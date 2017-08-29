Самым ярым фанатом Tesla в России назван Роман Абрамович, который не только владеет несколькими электромобилями, но и активно пересаживает на них свое окружение.

Tesla Model S

Электромобили Tesla в России официально не продаются, но уже давно заняли позицию самых продаваемых в своем сегменте. Правда, ежегодные продажи по-прежнему исчисляются десятками штук, но это легко объяснимо: из-за таможенных пошлин их цена переваливает за 10 млн руб.

Нет у нас и инфраструктуры: первые пять зарядных станций Supercharger на территории России появились на карте «заправок» на сайте Tesla в Московской, Тверской, Нижегородской, Ленинградской и Смоленской областях еще два года назад в статусе «в перспективе», но так и не были установлены. Впрочем, зарядные станции Tesla у нас все же стоят: они частные и установлены на внутренней парковке гольф-клуба в Сколково. Он является частью проекта «Сколково парк» компании Millhouse, которая принадлежит Роману Абрамовичу.

Именно Романа Абрамовича СМИ назвали главным российским фанатом электромобилей Tesla. Причем миллиардер не только сам эксплуатирует Теслу, но и активно пересаживает на эти машины свое окружение и знакомых.

Tesla Model X

Так, на электромобилях, переданных Абрамовичем в пользование, ездят директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, владелец девелоперской компании «Снегири» (Абрамовичу принадлежит ее миноритарный пакет) Александр Чигиринский и председатель Федерации еврейских общин России Александр Борода, пишет The Bell. Несколько электромобилей Tesla Абрамовича зарегистрированы за пределами Москвы: один стоит на Чукотке, которой Абрамович руководил в 2001–2008 годах, еще два зарегистрированы в уральском Качканаре, где находится комбинат Evraz Holding, также принадлежащий Абрамовичу.

Но не только миллиардер и его окружение ездят на Tesla. Так, уже несколько лет министр связи России Николай Никифоров указывает в декларации Tesla Model S своей жены (по слухам, в этом году к седану прибавился кроссовер Model X), о своей Tesla рассказывал глава «Сбербанка» Герман Греф, по данным СМИ, есть Model S и у главы Газпромбанка Андрея Акимова.

Tesla Model S

Глава Tesla Илон Маск несколько раз говорил о том, что его компания рассматривает приход в Россию, но приоритетным наш рынок для автопроизводителя не является. Поэтому продажи осуществляются силами серых дилеров. Даже после введения обязательной ЭРА-ГЛОНАСС электромобили продолжают попадать в Россию, а московский клуб владельцев Tesla собирается сертифицировать устройство связи с экстренными службами своими силами, без участия Tesla.

По состоянию на 1 июля в России зарегистрировано 215 электромобилей Tesla, причем их продажи снова начали расти благодаря появлению кроссовера Model X. За первые семь месяцев этого года, по данным агентства «Автостат», у нас было продано 27 электромобилей этой марки, включая 21 кроссовер Model X и 6 седанов Model S. Больше половины из них (18) зарегистрированы в Москве, 4 — в Московской области и по одной машине — в Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Ростове-на-Дону и Хабаровске.