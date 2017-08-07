Mazda готовит революционный двигатель

Компания Mazda готовит бензиновый двигатель, который сможет работать без свечей зажигания. Сгорание смеси в нем будет происходить за счет сжатия в цилиндрах.

Mazda 3
Mazda 3

Mazda > 3

Mazda работает над вторым поколением двигателей семейства Skyactiv. Японцы решили применить революционную технологию HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition), позволяющую полностью отказаться от свечей зажигания.

Сгорание смеси в таких двигателях происходит по принципу дизельного, то есть за счет давления на топливно-воздушную смесь в цилиндрах. Впрочем, полностью отказываться от свечей зажигания в Mazda не намерены: они будут использоваться на низких оборотах двигателя, а с их ростом станет задействована технология HCCI. Инженеры компании говорят, что новая технология позволит увеличить эффективность бензиновых двигателей на 30%, снизив средний расход топлива с 7,8 до 5,6 л на 100 километров.

С технологией HCCI экспериментировали практически все автопроизводители: ближе всех к серийному производству таких двигателей продвинулись в General Motors, Daimler и Volkswagen. Но в итоге все три автоконцерна отказались от технологии гомогенного сжигания в пользу более простых решений с навешиванием на двигатель турбин.

Дебютировать двигатель Skyactiv-II должен на прототипе хэтчбека Mazda 3, который японская компания может привезти на автосалон во Франкфурт в сентябре этого года. По неофициальной информации, хэтчбек сохранит нынешнюю платформу и силовую структуру, но получит полностью новые кузовные панели и пересмотренный интерьер. После того как «трешка» пойдет в серию, двигатели с HCCI планируется устанавливать на все модели Mazda.

  • Недавно Mazda заключила соглашение о партнерстве с Toyota. Компании вместе построят завод в США и будут разрабатывать электромобили.
  • Mazda готовит новый кроссовер с индексом CX-8. Его будут отличать премиальная «начинка» и салон, который может трансформироваться из 6- в 7-местный. Правда, продавать машину планируют только в Японии.
  • В июле в России дебютировал кроссовер Mazda CX-5 второго поколения. Машина предсказуемо подорожала.

Фото: Mazda

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Отзывы о Mazda 3

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Комментарии (12)

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Молодцы маздовцы, не ищут легких и очевидных путей.
Лучше так, чем повесить 3 турбины на литровый двухцилиндровый горшок.

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Слава

Лучше Мацуде прекратить заниматься профанацией и заняться выпуском скороварок.

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0
робот

За скороварками это в Турин, там щас скидки...

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Слава

Кареты там делают для монарших особ. Британская королева ездит на каретах туринских мастеров.
Слава итальянских «карроццери» (создателей автомобильных кузовов) берет начало еще в гужевой эпохе.

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0

Вот это очень интересно — нужны хитрые, но простые решения

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0
‫לא מבין אני‬‎

Простота хуже воровства. Лучше бы спёрли у кого-нибудь, как японцы всегда традиционно делали.

Военно-промышленный курьер.
«В мировом общественном сознании понятие „тотальный шпионаж“ ассоциируется с гитлеровской Германией, и лишь ученым-японистам известно, что это явление зародилось и на протяжении веков совершенствовалось в Стране восходящего солнца.

По мере превращения Японии в экономическую супердержаву она стала одним из основных заказчиков промышленного шпионажа, причем поставленного на государственную основу.»
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0

Эта революция от Мазды в новостях каждый год.
И где она?
А пол года назад тоже самое Hunday нам обещал.
И где?

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0

Мацуда готовит Майдан. Skyactiv — небесная сотня по-нашему.

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0

Так сжимается смесь или воздух?

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Колодочкин Михаил

Воздух и есть смесь.

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-1
робот

Что? О_О

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0
Колодочкин Михаил

Не как у дизеля — смесь.

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0