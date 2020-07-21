8 случаев, когда
ОСАГО поможет
Обязательное страхование гражданской ответственности у нас в стране появилось относительно недавно, 1 июля 2003 года. С тех пор закон об ОСАГО постоянно дорабатывают. Это привело к тому, что многие водители слабо представляют, когда может пригодиться полис.
Паровоз ущерба
Начинающий водитель Александр П. повредил три автомобиля, отвлекшись на мессенджер в смартфоне и не заметив «пробку» впереди. Все три машины — не дешевые, и Александр был уверен, что страховой лимит по ОСАГО не покроет нанесенный им ущерб. После консультации с юристом и изучения соответствующих статей виновник аварии подуспокоился.

В законе каждая буква, запятая, слово имеют огромное значение. Думая, что страховой лимит по полису ограничен 400 тысячами рублей (в Москве и С-Петербурге) при повреждении транспортных средств и 500 тысячами при нанесении вреда здоровью, в случае массовой аварии мы пытаемся делить эти деньги на всех пострадавших. Но в статье 7 федерального закона об ОСАГО о возмещении причиненного вреда (в редакции от 21.07.20 014), сказано, что вред возмещается каждому потерпевшему. То есть лимит не делится на всех участников аварии.
Колесо фортуны
Евгений М. — опытный водитель. Но даже он не смог увернуться от колеса, оторвавшегося от встречной машины и прилетевшего в его Hyundai. Пенсионер, виновник происшествия, остался на месте аварии: он бы и не мог скрыться. Евгений связался с юристом своей компании и успокоил оппонента: нанесенный ущерб покроет страховой лимит по ОСАГО. Оставалось только вызвать экипаж ДПС на место происшествия и правильно оформить аварию.

Согласно статье 1 того же федерального закона об ОСАГО, под страховым случаем понимается причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. Описанная ситуация вполне подходила под такое определение, даже не смотря на то, что собственно автомобили не сталкивались.
Торопливый коллега
Таксисты Ринат Ш. и Николай Д. «встретились» за воротами таксопарка. Очевидно, виноват был Ринат: поспешил, не пропустил коллегу, у которого было преимущество. А Николай был уверен, что ему придется ходить за Ринатом, пока тот не отремонтирует его машину: лет десять назад коллеги попали в такую же ситуацию, и оказалось, что авария на территории предприятия является исключением из страховых случаев, предусмотренных законом об ОСАГО. Сегодня такие происшествия перестали быть исключением. Страховой случай может наступить везде, где движется транспорт, кроме площадок автошкол (в законе — мест, предназначенных для учебной езды) и гоночных треков.
Сосед, аккуратнее
То же самое касается и придомовых территорий, дворов, даже если они огорожены заборами или шлагбаумами. Сколько было случаев, когда один из соседей, паркуясь, не замечает дорогую машину другого и повреждений оказывается больше, чем на 100 тысяч рублей. Так произошло с Дмитрием М. После столкновения с припаркованным соседом пришлось вызывать сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. В ответ на уговоры дежурного разобраться без экипажа, по-свойски, пострадавший ответил, что в статье 6 Закона об ОСАГО перечислены все исключения случаев возникновения гражданской ответственности, и дворы к ним не относятся. Через двадцать минут исключительно вежливый сотрудник ГИБДД оформлял документы.

Страховым случаем может быть признано даже столкновение двух машин в поле.
Беспечный пешеход
Статья 7 федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности предусматривает возмещение вреда жизни и здоровью каждого потерпевшего в размере 500 тысяч рублей. Это касается не только водителей и пассажиров транспортных средств, но и пешеходов. Жаль, многие из них не знают или забывают о существовании главы 4 Правил Дорожного Движения Р Ф, которая называется «Обязанности пешехода», и где прямым текстом сказано, что пешеход может переходить проезжую часть, оценив расстояние до приближающихся транспортных средств и убедившись в своей безопасности.

Столкновение с пешеходом — один из самых страшных моментов для водителя. Но, увы, это может случиться с каждым, особенно в мегаполисе.
Собачья жизнь
Возможно, это неправильно с точки зрения морали, но домашние животные также признаются частной собственностью, и их можно оценить. Стоимость собаки редкой породы может достигать 200−300 тысяч рублей. При гибели животного в ДТП при установленной вине водителя и отсутствии умысла в его действиях ущерб может быть покрыт ОСАГО. Хотя, конечно, моральный вред страховка не компенсирует.

Владельцем дикого животного признается государство, и виновник наезда на него обязан выплатить штраф. Ущерб же рассчитывается в соответствии с приказом «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». Максимальная установленная стоимость дикого животного — 180 000 рублей (гибрид зубра с бизоном, домашним скотом). Лось оценен в 80 000 рублей, благородный олень — в 70 000 рублей, косуля — 40 000 рублей, кабан — 30 000 рублей. То есть лимит ОСАГО покрывает ущерб от гибели любого животного.
На разрыв
Петербурженка Юлия Р. отвлеклась на звонок подруги и попыталась уехать с АЗС с заправочным пистолетом в горловине бака. Бензоколонка является частной собственностью, так что налицо было повреждение имущества, но ОСАГО все покрыло. Точно так же страховка гражданской ответственности покрывает повреждения автоматических шлагбаумов, оборудования автомоек, рекламных конструкций, дорожных ограждений и прочего имущества потерпевших.

Упущенную выгоду или моральный вред ОСАГО не покрывает (см. статью 6 соответствующего закона). Владелец АЗС мог обратиться в суд с соответствующим требованием, но не стал этого делать.
Копейка и рубль
И уж совсем мало кто знает, что при продаже машины можно вернуть часть суммы, потраченной на ОСАГО — за неиспользованный период и за минусом расходов страховщика на ведение дела (23%). Такая возможность предусмотрена пунктом 4 статьи 10 федерального закона об ОСАГО. Возврат денежных средств возможен и при утрате транспортного средства и при смерти страхователя или собственника.

Чтобы получить возврат, нужно заполнить в страховой компании заявление и приложить документы, подтверждающие правомерность действия (например, договор купли-продажи автомобиля). Возврат возможен, даже если страховая компания прекратит существование — через РСА, российский союз автостраховщиков.
Так что теперь, когда вы знаете, насколько вас защищает ОСАГО, проверьте, не заканчивается ли у вас полис. И если да, то купить или продлить его можно в «Росгосстрах».