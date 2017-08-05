Путешествие во Владимир: шотландский замок, католический собор и средневековая кузня

Обычно во Владимир едут смотреть Золотые ворота, Свято-Успенский собор и белокаменные памятники. Но если свернуть с туристических дорожек, удивительное обнаруживается буквально за углом.

Что показывают всем

• Пешеходный центр с памятниками владимирским «профессиям». Бронзовым фигурам Аптекаря, Художника, Карманника и Филера так натерли носы на удачу, что скульптуры похожи на запойных пьяниц (ул. Георгиевская).

Памятник художнику и птичке. Птичку гладить не принято.

• Свято-Успенский кафедральный собор (ул. Большая Московская, 56). В любое время года окружен китайскими туристами, которые стараются «подержать» на ладошке памятник князю Владимиру и святителю Федору, сфотографироваться на фоне панорамного вида на город или купить пирожков в церковной лавке.

Этим летом надо постараться, чтобы поймать хороший свет.

• Золотые ворота (ул. Большая Московская, 1А) — единственный сохранившийся официальный вход во Владимир. По легенде в 1767 году карета Екатерины II застряла под аркой ворот в луже.

• Водонапорная башня. Лучший вид на город открывается с галереи под крышей. На остальных четырех этажах теснится музей истории Владимира и местного дворянского собрания. Особое внимание стоит уделить брачным объявлениям XIX века и иконам, собранным прямо в бутылке.

В прежние времена объявления составлялись так изящно, что откликнуться хочется и через два века.

Про что знают немногие

Усадьба Храповицкого — архитектурный ансамбль в стиле шотландского замка. Выстроена в конце XIX века по заказу дворянина Владимира Храповицкого, на двоих, как говорится: наследников у них с женой не было. После национализации «средневековая» крепость успела побывать жилым домом, военным госпиталем, лесным техникумом и студенческим общежитием. Сегодня развалины законсервированы и ждут реконструкции.

Муромцево, Владимирская обл.

Традиционные для Шотландии архитектурные мотивы органично звучат и на русской земле.

Купальня святого Вонифатия — родник недалеко от Свято-Боголюбского монастыря, купание в котором помогает бороться с нарко- и игроманией, пьянством, склонностью к прелюбодеянию и другими зависимостями. Говорят, что местная вода способна исцелить человека от страха смерти.

Специально для купальни построили закрытую часовню. Весной в дни паводка вода накрывает ее до крыши.

Храм святого Розария Пресвятой девы Марии находится в центре города, сегодня возвращен католической церкви. В советское время здесь хотели сделать концертный зал: для этого были заказаны лавочки, на которых сегодня сидят прихожане, и создан стилизованный крест с распятым Иисусом. Местные прихожане называют этот крест чуть ли не единственным религиозным символом, официально сделанным в СССР. Увидеть его можно в магазинчике собора.

ул. Гоголя, 12

Тот самый крест: то ли католический, то ли нет.

Кузня Бородиных — семейная мастерская потомственных владимирских кузнецов. Здесь играют свадьбы, проводят экскурсии и помогают выковать свой первый гвоздь. Стоит позвонить заранее и заказать экскурсию.

Кузнечное дело — не быстрое: на создание этой картины из трех видов металла у двух кузнецов ушло два года.

Что покупать

Открытки с видом усадьбы Храповицкого были выпущены еще при жизни владельца. Так, Владимир хотел привлечь в свой замок императора, который в те годы проезжал через эти места. Сегодня копии почтовых карточек с видами замка распространяют при музее «Муромцево» по 10 рублей за штуку. Магнитик с фотографией башен обойдется вам в 40 рублей.

Владимир Храповицкий оснастил свой замок по последнему слову техники: в комнатах был водопровод, электричество, а в домик управляющего провели телеграф и телефон.

На подворье Свято-Боголюбского женского монастыря послушницы продают продукты из молока монастырских коров. Так как при изготовлении сыров используют воду из святого источника, сыр получается особенно вкусным, утверждают они. Брынза стоит 350 рублей за килограмм, обычный сыр — 400 рублей.

Сыр продают за территорией подворья, но монашки будут уговаривать вас посетить службу и посмотреть на чудотворные иконы.

