ГАЗ ДО ОТКАЗА!

Сколько живут покрышки гоночной машины, и что с ними происходит потом?



— «Выжать» максимальный результат на новых покрышках можно в течение 1 круга. Но, конечно, в гонках мы используем комплекты резины намного дольше. Как правило, после 3−4 кругов темп падает. После соревнований покрышки утилизируют.

