиметра — это, вообще говоря, приговор шине, но доехать-то надо!
Боковина шины запросто протыкается обычным кухонным ножом. Порез шириной полтора сантиметра — это, вообще говоря, приговор шине, но доехать-то надо!

Вместо «иголки» для ремонта боковины лучше использовать обычную шлицевую отвертку: ее легче извлечь наружу без риска вытянуть жгутик обратно. Мы решили пустить на ремонт бокового пореза сразу четыре жгутика. Герметичность восстановлена. Полет нормальный! В первый день шина выдержала поездку с городскими скоростями (до 70 км/ч) и за ночь не потеряла давление. На другой день ездили по более скоростным дорогам — и, увы, после 18 км центробежные силы пересилили. Пучок жгутиков вывалился, давление мгновенно упало, и мы, причалив к обочине, принялись ставить запаску. Не советуем повторять! Это опасно!
Вместо «иголки» для ремонта боковины лучше использовать обычную шлицевую отвертку: ее легче извлечь наружу без риска вытянуть жгутик обратно. Мы решили пустить на ремонт бокового пореза сразу четыре жгутика. Герметичность восстановлена. Полет нормальный! В первый день шина выдержала поездку с городскими скоростями (до 70 км/ч) и за ночь не потеряла давление. На другой день ездили по более скоростным дорогам — и, увы, после 18 км центробежные силы пересилили. Пучок жгутиков вывалился, давление мгновенно упало, и мы, причалив к обочине, принялись ставить запаску. Не советуем повторять! Это опасно!

Под занавес провели еще одно испытание — эдакое «бытовое»: проткнули боковину шины, как какой-нибудь хулиган ножом или отверткой. Мы уже не занимались сравнительными испытаниями, а просто боролись за живучесть. Кстати, такие же повреждения возникают, например, при жестких контактах шины с бордюром или острой кромкой ямы. Подобный временный ремонт априори сложнее: боковина тоньше протектора, а потому жгутику тяжелее удержаться в отверстии.

AVS RK-110 A 78220S, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.
AVS RK-110 A 78220S, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 180 руб.

Комплектация: спиральное шило, инструмент для установки жгутов, полоски сырой резины (5 штук), ­
клей-активатор

Спиральное шило разрушает корд — при установке слышен треск разрыва­ющихся нитей. Однако отремонтированное колесо успешно ездит.

CityUp CA-793, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.
CityUp CA-793, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 200 руб.

Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм, армированные жгуты (5 штук), клей

Красивая ручка рашпиля тут же провернулась — набор можно снимать с испытаний. Ладно, взяли аналог «ковырялки» из другого набора… В итоге колесо отремонтировали, но советовать приобрести такую аптечку язык не поворачивается.

DoneDeal DD0320, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.
DoneDeal DD0320, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 540 руб.

Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, полоски сырой резины (8 штук), резак

Спиралевидное шило хорошее, рукоятки удобные. Отметим наличие резака в наборе — в других комплектах его нет. Аптечка понравилась, но дороговата.

DoneDeal DD0324, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.
DoneDeal DD0324, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 330 руб.

Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, жгутики сырой резины (3 штуки)

«Ковырялка» не понравилась: рвет корд. Но колесо всё же починили.

Tire repair kit, страна не указана.
Tire repair kit, страна не указана.

Примерная цена: 160 руб.

Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, жгуты (5 штук)

У инструмента с отверстием вроде игольного ушкá слишком широкий паз. Тем не менее набор выдержал испытания.

Titan Т-609, страна не указана. Набор для ремонта бескамерных шин.
Titan Т-609, страна не указана. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 130 руб.

Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм для установки жгута, армированные жгуты (5 штук), клей

Недорогой набор с задачей справился успешно, продемонстрировав лучшее соотношение цены и качества.

Titan Т-720, страна не указана. Набор для ремонта бескамерных шин.
Titan Т-720, страна не указана. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 100 руб.

Комплектация: рашпиль для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм, армированные жгуты (5 штук), клей

Рукоятка сделана неряшливо.
Клей, по ощущениям, очень жидкий. Однако же — работает.

Victor Tire repair kit 00101–8, Bell Automotive Products, КНР.
Victor Tire repair kit 00101–8, Bell Automotive Products, КНР.

