 
ГАЗ ДО ОТКАЗА!
ГАЗ ДО ОТКАЗА!
Что произошло с дилерами LADA? Это они решают задачу, чтобы каждый из 15 миллионов автовладельцев с удовольствием приезжал к ним в дилерский центр.
У нас в стране, пожалуй, не найти автомобилиста, который ни разу не сидел за рулем машины с эмблемой ладьи на радиаторе. У кого-то это был первый автомобиль, память о котором, как о любви, хранят всю жизнь. Кто-то выбрал его сознательно, понимая, что лучше LADA 4×4 для российских «направлений» не найти. Кто-то оценил соотношение цены и качества вазовской продукции. А кому-то нравится дизайн современных машин с берегов Волги. Каждый нашел в LADA что-то свое… Но каждому приходилось общаться с дилером марки, по этому общению покупатель судит о бренде. Поэтому теперь дилеров LADA не узнать!
Внимательно слушаем
— Дилерская сеть LADA самая большая в стране, она насчитывает 290 центров, — делится последними данными Сергей Кутейщиков, директор по развитию дилерской сети АО «АвтоВАЗ». — Но реформа дилерской сети, которая проводится нами уже не первый год, предусматривает не только кардинальные изменения в имидже, но и качественную составляющую, суть которой — максимальное внимание клиенту и новый уровень качества обслуживания

Сергей Кутейщиков
директор по развитию дилерской сети
АО «АвтоВАЗ»
Сегодняшний подход требует от дилера вложения средств в реконструкцию центра: фасад, новые внутренние пространства, современное оснащение ремонтной зоны. Но требуется сделать гораздо большее — создать для клиента обстановку полного доверия.

Вот почему в клиентских зонах официальных центров — помимо прочих удобств — теперь есть приятные улучшения: игровые комнаты для детей, панели быстрой зарядки смартфонов и других гаджетов, не говоря уже о телевизорах на стенах. Современный дилерский центр LADA — это автоцентр европейского уровня.
Здоровая сеть
По России колесит около 15 миллионов машин LADA, и каждый год парк пополняется более чем на триста тысяч машин. О каждой из них нужно позаботиться.
— Я третий год на этой должности, — говорит Сергей Кутейщиков, — мы оздоровляли сеть, помогали дилерам переходить на новые стандарты, соблюдать новые корпоративные требования. Работа не сводилась только к цвету мебели в салоне, но также к объемам и качеству услуг, предлагаемым клиентам. Цель дилера — бизнес, возможность заработать. Дилерский центр должен быть рентабельным. Но без того, чтобы быть привлекательным для клиента, он рентабельным сегодня не станет.

Сергей Кутейщиков
директор по развитию дилерской сети
АО «АвтоВАЗ»
Длинная гарантия
При создании дилерских центров LADA учитывает не только и даже не столько, как это ни покажется странным, потенциальных покупателей, а существующий парк автомобилей.
— Чтобы купить машину, — рассказывает Сергей, — человек готов проехать 300−400 километров, но вот ездить так далеко всякий раз, когда нужно пройти техобслуживание или случился гарантийный случай — это многовато. Наша задача — быть там, где клиенту удобно провести обслуживание.

Сергей Кутейщиков
директор по развитию дилерской сети
АО «АвтоВАЗ»
Напомним, что сейчас гарантийный срок на новые переднеприводные автомобили LADA — на уровне мировых стандартов: 36 месяцев или 100 000 км.
Дилерская сеть LADA в цифрах и фактах
1
290 дилерских центров в России.
2
С 1970 года и до сих пор работают некоторые дилерские центры. Они начинали с продаж ВАЗ-2101.
3
Самый северный центр - Олимп-Авто, Мурманск;
4
Самый южный — Бизнес-LADA, Грозный;
5
Самый западный — Сервис LADA, Калининград;
6
Самый восточный — ПЕЛИКЕН-АВТО, Петропавловск-Камчатский.
7
Самый удаленный от Тольятти автосалон LADA — в Сантьяго (Чили) на расстоянии 14 900 км.
8
Ежедневно дилерская сеть LADA обслуживает более 7 тысяч автомобилей.
Рядом с вами
Бывает, что неприятности случаются в пути. Для таких случаев работает программа «LADA помощь на дороге» — 24 часа в сутки и 7 дней в неделю для гарантийных автомобилей предоставляется техническая помощь на месте происшествия или услуги эвакуации, если на месте не получается разобраться.

Есть, правда, одно условие — дилерский центр должен располагаться в радиусе 200 км от места, где находится автомобиль. Но всегда можно воспользоваться единым телефонным номером клиентской службы LADA и получить исчерпывающую консультацию по проблеме и совет, как ее решить.
Основная функция
На LADA действует институт технических экспертов «LADA Академия», специалисты которого знают тонкости и современных конструкций, и автомобилей прошлых лет выпуска.
— Дилерская сеть LADA готова обслужить автомобили, в том числе и первых лет выпуска, — поясняет Сергей Кутейщиков. — В ворота наших сервисов въезжают не только Vesta и XRAY , не только первые переднеприводные «Спутники», но и заднеприводные — «пятерки», «четверки», «семерки». У нас есть специалисты, которые отлично разбираются в устройстве этих машин.

