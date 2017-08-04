На Шкоде Кодиак во Владимир: молочные реки, кисельные берега

Такие эпитеты приходит на ум, когда вспоминаешь о поездке на кроссовере Skoda Kodiak во Владимир. Чем больше наблюдаешь, чем больше знакомишься с городами Древней Руси, тем яснее становятся сказочные и былинные образы русского народа.

Вооружившись фотокамерой и штативом и оставив мужа досыпать в гостинице, выхожу на улицу без двадцати пять утра в надежде запечатлеть рассветное небо. Увы, уже слишком поздно. Но не беда, ведь раннее утро — лучшее время для прогулки по Владимиру! Я старалась запечатлеть на фото каждый миг рассвета, а вместе с ним меняющиеся краски улиц и метаморфозы сказочных панорам, раскинувшихся под смотровыми площадками, которых я, кстати, насчитала четыре без той, что на Водонапорной башне. Конечно, в такую рань ничего не работает, и осмотр исторического центра будет лишь внешний. Но большего и не хочется! Тишина, и ты один на один с городом. Аудиогид, голос которого слышен в наушниках, тебе все про него расскажет.

Мое сердце завоевал рассвет над Клязьмой, спрятавшейся под молочным покрывалом тумана, тающего под лучами неумолимо восходящего солнца и потому постоянно меняющего свои очертания и оттенки — причудливые, загадочные, манящие, и невероятно умиротворяющие. Конечно, ни одна фотография не передаст живого впечатления, но не фотографировать было невозможно. Продвигаясь дальше по туристическому маршруту, я то и дело замираю на месте, чтобы полюбоваться контрастом красок — спокойными, холодными серо-сине-зелеными со стороны реки и яркими, теплыми, золотистыми от солнечных лучей со стороны города. Так раскрылся передо мной Владимир.

Материалы по теме В государыню Кострому на Шкоде Кодиак

В итоге я обошла почти все достопримечательности, на что у меня ушло менее трех часов. Навпечатлялась, проголодалась и отправилась куда? Правильно — в «Макдоналдс», находящийся на пересечении Большой Московской и Ерофеевского спуска. Это единственное заведение, где можно позавтракать с семи утра. Остальные кафе, которых здесь хоть маринуй, работают с десяти утра и позже. Я взяла кофе и пошла будить мужа.

Словом, если вы, как и я, любитель снимать так, чтобы в кадре было меньше посторонних, то имейте в виду, что с семи утра все сложнее делать снимки города — мешают многочисленные автобусы, паркующиеся в самых неудачных местах, и приехавшие в них группы туристов — естественно, они загораживают интересные объекты.

Без суеты

Материалы по теме В Ярославль за рулем кроссовера Skoda Kodiaq

После завтрака отправляемся в Патриарший сад — красивое, уютное, тенистое место, где можно отдохнуть от жары и суеты, а также полюбоваться видами на владимирский берег Клязьмы с другого ракурса. Вход платный — 150 рублей, но гулять здесь можно до самого закрытия. Если вы активные туристы, смотреть для вас важнее, чем есть, вы много ходите и имеете с собой припасы для перекуса, то рекомендую совместить перекус с посещением Патриаршего сада, где множество уютных беседок и лавочек со столами. Патриаршим сад называется потому, что он находится на месте существовавшего в XVI веке вишневого сада Богородице-Рождественского монастыря, находящегося в ведении патриархов. Основной растительностью сада были вишни, которые впоследствии распространились по всему Владимиру. Именно поэтому у входа в сад располагается памятник Владимирской вишне.

В истории сада есть и черная полоса. В годы Великой Отечественной войны заниматься им было некому, многие деревья вымерзли и высохли, потом их и вовсе спилили на отопление домов, а на месте сада образовалась городская свалка. Но все же до наших дней дожили вековые липы, стволы которых достигают метра и более в диаметре. Сегодняшний облик сад приобрел постепенно, за последние 12 лет, благодаря деятельности Владимирской городской станции юннатов.

Отдохнув в саду и полностью разрядив фотоаппарат, мы с мужем отправляемся в путь — нам предстоит посетить Рязань и выполнить романтическую часть программы нашего путешествия на Шкоде Кодиак.