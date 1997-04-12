Что со мной будет, если…

Формально наказание за это не предусмотрено, но лучше избегать такой ситуации.
Возможны два варианта действий.
Первый — в случае, если имеется неограниченный полис (это, когда в нем не фигурирует водительское удостоверение владельца — автомобиль, например, принадлежит предприятию, и на нем может поехать любой из сотрудников), то можно ничего не делать.
И второй — в документе зафиксирован номер ваших предыдущих водительских прав. Страхователю по договору ОСАГО необходимо срочно с новым водительским удостоверением водителя обратиться в страховую компанию с заявлением о внесении изменений в части водительского удостоверения и проследить, чтобы соответствующие изменения были внесены в полис. Если этого не сделать, то вами может быть потеряна страховая история и ваш КБМ «обнулится».
В Федеральном законе об ОСАГО 2018 года записано:
«В период действия договора обязательного страхования страхователь незамедлительно обязан сообщать в письменной форме страховщику об изменении сведений, указанных в заявлении о заключении договора обязательного страхования».
Ответы на другие вопросы про ОСАГО можно прочитать здесь
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