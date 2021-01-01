— Интернет позволяет знакомить клиентов с нашими моделями, кредитными и иными продуктами, — поясняет Сергей, — и мы этим активно пользуемся, через наш головной сайт и сайты дилеров. Что касается реальной покупки… В Европе продажи новых автомобилей через интернет не очень-то привились.
На сегодня автомобиль по значимости остается покупкой номер два после жилища. Поэтому шаг делается взвешенно, велико желание примериться к машине, познакомиться поближе, прокатиться. Я, например, без пробной поездки ни за что не куплю автомобиль. Но если этот этап вы уже прошли, то подобрать себе машину и сделать предзаказ можно через интернет.