Примерная цена: 220 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, конические черные «затычки» (6 штук)

Ступенчатые «клинышки» порвались почти сразу. Незачет.

DoneDeal DD0328, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.
DoneDeal DD0328, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 300 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, полоски сырой резины (10 штук), клей-активатор

Набор провалился довольно быстро: слабенькие неармированные полоски сырой резины порвались при первой же попытке запихнуть их прилагаемым инструментом на рабочее место. Незачет!

IMG Tire Repair Toolbox V125, КНР. Аптечка для ремонта шин.
IMG Tire Repair Toolbox V125, КНР. Аптечка для ремонта шин.

Примерная цена: 720 руб.

Комплектация: манометр, рашпиль, инструмент с ушкóм, жгуты для ремонта (10 штук), клей, 4 колпачка, 4 золотника, универсальный ключ для прочистки резьбы вентиля, 10 заплаток для камеры

Самый дорогой, но и самый полный комплект в нашей подборке. С проколом комплект справился. Однако инструмент неудобный. Да и большинство содержимого понадобится далеко не всем.

Michelin tire repair tools kit, Франция (хотя штрихкод начинается с 49 — Япония). Набор для ремонта бескамерных шин.
Michelin tire repair tools kit, Франция (хотя штрихкод начинается с 49 — Япония). Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 180 руб.

Комплектация: рашпиль, инструмент-«игла», полосы для ремонта (3 штуки), клей

Клей жидкий, как вода. Но отремонтировать колесо удалось довольно быстро.

Phantom PH5243, КНР. Набор для ремонта проколов бескамерных шин.
Phantom PH5243, КНР. Набор для ремонта проколов бескамерных шин.

Примерная цена: 175 руб.

Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм для жгутов, жгуты для ремонта (5 штук)

Клея в комплекте нет. Однако свою непосредственную функцию набор выполнил.

Victor Tire repair kit 00102–8, Bell Automotive Products, КНР.
Victor Tire repair kit 00102–8, Bell Automotive Products, КНР.

Примерная цена: 270 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, длинные черные «самовулканизиру­ющиеся» жгуты (4 штуки)

Клей в наборе отсутствует. Жгуты на вид очень тонкие. Инструмента для подготовки отверстия в наборе нет — приходится действовать сразу «иглой». Однако герметизацию отверстия мы выполнили.

Victor Tire repair kit 00103–8, Bell Automotive Products, КНР.
Victor Tire repair kit 00103–8, Bell Automotive Products, КНР.

Примерная цена: 270 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, конические красные «затычки» (6 штук)

Красные «затычки» ступенчатой формы рвутся еще до установки в шину.
Незачет.

Арт. 44449, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.
Арт. 44449, КНР. Набор для ремонта бескамерных шин.

Примерная цена: 150 руб.

Комплектация: спиральный напильник, шило с ушкóм, жгуты (3 штуки), клей

Недорогой набор успешно справился с задачей.

AirLine, КНР. Ремкомплект для б/к шин с клеем ATRK-3.
AirLine, КНР. Ремкомплект для б/к шин с клеем ATRK-3.

Примерная цена: 240 руб.

Комплектация: инструмент с наконечником-напильником, инструмент с ушкóм, жгуты сырой резины (5 штук), клей-активатор

Жало у инструмента-«ковырялки» слишком тонкое. Но колесо отремонтировать удалось.

Из перечисленных комплектов мы выделяем Titan Т‑609 за 130 рублей — при доступной цене он снабжен набором инструментов, которые не вызвали у нас нареканий.

Отдельно отметим DoneDeal DD0320 за 540 рублей — единственный набор, в котором предусмотрен резак, чтобы обрезать торчащие из шины концы жгутов. Кабы не цена, быть бы ему чемпионом.

Самые общие рекомендации такие: жгутики должны быть толстыми и армированными, «ковырялка» — не слишком «зубастой», а клей все-таки необходим.

АЛГОРИТМ РЕМОНТА БЕСКАМЕРНОЙ ШИНЫ


Определяем место прокола. Если внешний осмотр не помогает, погружаем колесо в воду или, на худой конец, окатываем его водой, чтобы обнаружить пузырьки воздуха. Порой для этого нужно повысить давление до 2–3 бар. Обнаружив прокол, помечаем его. Пассатижами извлекаем виновника.

