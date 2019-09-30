После тестирования прототипа Odyssey 21, которое пройдет в октябре, будет выпущено 12 экземпляров — по числу команд. В марте 2020 года они получат на руки своих «электроников» и смогут приступить к их доработке. Участникам гонки можно будет вносить изменения во внешние кузовные панели и выбирать навесное оборудование.

