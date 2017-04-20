Слово «сигнатура» всё чаще фигурирует в материалах, касающихся автомобильной электроники, в частности в сегменте радар-детекторов. Так давайте разберемся, что это.
Что же такое сигнатура?Сигнатура (в переводе с англ. signature — «подпись») означает некую цифровую подпись излучаемого сигнала, то есть характер излучения. Зная технические характеристики излучения, такие как частотность, длина и количество импульсов, а также величина паузы между ними, скважность и прочие параметры, можно идентифицировать источник такого сигнала — в данном случае средство контроля скорости. Однако важен не сам факт опознавания модели используемого радара, сколько возможность отличить реальный процесс измерения скорости от ложных помех в этом же диапазоне излучения. Именно это и послужило причиной появления сигнатурных моделей.
Чего следует ожидать от сигнатурных моделей?
В первую очередь — кардинального снижения числа ложных срабатываний в диапазоне К. Именно в этом диапазоне работает подавляющее большинство излучателей автоматических дверей, датчиков мертвых зон, круиз-контроля и т.п. Это позволит с ощутимо большим комфортом передвигаться с включенным радар-детектором по крупным городам-мегаполисам, где ранее использование радар-детектора было практически бесполезным ввиду огромного количества помех. Для опытных и продвинутых пользователей радар-детекторов появится возможность идентификации модели измерителя скорости и выбора предпринимаемых в связи с этим действий. К примеру, широко известный радар Стрелка начинает «вести» автомобиль примерно за 250–300 метров, а тот же КРИС-П ведет фиксацию скорости на расстоянии всего в 50–100 метров и чаще всего направлен в спину.
Чего не следует ожидать от сигнатурных моделей?
Наличие в комбо-устройстве G-сенсора — датчика удара, в случае необходимости позволит моментально зафиксировать любой толчок, удар, резкое торможение или ускорение и защитить видеозапись от перезаписи для последующего разбора ДТП.
Для удобства использования функции радар-детектора в различных городских условиях и при движении по автотрассе в устройстве имеются соответствующие режимы работы Город/Трасса. Всего насчитывается семь режимов, включая два сигнатурных. Такое разнообразие позволит владельцу подобрать максимально устраивающий его вариант.
По своим размерам INSPECTOR CAYMAN S мало чем отличается от обыкновенного автомобильного видеорегистратора прямоугольной формы. Блок объектива у него немного выступает над поверхностью корпуса, внешняя линза при этом защищена от появления царапин. Лаконичный дизайн вкупе с материалом исполнения (матовый черный пластик) позволяют устройству не привлекать лишнего внимания.
Особый акцент сделан на сборке изделия: отсутствие зазоров и люфтов, несомненно, делает прибор удобным и приятным в эксплуатации. Надежная фиксация устройства с держателем позволит получать стабильное, качественное изображение без тряски и дрожания. Съем и установка на держатель происходят без затруднений: прибор просто сдвигается в сторону. Поддерживаются изменение угла наклона и поворот вокруг оси.
Модель комплектуется встроенным аккумулятором на 370 мАч, который поможет корректно завершить работу прибора, а также, при необходимости, заснять важные моменты автономно.
Устройство поддерживает карты памяти MicroSD объемом до 128 Гб класса записи 10 и выше. Увеличенный объем позволяет, во-первых, сохранять на карте записи за более продолжительный период, во-вторых, сократить количество циклов перезаписи, что положительно влияет на увеличение срока службы карты памяти.
В комплектацию входят: комбо-устройство INSPECTOR CAYMAN S, держатель для лобового стекла, кабель питания от прикуривателя, картридер для карт памяти MicroSD, гарантийный талон, позволяющий, в случае необходимости, бесплатно обслуживаться в сервисном центре в течение 12 месяцев с момента покупки устройства, и инструкция по эксплуатации.
Обновления базы данных координат стационарных радаров и камер России и стран СНГ, включающей в себя 6 разных типов объектов (радар, камера, муляж и др.) и 5 типов объектов их контроля (контроль выделенной полосы, обочины, перекрестка и др.) выходят регулярно и публикуются на официальном сайте производителя. Также предусмотрена возможность дополнения базы данных координат собственными точками интереса (POI), например, дополнительными камерами, радарами и другими объектами.
В продажу INSPECTOR CAYMAN S поступит в начале мая 2017 года.
Сделано в Корее.
Ориентировочная стоимость новинки — 12 500 руб.