Берем инструмент [1] для зачистки и отверстия (в просторечье — «ковырялка»), устанавливаем его в место прокола и отпускаем ручку — по углу наклона пытаемся определить направление прокола.

Наносим на поверхность «ковырялки» слой клея (если он присутствует в ремкомплекте) и сначала вворачиваем его до упора в шину, после чего вытягиваем. Операцию нужно повторить два-три раза. При последнем проходе оставляем инструмент в утопленном положении.

Берем жгут и устанавливаем его в ушкó шила (еще его называют «иголкой»). Наносим на поверхность жгута клей.

Вынимаем инструмент для зачистки и формирования и быстро загоняем в отвер­стие шило со жгутом [2]. Концы жгута обязательно должны оставаться на поверхности.

Вытаскиваем шило — жгут должен остаться в отверстии.

Шина та же, вид изнутри [3]. Снято скрытой камерой…

Накачиваем колесо и проверяем герметичность при помощи воды или хотя бы на слух.

Обрезаем торчащие снаружи концы жгута заподлицо с поверхностью протектора шины [4].

Всё, можно ехать! [5]

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

  • Используйте только «классические» жгутики, армированные синтетическими нитями. Внешне они напоминают крученую веревку, пропитанную резиноподобным составом. Не используйте ни конические затычки, ни полоски без арматуры, иначе наплачетесь.
  • «Ковырялку» желательно выбирать с Т-образной рукояткой. В противном случае мозоли ­гарантированы.
  • Не рекомендуем использовать для ремонта острые, рашпильные прочистки. Они почти всегда рвут корд.
  • Перед началом ремонта колесо нужно подкачать хотя бы до 0,5–1,0 бар.
  • Если вы сомневаетесь в качестве своего ремонта, переставьте отремонтированное колесо назад.
  • Если прокол обнаружен во время движения, а провести немедленный ремонт невозможно, не спешите удалять торчащий из шины гвоздь или саморез. Пока он на месте, шина будет спускать не так быстро. Лучше время от времени подкачивать проколотое колесо до начала полноценного ремонта.
  • Помните, что при наличии в наборе клея установка жгутика становится проще, а шансы на долгий срок службы — выше.
  • Если набор долго валялся ­в багажнике и клей высох, вместо него можно воспользоваться бензином (но не дизтопливом).

Желаем всем, чтобы наши советы никогда не пригодились! Счастливого пути!

Ремонтируем проколотую шину — тест 16 ремкомплектов и советы ЗР
Ремонтируем проколотую шину — тест 16 ремкомплектов и советы ЗР
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Комментарии (19)

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Поймал строительный саморез а шину «Мишлен». На шиномонтаже поинтересовались :" Жгут или заплатку?" Решил заплатку- шина новая. Разобрали колесо зачистили , заклеили. Через время вижу шина очень медленно теряет давление. Поехал к "фирмачам"- те долго искали, но нашли. Разбортировали колесо-: оказалась та заплатка. Отодрали, содрогнулись и сказали :«Лучше бы шиномонтажники жгут в прокол поставили , бездари». Оказалось, что зачищать место прокола в «Мишлене» нужно знать как и не сдирать резиновый слой внутри до умопомрочения. Место прокола пришлось вулканизировать, всё успокоилось. Так что жгут не всегда плохо.

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0

«жгутики должны быть толстыми и армированными»
Зачем толстыми? Если гвоздь был диаметром 3 мм, совать в дыру жгут 6 мм, да еще сложенный вдвое? У меня в аптечке два вида жгутиков, 6мм с комплекта еще не трогал, а 4мм, докупал отдельно, уже практически закончились (пачка на 10 дыр). Ставятся проще и держат нормально.

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0

Что-то не совсем понял. Жгутик рвётся после погружения в покрышку? Иначе, каким образом удаётся вытащить шило? Или как?

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0

Да, жгуты хорошая штука, ремонт обходится недорого, делается быстро и можно сделать даже в дороге. Одно только мне странным показалось — почему-то жгуты и шила все одинакового размера лежат в автозапчатях. У меня вот был недавно прокол — гвоздик совсем маленький, не хотелось делать такую огромную дырку, однако маленьких комплектов в окрестных магазинах так и не нашел.. В итоге сделал ремонт стандартным... Впрочем держит норм....