При кузне Бородиных на счастье можно купить все: от кочерги до заборной ограды. Но особой популярностью пользуются маленькие кованые олени за 350 рублей и счастливые гвоздики, выкованные собственноручно во время экскурсии (заготовка входит в цену билета). Шпилька гвоздя уже изготовлена мастером, гостю остается только правильно расплющить шляпку. Для этого металл раскаляют, крепят в зажим и плющат молотком до полного остывания.

Гвоздь делается в два этапа. Сперва на наковальне отбиваются грани, потом приходит черед шляпки.

Буквально во всех сувенирных магазинах Владимира будет продаваться кроме статуэток и магнитиков с видами города деревянная рогатка. Сувенир этот можно разве что связать с памятником Шалопаю на улице Георгиевской, но такого количества сувенирного «оружия» не видно ни в каком другом городе.

Где и что есть

По дороге от Москвы до усадьбы Храповицкого рекомендуем остановиться в Судогде. Достойное место для полноценного обеда — кафе «Галсира», расположенное в культурно-досуговом центре «Родина». Название образовано от соединения имен двух его владелиц: Иры и Гали. Кормят здесь вкусно, но просто: первое (50 рублей), второе (75 рублей), пирожок (20–25 рублей) и компот (20 рублей).

ул. Ленина, 44

Дизайн интерьера на кухню не влияет, но у взрослых посетителей вызывает ностальгию по советскому детству.

Перекусить в центре Владимира можно в кафе «Блинчики» напротив монумента владимирской вишне. Прежде местные называли кафе «памятником советского общепита», и его зал был памятным местом для каждого жителя города. Но большую известность «Блинчикам» принес скандал последних лет: здание решили перенести ради строительства нового храма. В результате долгих споров кафе с центральной улицы все-таки переместилось на Спасский холм и было построено заново. Несмотря на ребрендинг и перемену места, блины здесь до сих пор очень вкусные (от 90 до 350 рублей).

Арт-объект «Владимирская вишня» символизирует восстановление вишневых садов города.

Где жить

Гостиниц в центре Владимира много, но можно выбрать «Владимирский хуторок» [ 33doma.ru/ ] на окраине. Небольшие деревянные домики на две комнаты с общей гостиной. Номера на двоих, в каждом — своя душевая кабина. При коттеджном комплексе есть баня. Завтрак, обед или ужин надо заказывать заранее — к плите встает сама хозяйка гостиницы. Несмотря на то что домики располагаются в городской черте, есть ощущение деревенской отчужденности. Тех, кто не вполне проникся загородным духом, поутру разбудят петухи.

мкрн Лунево, ул. Луневская, д. 10

Тел. отдела бронирования: 8-903-8300960, 8-960-7206161

Двухместный номер: от 1200 руб., завтрак: 250 руб., обед или ужин: 400 руб.

Что по дороге

Выезжать из Москвы надо рано утром. По городской легенде, на выезде в сторону Владимира нельзя подбирать попутчиков: здесь, на бывшем Владимирском тракте, голосует призрак каторжника, любой контакт с ним приведет к аварии.

Возле Ногинска придется постоять в пробке. Если там еще есть шанс проскочить, то в Лакинске вы застрянете точно — там идет вечный ремонт дороги, и пробка может длиться от часа до двух. Часть затора можно объехать через улицы Советскую и Партсъезда. Но полностью проскочить участок, увы, не удастся. При этом средняя скорость по трассе — 60–80 км в час.

Самый дешевый бензин по всему пути следования — в Петушинском районе, на заправке «Пульсар» — 36,90 руб. за литр. В целом, по трассе нормальная цена 37.70 за литр 95-го.

Во Владимир «За рулем» ездил с группой путешественников «Формула развития» (www.facebook.com/formularaz), которые точно знают, где искать самые интересные достопримечательности и самые необычные приключения.

Вся информация про город и окрестности — здесь vladimirtravel.ru

Маршрут: Москва — Судогда — усадьба «Муромцево» — Владимир — Москва

Расстояние Москва — Владимир: 187,5 км

Время в пути: туда — 4 часа, обратно — 4 часа 20 минут

Осмотрено точек: 10

Потрачено (на двоих): 8560 руб.

Бензин: 1500 руб.

Отель: 2000 руб.

Обеды-ужины: 2320 руб.

Музеи и прочие достопримечательности: 740 руб.

Сувениры: 2000 руб.

Схема маршрута: здесь

Автор: Екатерина Сехина

Фото и видео: Екатерина Сехина