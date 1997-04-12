Что со мной будет, если…

Забывчивость может повлечь за собой материальные потери. Чем обернется для вас встреча с автоинспектором, зависит только от его настроения. Поясняем: по закону вы обязаны иметь с собой полис ОСАГО или распечатку полиса, если оформляли электронный полис ОСАГО через Интернет. В противном случае, на основании статьи 12.3 КоАП. Часть 2:



«Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».



Однако у сотрудников ГИБДД должен быть доступ к базе автостраховщиков. Инспектор может выяснить, есть ли у вас полис ОСАГО, по Интернету, либо связавшись с диспетчером. И тогда есть шанс обойтись без штрафа.



