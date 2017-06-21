Mazda объявила рублевые цены на кроссовер CX-5 второго поколения

Официальные дилеры начнут принимать заказы на новинку 1 июля. Кроссовер будет предлагаться как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнениях.

В прошлом году Mazda продала в России 15 790 кроссоверов CX-5 — очень достойный результат, хотя, например, Toyota RAV4 примерно вдвое успешнее — 30 603 реализованных экземпляров в 2016 году.

Со сменой поколений маздовский кроссовер предсказуемо подорожал: если раньше CX-5 в базовой комплектации Drive с передним приводом, бензиновым 2,0-литровым двигателем (150 л.с.) и 6-ступенчатой механикой стоил 1 369 000 рублей, то теперь — 1 431 000 рублей. Оснащение за эти деньги довольно скудное, но только не по части безопасности: терминал ЭРА-ГЛОНАСС, фронтальные и боковые подушки безопасности, система стабилизации управляемости с функцией G-Vectoring Control, корректирующей траекторию движения за счет динамического контроля крутящего момента. Также в базе есть кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема с MP3-плеером и четырьмя громкоговорителями, светодиодные фары с омывателями, электромеханический стояночный тормоз, система контроля давления в шинах.

Более дорогие комплектации идут только в комплекте с 6-ступенчатым автоматом. Версия Active с 2,0-литровым мотором и передним приводом стоит 1 621 000 рублей, с полным приводом — 1 721 000 рублей. К списку стандартного оборудования при этом добавляются двухзонный климат-контроль, подогрев задних сидений, регулируемая поясничная поддержка кресла водителя, кожаный руль и селектор АКП, круиз-контроль, многофункциональный ТFT-дисплей, светодиодные противотуманки, литые 17-дюймовые колесные диски, аудиосистема с CD/MP3-плеером и шестью громкоговорителями.

Самая дорогая версия Supreme с полным приводом и 2,5-литровым мотором (194 л.с.) оценивается в 2 003 000 рублей, в ней есть система автоматического аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов, адаптивные фары, кожаная обивка кресел, электропривод регулировок передних сидений, проекционный экран над основным щитком приборов, датчики дождя и света, датчики парковки, камера заднего вида, 19-дюймовые колесные диски и ряд других приятных мелочей.

Объем багажника — 442 л

В списке опций тоже много чего интересного, например, система распознавания дорожных знаков в комплекте с навигацией, подогрев руля и электропривод багажной двери — со всеми возможными «наворотами» Mazda CX-5 будет стоить под 2,3 млн рублей. Дорого? Скорее обычно для современного состояния российского рынка — французский Renault Koleos, прайс-лист на который также объявили в этом месяце, стоит примерно столько же. Иные конкуренты, вроде новой Хонды CR-V, — еще дороже.

Mazda CX-5 второго поколения справила мировой дебют осенью прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе и очень впечатлила главного редактора «За рулем» Максима Кадакова.

На прошлой неделе японская фирма объявила об отзыве с российского рынка компактвэнов Mazda5.

Фото: Mazda