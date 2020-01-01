Выбирайте маршрут на сайте Мир Хендэ (всего их 40 по 13 городам и окрестностям, короткие маршруты на 1-2 дня, длинные – на 3-7) и отправляйтесь в путь. По дороге снимаете фотки, загружаете в Инстаграм или другие соцсетки. Не забудьте поставить хэштег #ЛЕТУБЫТЬ. Можно и видеоролик снять о путешествии.
Дополнительные очки можно заработать, участвуя в конкурсах, квестах, викторинах на онлайн-платформе акции. Играть нужно во время путешествий – в приложении для смартфонов Мир Хендэ. Там же можно слушать и аудиогиды, рассказывающие о маршруте, который вы выбрали.
Очки суммируются, и за них можно будет получить в дилерских центрах Hyundai призы: наклейки, дорожные наборы, рюкзаки, одежду… Главный приз акции – уикенд в одном из лучших отелей России для двоих.
Дополнительные очки идут, если вы путешествуете на автомобиле Hyundai. Нет такого? Можно соблазнить на поездку друзей на Hyundai. Или арендовать машину с помощью сервиса онлайн-подписки Hyundai Mobility. Или купить новую по корпоративной программе Хендэ трейд-ин. Или по программам автокредитования с господдержкой. Подробности – на сайте Hyundai
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Важная деталь – для участия во всем этом надо зарегистрироваться на сайте Мир Хендэ
, но это несложно – мы проверили.