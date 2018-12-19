7 главных вопросов и ответов о моторном масле

Адаптивная формула, дизайн канистры, место производства... — мы собрали самое важное, что надо знать о моторных маслах.

1. Для каких автомобилей подходят моторные масла G—Energy?

Широкая линейка моторных масел G-Energy позволяет подобрать продукт практически для любого автомобиля. Сделать это легко самостоятельно — благодаря системе подбора продукции на сайте G-Energy. В электронном каталоге вы можете найти свой автомобиль (все модели ранжированы по годам выпуска) и подобрать масло, идеально подходящее для вашей техники.

Продуктовая линейка G-Energy включает синтетические и полусинтетические моторные масла, трансмиссионные и сервисные масла, пластичные смазки и технические жидкости. Среди продуктов присутствует ряд специализированных разработок.

Например, для профессионального технического обслуживания автомобилей Volkswagen было специально разработано полностью синтетическое масло G — Energy Service Line W 5W-30.

Для владельцев автомобилей Buick, Cadillac, Chevrolet отлично подойдет масло G-Energy Service Line GMO 5W-30, разработанное в соответствии с требованиями концерна GM для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенными сервисными интервалами.

Среди продуктов G—Energy есть также масла для микроавтобусов и легких грузовиков, работающих в различных условиях эксплуатации, включая экстремально низкие и высокие температуры окружающей среды. Для такого рода техники можно приобрести полностью синтетическое моторное масло G-Energy F Synth 5W-30, предназначенное для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей. Есть также отдельная серия масел — G-Energy Far East, которая разработана специально для автомобилей азиатских марок.

2. Я слышал о некой адаптивной формуле ACF от G—Energy. Что это такое и как работает?

Масла G-Energy обладают уникальной способностью адаптироваться к различным режимам работы двигателя: форсированному, загородной трассы, городской пробки и т.д. Это достигается благодаря использованию технологии ACF (Adaptive Components Formula), которая позволяет усиливать необходимые эксплуатационные свойства масла G-Energy в зависимости от режимов текущей работы двигателя, активируя в нужный момент необходимые присадки и обеспечивая максимальную защиту двигателя при любых режимах эксплуатации.

3. Существуют ли другие смазочные материалы, технические жидкости под брендом G—Energy помимо моторных масел?

Конечно. Это и трансмиссионные масла, и универсальные (многоцелевые) пластичные смазки, и антифризы в виде концентратов и готовых охлаждающих жидкостей, и высококачественная тормозная жидкость.

4. Правда ли, что масла G-Energy производятся в Италии?

Да, это так. Масла G-Energy производятся на заводе компании в Италии — Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. в г. Бари. Это современный, высокотехнологичный комплекс, способный производить 30 тыс. тонн высокотехнологичных масел и 6 тыс. тонн пластичных смазок в год. Высокоточное малотоннажное смешение позволяет выпускать более 100 наименований различных продуктов для всех секторов рынка смазочных материалов. Завод сертифицирован по международной системе качества ISO (соответствие требованиям ISO 9001 и ISO 14001) в области производства, фасовки, хранения и реализации масел и смазок.

5. Что значит надпись Giugiaro Design на канистре моторного масла G-Energy?

Фирменный стиль G—Energy, а также характерную канистру моторного масла этого бренда разработало знаменитое итальянское дизайн-бюро Джорджетто Джуджаро — Italdesign. Кстати, маэстро отметил, что художникам пришлось использовать весь свой немалый опыт для создания визуальных элементов, а бренд выбирался из сотни возможных вариантов и проверялся на звучание на различных языках.

6. Знают ли о G-Energy за границей? Применяют ли где-нибудь за рубежом?

Продажи G-Energy стартовали восемь лет назад в России и Европе одновременно. Масла G-Energy имеют одобрения ведущих мировых производителей (Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Renault, General Motors и еще 15 производителей). В настоящий момент продукция компании «Газпромнефть-смазочные материалы» реализуется в 75 странах мира и представлена на всех континентах. К 2019 году в 16 странах мира, от Крайнего Севера России до Юго-Восточной Азии, будет уже всего 170 станций технического обслуживания G-Energy Service для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта и G-Profi Service для грузового транспорта.

Все продукты бренда G-Energy разрабатываются совместно c передовыми международными исследовательскими центрами.

К 2019 году в 15 странах мира, от Крайнего Севера России до стран Африки и Юго-Восточной Азии, будет уже 62 станции технического обслуживания G-Energy Service для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта и G-Profi Service для грузового транспорта. Кстати, все продукты бренда G-Energy разрабатываются совместно c передовыми международными исследовательскими центрами.

7. Где продается G-Energy в России?

Масла G-Energy продаются на всех АЗС «Газпромнефти», в магазинах «АвтоРусь», «Авто Кэмп», «Техком», «Планета Железяка», «Автопаскер», «Auto3N», «Авто-Альянс», «Т-Запчасти», гипермаркетах «Лента», «ОКЕЙ», «Гиперглобус», «Грант», а также на станциях технического обслуживания G-Energy Service и G-Profi Service.

С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте, подобрать ближайшую точку продаж. Кстати, на станциях G—Energy Service часто проходят акции по бесплатной замене масла, бесплатной мойке и диагностике автомобиля.