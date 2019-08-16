Отзывы водителей о всесезонных шинах Toyo Open Country A/T Plus

Есть большая разница между индивидуальным ощущением и научным доказательством. Если вам еще везет, это не значит, что так и будет. Читая отзывы, помните о реальности — результатах тестов на полигоне.



«Резина шикарная — тихая, мягкая, гребущая, можно запросто на зиму оставлять».



«На даче резина себя отлично показала, по снегу и по льду ведет предсказуемо, как на зимней липучке, думал, что будет хуже».



«Зима — включая морозы! — отлично, не дубеет, срывает, если только совсем оборзеть, попытавшись на льду вкатить в 90-градусный поворот на скорости. По снегу вполне себе едет, не вязнет».



«Не дубеет на морозе, на льду. Понятно, что не шипы. Процентов на 5−10 хуже топовых липучек. В общем, за зиму — уверенная 4».



«Ездил по снегу и весенней ледяной колее — ведут себя стабильно и предсказуемо. Ожидания после покупки оправдались! На скорости 140 управляется нормально. Раньше по бетонным плитам на зимней резине было страшно ехать больше 50км\ч, а теперь с комфортом можно ехать 80, обгоняя неудачников на шоссейной резине, объезжающих каждую яму!»

