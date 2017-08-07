Mazda готовит революционный двигатель

Компания Mazda готовит бензиновый двигатель, который сможет работать без свечей зажигания. Сгорание смеси в нем будет происходить за счет сжатия в цилиндрах.

Mazda работает над вторым поколением двигателей семейства Skyactiv. Японцы решили применить революционную технологию HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition), позволяющую полностью отказаться от свечей зажигания.

Сгорание смеси в таких двигателях происходит по принципу дизельного, то есть за счет давления на топливно-воздушную смесь в цилиндрах. Впрочем, полностью отказываться от свечей зажигания в Mazda не намерены: они будут использоваться на низких оборотах двигателя, а с их ростом станет задействована технология HCCI. Инженеры компании говорят, что новая технология позволит увеличить эффективность бензиновых двигателей на 30%, снизив средний расход топлива с 7,8 до 5,6 л на 100 километров.

С технологией HCCI экспериментировали практически все автопроизводители: ближе всех к серийному производству таких двигателей продвинулись в General Motors, Daimler и Volkswagen. Но в итоге все три автоконцерна отказались от технологии гомогенного сжигания в пользу более простых решений с навешиванием на двигатель турбин.

Дебютировать двигатель Skyactiv-II должен на прототипе хэтчбека Mazda 3, который японская компания может привезти на автосалон во Франкфурт в сентябре этого года. По неофициальной информации, хэтчбек сохранит нынешнюю платформу и силовую структуру, но получит полностью новые кузовные панели и пересмотренный интерьер. После того как «трешка» пойдет в серию, двигатели с HCCI планируется устанавливать на все модели Mazda.

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Mazda готовит новый кроссовер с индексом CX-8. Его будут отличать премиальная «начинка» и салон, который может трансформироваться из 6- в 7-местный. Правда, продавать машину планируют только в Японии.

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Фото: Mazda