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0

Я ошибаюсь... но ведь жгутик- это временная мера/решение? При первой же возможности лучше заехать в мастерскую и качественно заклеить шину...

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-1
Раскопов Евгений

Ремонтировал жгутом 2 колеса. Потом переставил их назад, от греха подальше. Езжу уже пятый год, скоро резину менять, а шнуры все держат. Не спускает, не бьет, все хорошо.

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0
Арестов Владимир

Не смею переубеждать))) А вдруг... или возможно- я так не привык... Лучше латки, может быть только хорошая латка

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0
Арестов Владимир

Да, я других отзывов и не слышал...

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0
Раскопов Евгений

На шиномонтажах ситуация следующая. Мастер смотрит на тебя и спрашивает: как, мол, чинить будем —- нормально или жгутиком? Нормально —- это разборка колеса, зачистка поверхности изнутри, приклеивание заплаты, сборка и балансировка. Разница в цена —- примерно 300 руб против 1000 рублей. Лично мое мнение: с заплаткой, конечно, лучше, Но ведь прелесть жгутиков в том и состоит, что колесо не нужно разбирать! А ходят такие колеса долго. Только точный километраж указывать не буду, уж извините.

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0
Колодочкин Михаил

Согласен, мне кажется шиномонтажники специально волну гонят, не хотят хлеб отдавать. И уж даже если есть желание перестраховаться и поставит заплату, то имхо это вполне можно сделать во время сезонной смены покрышек, когда колесо в любом случае снимается и балансируется. Чтобы хотя бы за это не переплачивать...

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0

Ещё следует добавить, что способ это временный когда варианта нормально заклеить покрышку нет. С посещением шиномонтажа затягивать не стоит.

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0
Зимин Влад

Мне тоже казалось, что это временная мера, до тех пор, пока приятель не показал колеса своего Л200, где суммарно было пару десятков(!) проколов от гвоздей и саморезов и все заделаны такими вот жгутами. По его словам все отлично держится и нигде не спускает... Показал он мне это после того, как узнал, что из-за самореза я поперся очередной раз в шиномонтаж, удивленно на меня при этом посмотрев и чуть ли не  у виска пальцем покрутив.. Типа тебе что — время и деньге девать некуда? ))

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0
MaMoHTuK

Обычно жгуты держат месяца два, а потом как повезёт. У меня один простоял больше года пока не поменял колёса на новые, второй стал травить как раз через два месяца.

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0

В статье нет очень важного пояснения (ну лично для меня) — какой срок годности у данных комплектов — т.е. сколько их можно «возить» с сабой от даты изготовления или от вскрытия упаковки — уж не знаю как правильнее считать.
Можно конечно как в статье просто сказать «пока клей не высохнит» но лично мне интересно реально как часто стоит «обновлять» этот комплект. Ибо проколы лично у меня редкость — а заиметь на «всякий случай» данный набор я давно думаю, но этот случай может настать и через день и через год, а то и три....

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0
Тимофеев Владимир

Владимир! Нам попадались почти высохшие тюбики, хотя их срок годности еще не выходил за рамки. Тут, наверное, нужно проверять такие вещи, не отходя от кассы. Насчет трех лет трудно сказать, протянут они или нет. Я с собой ничего такого вообще не вожу, а вот коллега Алексей возит комплекта четыре... Впрочем, он сам уточнит —- в понедельник появится.

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0

Дополнение по технологии установки «шнурка»:
Перед первым использованием «Шила» осмотрите его на предмет наличия «заусенцев» на рабочей части и при необходимости сгладьте их ,потерев об асфальт если нет более удобного инструмента.
При отсуствии клея ,смачиваем жгутик бензином и плавно вводим в отверстие что бы петля вошла внутрь покрышки на 15–25 мм, далее выжидаем пару минут и быстрым движением выдергиваем «шило».
100% результат по установке Вам гарантирован.

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+1
алексей Спб

Спасибо, Алексей

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0

Полезно.
Спасибо.

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+1
Валерий

Спасибо Вам, Валерий

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0