10 главных фактов
о команде
МАЗ-СПОРТавто
на Дакаре
Как неофициально называют МАЗ-СПОРТавто, что первый «дакаровский» МАЗ делает в детском лагере, как «похудел» спортивный грузовик после первых гонок, что сказал о гоночном грузовике Рамзан Кадыров после тест-драйва – «мазовским» гонщикам есть что рассказать.
10 главных
фактов
о команде
МАЗ-СПОРТавто
на Дакаре
Как неофициально называют МАЗ-СПОРТавто, что первый «дакаровский» МАЗ делает в детском лагере, как «похудел» спортивный грузовик после первых гонок, что сказал о гоночном грузовике Рамзан Кадыров после тест-драйва – «мазовским» гонщикам есть что рассказать.
Вы знаете, как неофициально называют МАЗ-СПОРТавто? Красными зубрами! Безкапотные белорусские машины и впрямь напоминают зубров. Такие же мощные, головастые, с высокими холками. И упорные. Зубр – символ Минского автозавода и неофициальный символ Республики Беларусь.
Вы знаете, как неофициально называют МАЗ-СПОРТавто? Красными зубрами! Безкапотные белорусские машины и впрямь напоминают зубров. Такие же мощные, головастые, с высокими холками. И упорные. Зубр – символ Минского автозавода и неофициальный символ Республики Беларусь.
1. Вы знаете, как неофициально называют МАЗ-СПОРТавто? Красными зубрами! Безкапотные белорусские машины и впрямь напоминают зубров. Такие же мощные, головастые, с высокими холками. И упорные. Зубр – символ Минского автозавода и неофициальный символ Республики Беларусь.
Сейчас специалисты «МАЗ-СПОРТавто» завершают работы по созданию спортивного грузовика капотной компоновки. Капотная компоновка разгружает передний мост, увеличивая его ресурс, повышает комфорт экипажа, а самое главное – улучшает развесовку автомобиля. Центр тяжести в новом автомобиле будет не только сдвинут к центру рамы, но и понижен относительно «безкапотника». Презентация «капотника" запланирована на середину декабря.
Сейчас специалисты «МАЗ-СПОРТавто» завершают работы по созданию спортивного грузовика капотной компоновки. Капотная компоновка разгружает передний мост, увеличивая его ресурс, повышает комфорт экипажа, а самое главное – улучшает развесовку автомобиля. Центр тяжести в новом автомобиле будет не только сдвинут к центру рамы, но и понижен относительно «безкапотника». Презентация «капотника запланирована на середину декабря.
2. Сейчас специалисты «МАЗ-СПОРТавто» завершают работы по созданию спортивного грузовика капотной компоновки. Капотная компоновка разгружает передний мост, увеличивая его ресурс, повышает комфорт экипажа, а самое главное – улучшает развесовку автомобиля. Центр тяжести в новом автомобиле будет не только сдвинут к центру рамы, но и понижен относительно «безкапотника». Презентация «капотника запланирована на середину декабря.
Спортивная команда Минского автозавода, МАЗ-СПОРТавто, была создана в 2010 году по инициативе генерального директора ОАО «МАЗ» Александра Боровского. Меньше чем за 8 лет существования белорусские спортсмены участвовали в 34 гонках, зачастую тремя машинами, не считая «техничек». Отдыхать минчане явно не привыкли.
Спортивная команда Минского автозавода, МАЗ-СПОРТавто, была создана в 2010 году по инициативе генерального директора ОАО «МАЗ» Александра Боровского. Меньше чем за 8 лет существования белорусские спортсмены участвовали в 34 гонках, зачастую тремя машинами, не считая «техничек». Отдыхать минчане явно не привыкли.
3. Спортивная команда Минского автозавода, МАЗ-СПОРТавто, была создана в 2010 году по инициативе генерального директора ОАО «МАЗ» Александра Боровского. Меньше чем за 8 лет существования белорусские спортсмены участвовали в 34 гонках, зачастую тремя машинами, не считая «техничек». Отдыхать минчане явно не привыкли.
