Новые шины Continental PremiumContact 6: есть контакт!

На представлении новинки, проходившем на испанском треке Monteblanco, близ Севильи, все были поражены нетрадиционным для Континенталя заявлением: шина PremiumContact 6 (теперь — без приставки Conti в начале названия), пришедшая на смену сразу двум моделям — ContiPremiumContact и ContiSportContact пятого поколения, имеет те же сцепные свойства, что и предшественники! А где же ожидаемое улучшение?
До сих пор коньком покрышек Continental был минимальный тормозной путь. Теперь исповедуется новая идеология: у шин должны быть сбалансированы практически все показатели.
Сцепные свойства не изменились, зато есть прогресс в других характеристиках. Загибаем пальцы в порядке значимости: увеличен ресурс на 15%, уменьшен шум на 10%, снижено сопротивление качению на 5%, улучшена управляемость на 3%, снижен внутренний шум на 2%. Причем это в сравнении с «пятым спортом». Сопротивление аквапланированию стало хуже на 5%, но, по мнению разработчиков, незначительный «откат» практически не сказался на поведении шин, ведь абсолютный показатель по-прежнему на высоком уровне.
Новые покрышки я испытывал на разных автомобилях. Например, «комфортные» составляющие оценил на дорогах общего пользования за рулем Мерседеса Е‑класса. Тихий ход машины на шинах PremiumContact 6 сразил наповал. «Ешка» катилась настолько бесшумно, что двигатель и трансмиссия завыли — такое возникло впечатление! Всё встало на свои места, лишь когда я сел в автомобиль, обутый в ContiSportContact пятого поколения: на фоне почти неслышно работающих агрегатов выделялось шуршание шин.
Управляемость проверял на трех совершенно разных по характеру автомобилях. Новинка подошла всем — и готовому молниеносно подчиняться командам водителя хэтчбеку Volkswagen Golf GTI, и фригидной к агрессивной езде трехдверке Renault Megane RS с излишне мягкими для спортивной версии педалями, и даже очень горячему и пританцовывающему в поворотах седану Subaru Impreza WRX STI. Каждому из них «шестой премиум» обеспечил динамичный разгон, эффективное торможение на грани срабатывания АБС и отменные реакции на действия рулем. А еще он никому не позволял срываться в длительные скольжения.
Шины Continental PremiunContact 6 появятся на рынке весной в семидесяти типоразмерах — от 195/50 R16 до 275/40 R21, с индексами скорости V (240 км/ч), W (270 км/ч) и Y (300 км/ч). Меньшие размеры пока будет «закрывать» ContiPremiumContact 5, но уже в ближайшее время модель шестого поколения его полностью вытеснит. Цена — от 6525 рублей за штуку.
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Особенность протектора
У шины PremiumContact 6 — необычная, прерывающаяся продольная канавка, которая на внешнем плече кажется пунктирной. Сдвоенные через одну шашки в соседних рядах обеспечивают повышенную жесткость протектора в поперечном направлении, что позволяет улучшить реакции на повороты руля. Кроме того, протектор выполнен из новой, износостойкой полимерной смеси.
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