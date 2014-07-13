ГАЗ ДО ОТКАЗА!
ГАЗ ДО ОТКАЗА!
А вы знаете, что первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров был чемпионом серий Кубок ЛАДА, где гонялся на ВАЗ-21 083−37, и Lada Revolution. LADA вообще всегда была про спорт. А уж теперь, когда Российская серия кольцевых гонок (РСКГ) становится все популярнее, команда LADA Sport Rosneft играет в ней одну из ключевых ролей.
В гонках участвуют, понятное дело, не совсем «гражданские» «Лады», поэтому команда LADA Sport Rosneft ответила на самые простые и важные вопросы.
10 важных вопросов о гоночной Ладе
Сколько гоночная версия стоит на самом деле?
— LADA Vesta Sport - чуть-чуть за миллион. Правда это не гоночная машина в чистом виде, а некий компромисс между мощностью, скоростью и комфортом легкового авто. На LADA Vesta Sport можно ездить по дорогам общего пользования. Что касается туринговой машины, то определенной стоимости у нее нет. Это не серийная модель, поставляемая в определенной комплектации. Такие машины делаются на заказ и, как правило, могут сильно отличаться по стоимости в зависимости от комплекта.

Проще с машинами класса S1600. LADA Granta R1, например, можно приобрести за 1 290 000 рублей. И на этом автомобиле можно участвовать как в кольцевых гонках, так и в трековых, ралли-кроссе и других.

Сколько гоночная версия стоит на самом деле?
— LADA Vesta Sport — чуть-чуть за миллион. Правда это не гоночная машина в чистом виде, а некий компромисс между мощностью, скоростью и комфортом легкового авто. На LADA Vesta Sport можно ездить по дорогам общего пользования. Что касается туринговой машины, то определенной стоимости у нее нет. Это не серийная модель, поставляемая в определенной комплектации. Такие машины делаются на заказ и, как правило, могут сильно отличаться по стоимости в зависимости от комплекта.

Проще с машинами класса S1600. LADA Granta R1, например, можно приобрести за 1 290 000 рублей. И на этом автомобиле можно участвовать как в кольцевых гонках, так и в трековых, ралли-кроссе и других.

У многих даже городских машин задние колеса больше чем передние…
На всех машинах, участвующих в сезоне Российской серии кольцевых гонок, колеса на передней и задней оси одинаковые.
У многих даже городских машин задние колеса больше чем передние…
— На всех машинах, участвующих в сезоне Российской серии кольцевых гонок, колеса на передней и задней оси одинаковые.

Гонщики Формулы 1 за гонку теряют до четырех кг веса. А что в Туринге?
— В Туринге, в отличие от Формул, нет естественного обдува, поэтому у нас можно потерять даже более пяти килограммов.
Гонщики Формулы 1 за гонку теряют до четырех кг веса. А что в Туринге?
— В Туринге, в отличие от Формул, нет естественного обдува, поэтому у нас можно потерять даже более пяти килограммов.