Современный салон LADA обязан иметь под своей крышей сервисную зону, продавать автомобиль без сервисной поддержки нельзя. Сервис — это наша основная функция.

К 2021 году весь персонал дилерских центров LADA пройдет сертификацию по новым стандартам LADA. Качественное обслуживание привлечет клиентов в центры и после истечения гарантийного срока на их автомобили.

Сергей Кутейщиков
директор по развитию дилерской сети
АО «АвтоВАЗ»
Хорошие условия
Время, когда за автомобиль рассчитывались наличными, кануло в Лету. Сегодня LADA предлагает интересные финансовые инструменты.
  • Один из самых популярных видов расчетов — продажа трейд-ин, когда в зачет суммы нового автомобиля у клиента принимают подержанный.
— Бывает даже так, что сдаваемый автомобиль оценивается дороже нового, — замечает Сергей. — Например, знаю одного частного предпринимателя, у которого дела шли в гору. Он купил представителя немецкого автопрома. Потом ситуация изменилась, он сдал автомобиль в обмен на новую LADA и получил разницу в деньгах.

Сергей Кутейщиков
директор по развитию дилерской сети
АО «АвтоВАЗ»
  • В каждом дилерском центре вам предложат программу LADA Finance — специальную программу кредитования автомобилей марки. Основные привилегии: оформление кредита в автосалоне без необходимости посещать банк, полное и частичное досрочное погашение кредита в любую дату, без комиссии.
  • На все автомобили LADA действуют программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», позволяющие сэкономить до 10% при покупке.
  • Новое финансовое предложение от LADA — автомобиль в кредит по системе гарантированного обратного выкупа. За рубежом такая система получила название Buy Back. Суть ее в том, что после трех лет эксплуатации клиент может сдать автомобиль дилеру по цене до 50% от его начальной стоимости и купить новый. Или может внести последний платеж и оставить автомобиль себе. Такое предложение позволяет без ощутимых финансовых затрат всю жизнь ездить на новом автомобиле, обновляя его раз в три года.
Восемь главных особенностей новых дилерских центров LADA
1
Смена цветовой гаммы в оформлении центра с бело-синей на серо-оранжевую.
2
Наличие шоу-рума, клиентской зоны и зоны технического обслуживания.
3
Единые цены на автомобили и работы по техническому обслуживанию.
4
Предложение автокредитов совместно с банками-партнерами.
5
Прием автомобилей в трейд-ин.
6
Наличие автомобилей для тест-драйвов и подменных авто на время ремонта.
7
Здание и территория центра — собственность дилера.
8
Отсутствие посредников в работе по автомобилям и запчастям.
Ход на Восток
Кардинальное обновление модельного ряда, надежность новых автомобилей LADA плюс господдержка, а также привлекательные кредитные продукты от LADA Finance привели не только к росту продаж в России, но и к расширению географии продаж главной российской автомобильной марки. Сегодня LADA продается в странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Америке.

Однако есть российский регион, где LADA, как в это ни трудно поверить, знают не очень хорошо — это Дальний Восток, традиционно находящийся под влиянием японских праворульных машин.
— Мы видим большие перспективы на Дальнем Востоке, у нас существует отдельная программа продвижения LADA в этом регионе, — рассказывает Сергей Кутейщиков. — Программа началась в прошлом году и показала рост продаж. Мы сталкиваемся с тем, что дальневосточники просто не знают о существовании наших машин, значит там их нужно активно продвигать.

Сергей Кутейщиков
директор по развитию дилерской сети
АО «АвтоВАЗ»
Пара кликов
Многие автопроизводители начинают продавать машины через интернет. В LADA тоже понимают удобства, которые дает дилерам и покупателям сеть.
— Интернет позволяет знакомить клиентов с нашими моделями, кредитными и иными продуктами, — поясняет Сергей, — и мы этим активно пользуемся, через наш головной сайт и сайты дилеров. Что касается реальной покупки… В Европе продажи новых автомобилей через интернет не очень-то привились.

На сегодня автомобиль по значимости остается покупкой номер два после жилища. Поэтому шаг делается взвешенно, велико желание примериться к машине, познакомиться поближе, прокатиться. Я, например, без пробной поездки ни за что не куплю автомобиль. Но если этот этап вы уже прошли, то подобрать себе машину и сделать предзаказ можно через интернет.

Сергей Кутейщиков
директор по развитию дилерской сети
АО «АвтоВАЗ»
Драйв и качество
В автоспорте LADA сконцентрировалась на российской серии кольцевых гонок, которые дают возможность показать, что LADA не просто выпускает доступные автомобили, но и способна удивлять мощными заряженными спорткарами.
— Именно поэтому в дилерских салонах в этом году в дополнение к существующим появилась модель Vesta Sport. Это не боевая машина в полном смысле этого слова, но ее драйверские качества удачно сочетаются с комфортом.

А еще у LADA есть программа, по которой можно арендовать настоящую спортивную машину для ралли на этап или на весь сезон гонок с техническим обслуживанием или без такового.

В общем, как видите, мы сильно изменились.

Сергей Кутейщиков
директор по развитию дилерской сети
АО «АвтоВАЗ»
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