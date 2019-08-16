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Упражнение 2. Торможение
Упражнение 1. Разгон
5 убедительных тестов на полигоне
Иметь один комплект колес на круглый год и не морочиться с сезонными заменами – звучит соблазнительно. Но не рискованно ли это? Спор вечный! Мы ставим в нем точку.
Всесезонка или шиповка:
Иметь один комплект колес на круглый год и не морочиться с сезонными заменами — звучит соблазнительно. Но не рискованно ли это? Спор вечный! Мы ставим в нем точку.
Накануне зимнего сезона мы проверили теорию экспериментальным путем, приехав на Дмитровский автополигон. У нас Nissan X-Trail третьего поколения, «обутый» в шипованные зимние шины Toyo Observe Ice-Freezer 225/65 R17. В багажнике комплект колес с шинами Toyo Open Country A/T Plus той же размерности. Напомню, что A/T расшифровывается как All Terrain, что-то типа «вездеходной», а кроме клейма Made in Japan на боковинах этих шин есть маркировка M+S, то есть Mud+Snow, грязь и снег. Однако во всех интернет-магазинах шина считается летней. Представительство Toyo в России также позиционирует эту шину как летнюю, универсальных шин в ассортименте нет вовсе. Многие покупатели рассматривают Toyo Open Country A/T Plus именно как универсальные шины, для круглогодичной эксплуатации.
Наши дуэлянты – шина Toyo Observe Ice-Freezer и Toyo Open Country A/T Plus. Размерность – 225/65 R17.
На полигоне мы проведем два дня и серию упражнений, позволяющих понять разницу в поведении шин на укатанном снегу и льду, ведь нас интересуют именно зимние условия. А зимняя дорога — это не только холодный асфальт, но и снежный накат с гололедом. Замеры производим измерительным комплексом Racelogic с GPS-модулем. Проделываем каждое упражнение по 10−12 раз, отбрасываем выбивающиеся из общей картины результаты, выводим средний.
Упражнение 1. Разгон
Тест А. Первое упражнение — разгон до 50 км/ч на миксе снега и льда. Здесь разница очень скромная. Автомобиль на Toyo Observe Ice-Freezer разгоняется до 50 км/ч за 4,36 секунды, на Toyo Open Country A/T Plus — за 4,65 секунды. И все же преимущество у зимней шины.

Тест Б. Повторяем упражнение, увеличив скорость до 100 км/ч. Разница еще заметнее. На шинах Toyo Observe Ice-Freezer наш X-Trail разгоняется до «сотни» за 11,68 секунды, на Toyo Open Country A/T Plus — на секунду медленнее. То есть часть энергии (и топлива) тратится на бессмысленную и бесполезную пробуксовку. Снова выигрывает зимняя шина.
Хотите научиться быстро менять колеса? Проводите шинные тесты зимой. А чтобы было легче, представьте, что специалисты по шинным тестам откатывают не одну пару, а от 10 до 20 комплектов.
Упражнение 2. Торможение
Тест 1. Теперь будем тормозить — с тех же 50 и 100 км/ч. Результаты такие: чтобы остановиться с 50 км/ч, автомобилю на Toyo Observe Ice-Freezer требуется 31,29 метра, на Toyo Open Country A/T Plus — 36,41 метра. То есть разница составляет два корпуса машины А-класса. Зимняя шина опять выигрывает, конечно.
Одно из главных упражнений: торможение с 50 км/ч.
Тест 2. При торможении со 100 км/ч автомобилю на Toyo Observe Ice-Freezer потребовалось 125,81 метра, на Toyo Open Country A/T plus — 173,4 метра. А значит, разница составляет 10 (десять!) корпусов автомобилей бизнес-класса! Напомню, что под ногами и колесами у нас накат из снега и льда, обычный для российских дорог. Просто для информации: на голом льду тормозной путь автомобиля со скорости 100 км/ч может быть больше 300 метров! А это обычная скорость на наших дорогах. И здесь преимущество зимней шины неоспоримо.
Упражнение 3. Змейка
Зимние шины позволяют проходить «змейку» аккуратно и довольно быстро. На универсальных шинах скорость падает, из-под автомобиля то и дело вылетают конусы. А то X-Trail и пируэт исполнит.
Размечаем дорожными конусами «змейку» и стараемся пройти ее на максимальной скорости. Результат не удивляет. На шинах Toyo Observe Ice-Freezer ее удается «катать» на 45 км/ч, управляя автомобилем и рулем, и газом. На шинах Toyo Open Country A/T Plus скорость падает до 35 км/ч, управлять газом не получается, испытатель то и дело сносит конусы, а если явно ошибается — теряет управление. Автомобиль разворачивается. Весело и эффектно это смотрится только на полигоне. На дороге будет выглядеть намного печальнее, а последствия окажутся куда серьезнее. Зимняя шина позволяет управлять автомобилем, универсальная превращает водителя в пассажира-камикадзе.

Никто не говорит, что универсальные шины не имеют права на жизнь. Наши Toyo A/T Plus вровень с зимними идут по рыхлому снегу, автомобиль и на тех, и на других одинаково легко взбирается на заснеженные тарированные подъемы полигона, а на асфальте «эй-тишки» поражают тишиной по сравнению с шипованными зимними шинами. Но шумность — последнее, что заботит при зимней езде. Равно как и экономичность, которая — хотя бы теоретически — у шин без шипов может быть чуть выше, чем у шипованных.
Тарированные подъемы полигона Nissan X-Trail одинаково легко преодолевать и на тех, и на других шинах.
Вывод однозначный: для русской зимы универсальные шины — неправильный выбор. Вероятность попасть на них в аварию возрастает многократно, равно как и возможный ущерб при одинаковых условиях ДТП. И ресурс одного комплекта колес при круглогодичном использовании, естественно, будет меньше, чем у двух комплектов. Так что об особой экономии говорить не приходится. Кстати, Toyo Open Country A/T Plus и Toyo Observe Ice-Freezer одинаковой размерности стоят примерно одинаково.
А теперь отправимся в большое зимнее путешествие вокруг Ладожского озера на том же Nissan X-Trail и шинах Toyo Observe Ice-Freezer. Нас ждут почти 3000 км пути, дороги с разным покрытием и легкое бездорожье.
Отзывы водителей о всесезонных шинах Toyo Open Country A/T Plus
Есть большая разница между индивидуальным ощущением и научным доказательством. Если вам еще везет, это не значит, что так и будет. Читая отзывы, помните о реальности — результатах тестов на полигоне.

«Резина шикарная — тихая, мягкая, гребущая, можно запросто на зиму оставлять».

«На даче резина себя отлично показала, по снегу и по льду ведет предсказуемо, как на зимней липучке, думал, что будет хуже».

«Зима — включая морозы! — отлично, не дубеет, срывает, если только совсем оборзеть, попытавшись на льду вкатить в 90-градусный поворот на скорости. По снегу вполне себе едет, не вязнет».

«Не дубеет на морозе, на льду. Понятно, что не шипы. Процентов на 5−10 хуже топовых липучек. В общем, за зиму — уверенная 4».

«Ездил по снегу и весенней ледяной колее — ведут себя стабильно и предсказуемо. Ожидания после покупки оправдались! На скорости 140 управляется нормально. Раньше по бетонным плитам на зимней резине было страшно ехать больше 50км\ч, а теперь с комфортом можно ехать 80, обгоняя неудачников на шоссейной резине, объезжающих каждую яму!»
Представительство Toyo в России относит шины A/T Plus к категории летних (универсальных шин в ассортименте марки нет) и настоятельно рекомендует зимой пользоваться только зимними шинами.
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