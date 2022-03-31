45 удивительных и невероятных фактов о «Ниве»

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К 45-летию любимой модели миллионов - по одному на каждый из прожитых годов.

Начнем с себя!

Первая статья о «Ниве» вышла в журнале «За рулем» в №2 за 1976 год под рубрикой «XXV съезду КПСС». Называлась просто — «Нива» из Тольятти»: «Волжский автомобильный завод вступил в новую, десятую пятилетку с большими творческими планами. Среди моделей, разработанных коллективом конструкторов для освоения в ближайшие годы, ВАЗ-2121…» Делегатам съезда была показана и первая (предсерийная) партия из 50 новых машин, собранных по обходной технологии.

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О том, что волжский автозавод приступил к производству новой модели автомобиля 2121 «Нива», сообщили 5 апреля 1977 года в главной информационной программе страны — «Время». О новинке было сказано, что новый автомобиль не имеет аналогов ни у нас, ни за рубежом — чистая правда.

С уважением к крестному отцу

В 1986 году японцы из одной уважаемой компании подарили одному из создателей «Нивы», ведущему конструктору проекта Петру Прусову рекламный проспект своей популярной модели с дарственной надписью «Крестному отцу этого автомобиля». Возможно, это байка, но «Нива» действительно стала родоначальницей внедорожников малого класса и — если по большому счету — всех современных кроссоверов. До «Нивы» таких комфортных маленьких внедорожников не было. Нигде.

Тайна имени

Много где писали, что в названии «Нива» зашифрованы имена детей Петра Прусова (Натальи и Ирины) и первого главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева (Вадима и Андрея). Хотя для большинства название имеет другое значение — плодородное поле. На самом деле имя второго сына Соловьева — Сергей, а Ирина Прусова родилась после утверждения названия модели. Источник слуха — сам Прусов: он пошутил насчет аббревиатуры в одном из интервью. И так и поехало…

Художественное слово

В других источниках утверждается, что название «Нива» придумал автор облика ВАЗ-2121, дизайнер Валерий Семушкин. Он использовал название еще в ранних эскизах машины, в начале 70-х годов. Так, в интернете можно найти эскиз «Нивы» Семушкина 1971 года. Название написано на задней двери.

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