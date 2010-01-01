Команда МАЗ-СПОРТавто взошла на вторую ступеньку подиума «Дакара-2018». На «серебро» в гонке приехал экипаж пилота Сергея Вязовича, штурмана Павла Гаранина и механика Андрея Жигулина. Коллеги по команде заняли в этой гонке 13 и 14 места. А «золото» в этом году минчане привезли с Turkmen Desert Race. Международная гонка проходила в сентябре в пустыне Каракумы. В планах команды МАЗ-СПОРТавто на «Дакар-2019» побороться за высокие места.

