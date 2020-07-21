Паровоз ущерба

Начинающий водитель Александр П. повредил три автомобиля, отвлекшись на мессенджер в смартфоне и не заметив «пробку» впереди. Все три машины — не дешевые, и Александр был уверен, что страховой лимит по ОСАГО не покроет нанесенный им ущерб. После консультации с юристом и изучения соответствующих статей виновник аварии подуспокоился.



В законе каждая буква, запятая, слово имеют огромное значение. Думая, что страховой лимит по полису ограничен 400 тысячами рублей (в Москве и С-Петербурге) при повреждении транспортных средств и 500 тысячами при нанесении вреда здоровью, в случае массовой аварии мы пытаемся делить эти деньги на всех пострадавших. Но в статье 7 федерального закона об ОСАГО о возмещении причиненного вреда (в редакции от 21.07.20 014), сказано, что вред возмещается каждому потерпевшему. То есть лимит не делится на всех участников аварии.

