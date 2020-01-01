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Уже август, но #ЛЕТУБЫТЬ!
По России можно путешествовать не просто так, но параллельно участвуя в акции Хендэ. Приз будет хороший!
Вы были в этом году в отпуске? Многие пока не были: пандемия смешала все планы. Но лето еще продолжается (а там и сентябрь обещают теплым), и нужно все-таки передохнуть. Еле-еле приоткрытые в последние недели границы подсказывают: надо садиться в машину и ехать по России.

Hyundai запустилакампанию #ЛЕТУБЫТЬ, она идет до 30 сентября. Офлайн-часть началась 7 августа – самое время присоединиться. Вы же все равно куда-то поедете, а можно при этом еще и развлечься, и призы получить.



Выбирайте маршрут на сайте Мир Хендэ (всего их 40 по 13 городам и окрестностям, короткие маршруты на 1-2 дня, длинные – на 3-7) и отправляйтесь в путь. По дороге снимаете фотки, загружаете в Инстаграм или другие соцсетки. Не забудьте поставить хэштег #ЛЕТУБЫТЬ. Можно и видеоролик снять о путешествии.

Дополнительные очки можно заработать, участвуя в конкурсах, квестах, викторинах на онлайн-платформе акции. Играть нужно во время путешествий – в приложении для смартфонов Мир Хендэ. Там же можно слушать и аудиогиды, рассказывающие о маршруте, который вы выбрали.

Очки суммируются, и за них можно будет получить в дилерских центрах Hyundai призы: наклейки, дорожные наборы, рюкзаки, одежду… Главный приз акции – уикенд в одном из лучших отелей России для двоих.

Дополнительные очки идут, если вы путешествуете на автомобиле Hyundai. Нет такого? Можно соблазнить на поездку друзей на Hyundai. Или арендовать машину с помощью сервиса онлайн-подписки Hyundai Mobility. Или купить новую по корпоративной программе Хендэ трейд-ин. Или по программам автокредитования с господдержкой. Подробности – на сайте Hyundai.

Важная деталь – для участия во всем этом надо зарегистрироваться на сайте Мир Хендэ, но это несложно – мы проверили.
Партнерский материал
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