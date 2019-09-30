Гоночный внедорожник Odyssey 21 разработан фирмой Spark Racing Technology, производящей шасси для Формулы Е.
Шоукар получил брутальную футуристическую внешность, в которой угадываются родовые признаки раллийных автомобилей.
В его основе — стальная рама, а кузов выполнен из углепластиковых панелей.
Электрическое «сердце» Одиссея от компании Williams Advanced Engineering — 558 лошадиных сил.
Разгон с места до 100 км/ч — 4,5 секунды.
Ширина внедорожника составляет 2,3 метра, высота — 4,4 метра при весе 1650 килограмм.
Колеса диаметром 37 (!) дюймов «одеты» в резину Continental, что позволит автомобилю сравнительно нормально чувствовать себя на льду, в песке, грязи и других неблагоприятных условиях.
Будет выпущено 12 экземпляров.