Торопливый коллега
Таксисты Ринат Ш. и Николай Д. «встретились» за воротами таксопарка. Очевидно, виноват был Ринат: поспешил, не пропустил коллегу, у которого было преимущество. А Николай был уверен, что ему придется ходить за Ринатом, пока тот не отремонтирует его машину: лет десять назад коллеги попали в такую же ситуацию, и оказалось, что авария на территории предприятия является исключением из страховых случаев, предусмотренных законом об ОСАГО. Сегодня такие происшествия перестали быть исключением. Страховой случай может наступить везде, где движется транспорт, кроме площадок автошкол (в законе — мест, предназначенных для учебной езды) и гоночных треков.