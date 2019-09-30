 
На экраны приключения внедорожного «электроника» выйдут в виде телесериала. Организатор соревнований, он же руководитель Формулы E, Алехандро Агаг отказался от прямых трансляций с этапов, выбрав формат «докуспорт». Обещает, что картинка будет завораживающей, потому что гонки пройдут в самых экстремальных климатических зонах и самых «трудоемких», но живописных местах планеты.
Анонсированы заезды в Арктике, Гималаях, пустыне Сахара, лесах Амазонки и на необитаемом острове в Индийском океане. Выбор локаций не случаен: каждая из них связана с определенной экологической проблемой. Таяние ледников, уничтожение амазонских лесов или засорение Мирового океана пластиковыми отходами … Организаторы новой серии хотят не просто так гоняться, а привлечь внимание к печальным последствиям изменения климата.
Премьерный сезон Extreme E начнется в январе 2021 года. Гонка пройдет в традиционном круговом формате — с двумя группами по шесть команд. Трассы длиной 6−10 километров оборудуют сериями виртуальных ворот, где гонщики должны будут отмечаться. Паддок разместится на борту судна «Святая Елена», которое будет перемещаться по миру, доставляя к месту проведения гонки участников, команду организаторов и оборудование, включая автомобили Odyssey 21.
После тестирования прототипа Odyssey 21, которое пройдет в октябре, будет выпущено 12 экземпляров — по числу команд. В марте 2020 года они получат на руки своих «электроников» и смогут приступить к их доработке. Участникам гонки можно будет вносить изменения во внешние кузовные панели и выбирать навесное оборудование.
Шоукар получил брутальную футуристическую внешность, в которой угадываются родовые признаки раллийных автомобилей.
12 «ЭЛЕКТРОНИКОВ»
Гоночный внедорожник Odyssey 21 разработан фирмой Spark Racing Technology, производящей шасси для Формулы Е.
Шоукар получил брутальную футуристическую внешность, в которой угадываются родовые признаки раллийных автомобилей.
В его основе — стальная рама, а кузов выполнен из углепластиковых панелей.
Электрическое «сердце» Одиссея от компании Williams Advanced Engineering — 558 лошадиных сил.
Разгон с места до 100 км/ч — 4,5 секунды.
Ширина внедорожника составляет 2,3 метра, высота — 4,4 метра при весе 1650 килограмм.
Колеса диаметром 37 (!) дюймов «одеты» в резину Continental, что позволит автомобилю сравнительно нормально чувствовать себя на льду, в песке, грязи и других неблагоприятных условиях.
Будет выпущено 12 экземпляров.
На правах рекламы.
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте