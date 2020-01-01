Уже август, но #ЛЕТУБЫТЬ!

По России можно путешествовать не просто так, но параллельно участвуя в акции Хендэ. Приз будет хороший!

Вы были в этом году в отпуске? Многие пока не были: пандемия смешала все планы. Но лето еще продолжается (а там и сентябрь обещают теплым), и нужно все-таки передохнуть. Еле-еле приоткрытые в последние недели границы подсказывают: надо садиться в машину и ехать по России.



Hyundai запустилакампанию #ЛЕТУБЫТЬ, она идет до 30 сентября. Офлайн-часть началась 7 августа – самое время присоединиться. Вы же все равно куда-то поедете, а можно при этом еще и развлечься, и призы получить.







