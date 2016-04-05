Новые шины Continental PremiumContact 6: есть контакт!

PremiumContact шестого поколения не просто новая премиальная летняя шина — это революция. Она воплощает кардинальное изменение подхода компании Continental к разработке покрышек.

На представлении новинки, проходившем на испанском треке Monteblanco, близ Севильи, все были поражены нетрадиционным для Континенталя заявлением: шина PremiumContact 6 (теперь — без приставки Conti в начале названия), пришедшая на смену сразу двум моделям — ContiPremiumContact и ContiSportContact пятого поколения, имеет те же сцепные свойства, что и предшественники! А где же ожидаемое улучшение?

До сих пор коньком покрышек Continental был минимальный тормозной путь. Теперь исповедуется новая идеология: у шин должны быть сбалансированы практически все показатели.

Фолькер Коблиц, руководитель департамента разработки новых продуктов Continental, доктор технических наук: «Тормозные свойства новых летних шин Continental премиум-класса остаются на топовом уровне, а другие характеристики ­сбалансированы».

Сцепные свойства не изменились, зато есть прогресс в других характеристиках. Загибаем пальцы в порядке значимости: увеличен ресурс на 15%, уменьшен шум на 10%, снижено сопротивление качению на 5%, улучшена управляемость на 3%, снижен внутренний шум на 2%. Причем это в сравнении с «пятым спортом». Сопротивление аквапланированию стало хуже на 5%, но, по мнению разработчиков, незначительный «откат» практически не сказался на поведении шин, ведь абсолютный показатель по-прежнему на высоком уровне.

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Меня такой ход впечатлил. Не могу припомнить, чтобы какая-либо шинная компания демонстрировала столь резкую смену приоритетов.

Новые покрышки я испытывал на разных автомобилях. Например, «комфортные» составляющие оценил на дорогах общего пользования за рулем Мерседеса Е‑класса. Тихий ход машины на шинах PremiumContact 6 сразил наповал. «Ешка» катилась настолько бесшумно, что двигатель и трансмиссия завыли — такое возникло впечатление! Всё встало на свои места, лишь когда я сел в автомобиль, обутый в ContiSportContact пятого поколения: на фоне почти неслышно работающих агрегатов выделялось шуршание шин.

Управляемость проверял на трех совершенно разных по характеру автомобилях. Новинка подошла всем — и готовому молниеносно подчиняться командам водителя хэтчбеку Volkswagen Golf GTI, и фригидной к агрессивной езде трехдверке Renault Megane RS с излишне мягкими для спортивной версии педалями, и даже очень горячему и пританцовыва­ющему в поворотах седану Subaru Impreza WRX STI. Каждому из них «шестой премиум» обеспечил динамичный разгон, эффективное торможение на грани срабатывания АБС и отменные реакции на действия рулем. А еще он никому не позволял срываться в длительные скольжения.

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На скоростном кольце нас ждали несколько автомобилей BMW Gran Coupe шестой серии на разных шинах Continental. Пара кругов позволила выявить нюансы поведения каждой. На фоне «премиальной шестерки» даже «пятый спорт» (и тем более «пятый премиум») на высоких скоростях был заметно бледнее: на повороты руля машина реагировала с ощутимыми задержками, баранку приходилось вращать на большие углы. А ведь совсем недавно «спортивная пятерка» в подобном режиме казалась ­идеальной!

Шины Continental PremiunContact 6 ­появятся на рынке весной в семидесяти ­типоразмерах — от 195/50 R16 до 275/40 R21, с индексами скорости V (240 км/ч), W (270 км/ч) ­ и Y (300 км/ч). Меньшие размеры пока будет «закрывать» ContiPremiumContact 5, но уже в ближайшее время модель шестого поколения его полностью вытеснит. Цена — от 6525 рублей за штуку.