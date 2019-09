Накануне зимнего сезона мы проверили теорию экспериментальным путем, приехав на Дмитровский автополигон. У нас Nissan X-Trail третьего поколения, «обутый» в шипованные зимние шины Toyo Observe Ice-Freezer 225/65 R17. В багажнике комплект колес с шинами Toyo Open Country A/T Plus той же размерности. Напомню, что A/T расшифровывается как All Terrain, что-то типа «вездеходной», а кроме клейма Made in Japan на боковинах этих шин есть маркировка M+S, то есть Mud+Snow, грязь и снег. Однако во всех интернет-магазинах шина считается летней. Представительство Toyo в России также позиционирует эту шину как летнюю, универсальных шин в ассортименте нет вовсе. Многие покупатели рассматривают Toyo Open Country A/T Plus именно как универсальные шины, для круглогодичной эксплуатации.