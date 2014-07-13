ГАЗ ДО ОТКАЗА!

Сколько гоночная версия стоит на самом деле?
— LADA Vesta Sport - чуть-чуть за миллион. Правда это не гоночная машина в чистом виде, а некий компромисс между мощностью, скоростью и комфортом легкового авто. На LADA Vesta Sport можно ездить по дорогам общего пользования. Что касается туринговой машины, то определенной стоимости у нее нет. Это не серийная модель, поставляемая в определенной комплектации. Такие машины делаются на заказ и, как правило, могут сильно отличаться по стоимости в зависимости от комплекта.
Проще с машинами класса S1600. LADA Granta R1, например, можно приобрести за 1 290 000 рублей. И на этом автомобиле можно участвовать как в кольцевых гонках, так и в трековых, ралли-кроссе и других.