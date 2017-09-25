В регионах нашли способ запретить въезд транспорта

В Башкортостане хотят ограничить въезд транспорта в отдельные зоны населенных пунктов при пятикратном превышении уровня загрязнения воздуха. В Госдуме считают, что местные власти не имеют на это никаких правовых оснований.

Впрочем, разработчик проекта, региональное министерство экологии, говорит о том, что право ограничивать въезд транспорта при сложной экологической обстановке дано федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», и решительно намерены довести дело до принятия постановления региональным правительством.

Ограничивать въезд транспорта планирует само министерство, выпуская соответствующие приказы. Данные о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) воздуха от выхлопов автомобилей планируется получать в «Башгидромете», который имеет 20 стационарных пунктов наблюдений за уровнем загрязнения воздуха (из них пять — в Уфе), и с передвижных лабораторий (их в республике десять).

Согласно проекту, в определенные районы населенных пунктов на время превышения ПДК будет запрещен въезд любого транспорта, кроме принадлежащего местным жителям, автомобилей оперативных служб и доставщиков скоропортящихся продуктов, пишет «КоммерсантЪ». Причем в самом министерстве не смогли пояснить, почему ограничения будут вводиться именно при пятикратном превышении ПДК.

В республиканском МВД инициатива понимания не нашла, там отметили, что закон о полиции не возлагает на Госавтоинспекцию таких обязанностей, поэтому из проекта постановления соответствующий пункт был убран.

В Госдуме говорят, что у инициативы башкирских властей нет никакой правовой основы. В рамках действующего федерального законодательства они вправе лишь сезонно ограничивать проезд грузового транспорта. Первый зампред комитета по конституционному законодательству парламента России Вячеслав Лысаков говорит, что такие ограничения противоречат и конституции, согласно которой региональные власти не могут ограничивать перемещение товаров и услуг.

В правительстве России обсуждается вопрос введения запрета на въезд транспорта с ДВС на курорты и в мегаполисы.

В июле в ПДД были внесены очередные изменения: в них появились новые знаки, которые позволят местным властям ограничивать проезд транспорта в зависимости от его экологического класса.

Фото: Антон Денисов/ТАСС