В регионах нашли способ запретить въезд транспорта

В Башкортостане хотят ограничить въезд транспорта в отдельные зоны населенных пунктов при пятикратном превышении уровня загрязнения воздуха. В Госдуме считают, что местные власти не имеют на это никаких правовых оснований.

Впрочем, разработчик проекта, региональное министерство экологии, говорит о том, что право ограничивать въезд транспорта при сложной экологической обстановке дано федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», и решительно намерены довести дело до принятия постановления региональным правительством.

Ограничивать въезд транспорта планирует само министерство, выпуская соответствующие приказы. Данные о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) воздуха от выхлопов автомобилей планируется получать в «Башгидромете», который имеет 20 стационарных пунктов наблюдений за уровнем загрязнения воздуха (из них пять — в Уфе), и с передвижных лабораторий (их в республике десять).

Согласно проекту, в определенные районы населенных пунктов на время превышения ПДК будет запрещен въезд любого транспорта, кроме принадлежащего местным жителям, автомобилей оперативных служб и доставщиков скоропортящихся продуктов, пишет «КоммерсантЪ». Причем в самом министерстве не смогли пояснить, почему ограничения будут вводиться именно при пятикратном превышении ПДК.

В республиканском МВД инициатива понимания не нашла, там отметили, что закон о полиции не возлагает на Госавтоинспекцию таких обязанностей, поэтому из проекта постановления соответствующий пункт был убран.

В Госдуме говорят, что у инициативы башкирских властей нет никакой правовой основы. В рамках действующего федерального законодательства они вправе лишь сезонно ограничивать проезд грузового транспорта. Первый зампред комитета по конституционному законодательству парламента России Вячеслав Лысаков говорит, что такие ограничения противоречат и конституции, согласно которой региональные власти не могут ограничивать перемещение товаров и услуг.

  • В правительстве России обсуждается вопрос введения запрета на въезд транспорта с ДВС на курорты и в мегаполисы.
  • В июле в ПДД были внесены очередные изменения: в них появились новые знаки, которые позволят местным властям ограничивать проезд транспорта в зависимости от его экологического класса.

Фото: Антон Денисов/ТАСС

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Комментарии (4)

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Уважаемые господа из Госдумы РФ, примите меры по охране здоровья хотя бы детей, чтоб они дышали свежим воздухом а не выбросами из выхлопной трубы автомобиля (старый камаз, трактор, устаревший общественный автотранспорт). Возьмите за руку Вашего ребенка и пройдитесь вдоль автодороги и вы наконец поймете в чем проблема.

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Ай башкиры, ай молодца! Кто следующий?

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Зато теперь все вдруг узнали, что в Башкирии есть министерство экологии:)

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Не то что запретить, в утиль давно сдать

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