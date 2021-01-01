— Именно поэтому в дилерских салонах в этом году в дополнение к существующим появилась модель Vesta Sport. Это не боевая машина в полном смысле этого слова, но ее драйверские качества удачно сочетаются с комфортом.



А еще у LADA есть программа, по которой можно арендовать настоящую спортивную машину для ралли на этап или на весь сезон гонок с техническим обслуживанием или без такового.



В общем, как видите, мы сильно изменились.