Сейчас в составе команды числится больше 31 человека: инженеры, пилоты, штурманы, механики, слесари, специалисты разного профиля, кладовщик. А пилот основного экипажа Сергей Вязович является еще и руководителем команды.
Сейчас в составе команды числится больше 31 человека: инженеры, пилоты, штурманы, механики, слесари, специалисты разного профиля, кладовщик. А пилот основного экипажа Сергей Вязович является еще и руководителем команды.
4. Сейчас в составе команды числится больше 31 человека: инженеры, пилоты, штурманы, механики, слесари, специалисты разного профиля, кладовщик. А пилот основного экипажа Сергей Вязович является еще и руководителем команды.
В первой же гонке, международном ралли-рейде «Шелковый путь – 2010», команда финишировала на 12-м месте. Это успех для дебютантов – особенно если учесть, что первый ралли-рейдовский грузовик минчан был очень тяжелым (12 тонн) и в этой гонке участвовали не раллисты, а трак-триальщики - специалисты по преодолению препятствий. Уже следующую машину сделали легче сразу на четверть, снизив массу до 10 тонн.
В первой же гонке, международном ралли-рейде «Шелковый путь – 2010», команда финишировала на 12-м месте. Это успех для дебютантов – особенно если учесть, что первый ралли-рейдовский грузовик минчан был очень тяжелым (12 тонн) и в этой гонке участвовали не раллисты, а трак-триальщики - специалисты по преодолению препятствий. Уже следующую машину сделали легче сразу на четверть, снизив массу до 10 тонн.
5. В первой же гонке, международном ралли-рейде «Шелковый путь – 2010», команда финишировала на 12-м месте. Это успех для дебютантов – особенно если учесть, что первый ралли-рейдовский грузовик минчан был очень тяжелым (12 тонн) и в этой гонке участвовали не раллисты, а трак-триальщики - специалисты по преодолению препятствий. Уже следующую машину сделали легче сразу на четверть, снизив массу до 10 тонн.
Макет первого раллийного МАЗа установлен в детском лагере «Зубренок». Если смотреть сверху, на нем можно увидеть объемную карту республики. Для изготовления макета использовали сохранившиеся от реального автомобиля раму, кабину и силовой каркас. Пластиковые элементы сохранились не все - часть пришлось восстанавливать. А некоторым ребятам даже выпало счастье кататься на гоночном грузовике – например, летом этого года, когда спортсмены приезжали к «зубрятам» в гости.
Макет первого раллийного МАЗа установлен в детском лагере «Зубренок». Если смотреть сверху, на нем можно увидеть объемную карту республики. Для изготовления макета использовали сохранившиеся от реального автомобиля раму, кабину и силовой каркас. Пластиковые элементы сохранились не все - часть пришлось восстанавливать. А некоторым ребятам даже выпало счастье кататься на гоночном грузовике – например, летом этого года, когда спортсмены приезжали к «зубрятам» в гости.
6. Макет первого раллийного МАЗа установлен в детском лагере «Зубренок». Если смотреть сверху, на нем можно увидеть объемную карту республики. Для изготовления макета использовали сохранившиеся от реального автомобиля раму, кабину и силовой каркас. Пластиковые элементы сохранились не все - часть пришлось восстанавливать. А некоторым ребятам даже выпало счастье кататься на гоночном грузовике – например, летом этого года, когда спортсмены приезжали к «зубрятам» в гости.
В сентябре 2017 года МАЗ посетил Рамзан Кадыров, неравнодушный к мощным спортивным машинам. Рамзан Ахматович лихо прокатился по территории завода на гоночном МАЗ-5309RR и был впечатлен динамикой и управляемостью раллийного грузовика. Кроме того, он протестировал низкопольный автобус МАЗ 203, назвал машины минского автозавода продукцией мирового уровня.