Говорят, на гоночных машинах устанавливают гидравлический «ручник». Зачем вообще он нужен?
— Он используется для того, чтобы не «покатиться» на старте воскресной гонки, который дается «с места».
Говорят, на гоночных машинах устанавливают гидравлический «ручник». Зачем вообще он нужен?
— Он используется для того, чтобы не «покатиться» на старте воскресной гонки, который дается «с места».
Можно ли использовать специальный режим форсажа как в одноименных фильмах?
— Нет, режима play mode на автомобиле класса TCR нет. В том числе нет и на нашей LADA Vesta TCR.
Можно ли использовать специальный режим форсажа как в одноименных фильмах?
— Нет, режима play mode на автомобиле класса TCR нет. В том числе нет и на нашей LADA Vesta TCR.
Сколько живут покрышки гоночной машины, и что с ними происходит потом?
— «Выжать» максимальный результат на новых покрышках можно в течение 1 круга. Но, конечно, в гонках мы используем комплекты резины намного дольше. Как правило, после 3−4 кругов темп падает. После соревнований покрышки утилизируют.
Сколько живут покрышки гоночной машины, и что с ними происходит потом?
— «Выжать» максимальный результат на новых покрышках можно в течение 1 круга. Но, конечно, в гонках мы используем комплекты резины намного дольше. Как правило, после 3−4 кругов темп падает. После соревнований покрышки утилизируют.
В гоночную машину заливается обычный бензин? 92 или 95? А если необычный, то где его купить для моей машины?
— В гоночную машину заливается специальное топливо Pulsar с октановым числом 100. Его разработала и поставляет всем участникам Российской серии кольцевых гонок нефтяная компания «РОСНЕФТЬ». Но даже несмотря на узкоспециализированное применение в гонках, приобрести его можно и на некоторых обычных заправочных станциях НК «РОСНЕФТЬ».
В гоночную машину заливается обычный бензин? 92 или 95? А если необычный, то где его купить для моей машины?
— В гоночную машину заливается специальное топливо Pulsar с октановым числом 100. Его разработала и поставляет всем участникам Российской серии кольцевых гонок нефтяная компания «РОСНЕФТЬ». Но даже несмотря на узкоспециализированное применение в гонках, приобрести его можно и на некоторых обычных заправочных станциях НК «РОСНЕФТЬ».
Я без контакта выдавил соперника с трассы. Что мне за это будет?
— Сейчас с этим все очень строго, выдавливать соперника с трассы запрещено, даже если непосредственного контакта между автомобилями нет. Если такой инцидент произошел, судьи с большой долей вероятности «выпишут» провинившемуся пилоту наказание - прибавку к результату определенного количество штрафных секунд.
Я без контакта выдавил соперника с трассы. Что мне за это будет?
— Сейчас с этим все очень строго, выдавливать соперника с трассы запрещено, даже если непосредственного контакта между автомобилями нет. Если такой инцидент произошел, судьи с большой долей вероятности «выпишут» провинившемуся пилоту наказание — прибавку к результату определенного количество штрафных секунд.
— Технически - можно. Но такая поездка скорее всего продлится недолго - до первого сотрудника ДПС. Во-первых, на гоночных машинах класса TCR нет госномеров. Во-вторых, выезжать на дороги общего пользования на машине с каркасом безопасности разрешено только раллийным автомобилям.
Можно ли на гоночной машине после состязаний поехать в город по магазинам?
Этап 3
22-23 июня
трасса «Смоленское кольцо», г. Смоленск

Этап 4
13-14 июля
трасса «Казань ринг», г. Казань

Этап 5
03-04 августа
трасса ADM Raceway, г. Москва

Этап 6
17-18 августа
трасса Moscow Raceway, г. Москва

Этап 7
07-08 сентября
трасса «Сочи-Автодром», г. Сочи

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ ГОНОК
Если я треснусь головой в гоночном шлеме о каркас при аварии на скорости 100 км/ч, он выдержит? А если на 200 км/ч?
— Шлем выдержит. А вот то, что внутри него, — не факт. Но мы не рекомендуем проверять эту теорию на практике.
Делимся на классы
Соревнования Российской серии кольцевых гонок проходят в нескольких классах автомобилей.
Туринг
Это самый быстрый и престижный класс, где выступают автомобили с определённым количеством переделок относительно «гражданской» версии автомобиля, с двигателями рабочим объёмом до 2000 см³, мощностью около 350 л. с., с 2016 года — только с турбонаддувом. Автомобили практически идентичны тем, что стартуют в международном турнире.
Супер-продакшн
Международная категория, где выступают автомобили с двигателями рабочим объёмом до 2000 см³, мощностью до 275 л.с. С 2017 года, большая часть машин оснащена турбонаддувом. В этом классе команда LADA Sport Rosneft выступает на Lada Vesta 1,6T с двигателем 255 л.с. с турбированным мотором ВАЗ-21 129 рабочим объемом 1597 см³.
S1600
В нем участвуют автомобили российского производства с моторами одинакового уровня подготовки, с серийными тормозами, элементами подвески и электроники. Не самая высокая мощность компенсируется высокой надежностью. Самый зрелищный и массовый класс в СМП РСКГ. На машинах класса стоят моторы объёмом до 1600 см³, мощность до 165 л. с.
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