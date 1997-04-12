За Рулем.
Специальный проект Росгосстрах
Что со мной будет, если…
Водитель, помимо водительского удостоверения и документов на машину, должен иметь полис ОСАГО. Причем полис должен быть оформлен правильно, иначе ваша встреча с инспектором закончится неприятностями. Рассказываем про незаметные, но существенные нюансы действия ОСАГО.
У меня буквально вчера закончился полис.
Увы, на сколь бы короткий срок ни был просрочен полис, он просрочен. А просроченный полис приравнивается к его отсутствию, что влечет за собой наложение штрафа в размере 800 рублей.

На всякий случай напомним: продлевать ОСАГО лучше до истечения текущего полиса, чтобы не было перерывов в страховании. Продлить полис автострахования можно не ранее, чем за 60 календарных дней до истечения предыдущего ОСАГО.
Полис имеется, но я забыл его дома / я оформлял ОСАГО через Интернет, и у меня с собой нет распечатки.
Забывчивость может повлечь за собой материальные потери. Чем обернется для вас встреча с автоинспектором, зависит только от его настроения. Поясняем: по закону вы обязаны иметь с собой полис ОСАГО или распечатку полиса, если оформляли электронный полис ОСАГО через Интернет. В противном случае, на основании статьи 12.3 КоАП. Часть 2:

«Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».

Однако у сотрудников ГИБДД должен быть доступ к базе автостраховщиков. Инспектор может выяснить, есть ли у вас полис ОСАГО, по Интернету, либо связавшись с диспетчером. И тогда есть шанс обойтись без штрафа.



Оформил электронный полис через Интернет, могу ли я сразу сесть за руль.
Увы, нет. Нужно, чтобы прошло три дня до вступления вашего полиса в силу. По указанию Центрального Банка Р Ф, между днем подачи заявления и началом срока действия договора еОСАГО должно пройти не менее трех дней.


Мне выписали штраф за езду без полиса ОСАГО, можно ли уплатить половину суммы.


Да, можно. Как и в случае с другими штрафами за нарушение Правил дорожного движения, 50% скидка предоставляется при оплате квитанции в течение двадцати дней с момента вынесения постановления об административном нарушении, то есть (применительно к нарушениям, связанным с ОСАГО) вместо 500 рублей надо будет заплатить 250, а вместо 800 рублей — 400.

Действующий полис ОСАГО имеется, но я в него не вписан.
С таким полисом ездить нельзя. В данном случае ваша ответственность не застрахована и при возникновении ДТП по вашей вине страхователь обязан будет возместить страховщику произведенную страховую выплату. Это административное нарушение. Вы рискуете получить штраф. Статья 12.37 КоАП (часть 1) гласит:

«Управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».

Поэтому лучше правильно оформить документы.



Поменял водительские права, а в полис вписаны данные старого удостоверения.
Формально наказание за это не предусмотрено, но лучше избегать такой ситуации.

Возможны два варианта действий.

Первый — в случае, если имеется неограниченный полис (это, когда в нем не фигурирует водительское удостоверение владельца — автомобиль, например, принадлежит предприятию, и на нем может поехать любой из сотрудников), то можно ничего не делать.

И второй — в документе зафиксирован номер ваших предыдущих водительских прав. Страхователю по договору ОСАГО необходимо срочно с новым водительским удостоверением водителя обратиться в страховую компанию с заявлением о внесении изменений в части водительского удостоверения и проследить, чтобы соответствующие изменения были внесены в полис. Если этого не сделать, то вами может быть потеряна страховая история и ваш КБМ «обнулится».

В Федеральном законе об ОСАГО 2018 года записано:

«В период действия договора обязательного страхования страхователь незамедлительно обязан сообщать в письменной форме страховщику об изменении сведений, указанных в заявлении о заключении договора обязательного страхования».

Ответы на другие вопросы про ОСАГО можно прочитать здесь.