В сентябре 2017 года МАЗ посетил Рамзан Кадыров, неравнодушный к мощным спортивным машинам. Рамзан Ахматович лихо прокатился по территории завода на гоночном МАЗ-5309RR и был впечатлен динамикой и управляемостью раллийного грузовика. Кроме того, он протестировал низкопольный автобус МАЗ 203, назвал машины минского автозавода продукцией мирового уровня.
7. В сентябре 2017 года МАЗ посетил Рамзан Кадыров, неравнодушный к мощным спортивным машинам. Рамзан Ахматович лихо прокатился по территории завода на гоночном МАЗ-5309RR и был впечатлен динамикой и управляемостью раллийного грузовика. Кроме того, он протестировал низкопольный автобус МАЗ 203, назвал машины минского автозавода продукцией мирового уровня.
Сейчас каждый может попробовать себя в роли пилота или штурмана «Красного зубра», правда, лишь в виртуальной реальности. Гоночный симулятор «Дакар-2018» разработан для платформ PlayStation 4, Xbox One и Microsoft Windows.
Сейчас каждый может попробовать себя в роли пилота или штурмана «Красного зубра», правда, лишь в виртуальной реальности. Гоночный симулятор «Дакар-2018» разработан для платформ PlayStation 4, Xbox One и Microsoft Windows.
8. Сейчас каждый может попробовать себя в роли пилота или штурмана «Красного зубра», правда, лишь в виртуальной реальности. Гоночный симулятор «Дакар-2018» разработан для платформ PlayStation 4, Xbox One и Microsoft Windows.
Команда МАЗ-СПОРТавто взошла на вторую ступеньку подиума «Дакара-2018». На «серебро» в гонке приехал экипаж пилота Сергея Вязовича, штурмана Павла Гаранина и механика Андрея Жигулина. Коллеги по команде заняли в этой гонке 13 и 14 места. А «золото» в этом году минчане привезли с Turkmen Desert Race. Международная гонка проходила в сентябре в пустыне Каракумы. В планах команды МАЗ-СПОРТавто на «Дакар-2019» побороться за высокие места.
Команда МАЗ-СПОРТавто взошла на вторую ступеньку подиума «Дакара-2018». На «серебро» в гонке приехал экипаж пилота Сергея Вязовича, штурмана Павла Гаранина и механика Андрея Жигулина. Коллеги по команде заняли в этой гонке 13 и 14 места. А «золото» в этом году минчане привезли с Turkmen Desert Race. Международная гонка проходила в сентябре в пустыне Каракумы. В планах команды МАЗ-СПОРТавто на «Дакар-2019» побороться за высокие места.
9. Команда МАЗ-СПОРТавто взошла на вторую ступеньку подиума «Дакара-2018». На «серебро» в гонке приехал экипаж пилота Сергея Вязовича, штурмана Павла Гаранина и механика Андрея Жигулина. Коллеги по команде заняли в этой гонке 13 и 14 места. А «золото» в этом году минчане привезли с Turkmen Desert Race. Международная гонка проходила в сентябре в пустыне Каракумы. В планах команды МАЗ-СПОРТавто на «Дакар-2019» побороться за высокие места.
Днем рождения команды МАЗ-СПОРТавто считается 1 декабря. Спортсменов можно поздравить на их страницах в соцсетях facebook; instagram; vk.com или лично, если окажетесь в Минске. А 6 января можно начинать болеть за «Красных зубров» на очередном «Дакаре» в Перу.
Днем рождения команды МАЗ-СПОРТавто считается 1 декабря. Спортсменов можно поздравить на их страницах в соцсетях facebook; instagram; vk.com или лично, если окажетесь в Минске. А 6 января можно начинать болеть за «Красных зубров» на очередном «Дакаре» в Перу.
10. Днем рождения команды МАЗ-СПОРТавто считается 1 декабря. Спортсменов можно поздравить на их страницах в соцсетях facebook; instagram; vk.com или лично, если окажетесь в Минске. А 6 января можно начинать болеть за «Красных зубров» на очередном «Дакаре» в Перу.