От советского Левши: палец вместо насоса, велодвигатель, Ермак из НАМИ

Как в СССР экономили металл, создавали комфорт водителям и пассажирам и решали другие насущные задачи, вспоминает эксперт ЗР Михаил Колодочкин. Есть вопросы? Задавайте! Электронная почта: kolodochkin@zr.ru.

ПОЛТОРА АВТОБУСА

Как увеличить число мест в небольшом автобусе? Можно пристроить к нему прицеп! Так в 1959 году появился на свет ПАЗ‑750 — эдакий кусочек автобуса без кабины и моторного отсека. Его создавали для перспективного ПАЗ‑672, а также капотного ПАЗ‑671А. От классической рулевой трапеции быстро отказались, потому что с ней прицеп выписывал кренделя на дороге, - в итоге переднюю ось разместили на поворотном круге, как у обычных прицепов. В дальнейшем испытания протекали нормально, однако вскоре наверху решили, что любой пассажирский поезд подобного типа априори опасен. Зеленый свет затее так и не дали.

ПАССАЖИРОВ НЕ БЕРЕМ!

Полвека назад создателям нового самосвала МАЗ поставили задачу: надо обеспечить экономию металла, снизить площадь остекления кабины, убрать спальное место, облегчить доступ к мотору. В рамках этих требований был создан семитонный МАЗ‑510 с оригинальной одноместной кабиной. Однако экономия аукнулась неважной эргономикой тесной кабины и повышенным расходом топлива из-за ухудшения аэродинамики: часть самосвального кузова оказалась неприкрытой от встречного потока воздуха. Возможно, что все эти доводы были отчасти надуманными —- взять ту же аэродинамику... Необычная машина успешно прошла заводские испытания, но минусов в ней всё-таки оказалось больше, чем плюсов, а потому от подобной экономии решили отказаться.

ПЕДАЛИРУЕМ ГАЗУЛЬКУ

В 1956 году, когда любой транспорт — от мопеда до автомобиля — был дефицитом, в Ленинграде организовали выпуск велодвигателей семейства Д. Особенностью моторчиков была их самобытность — конструкцию ни с чего не копировали! Двигатели семейства Д устанавливали на мотовелосипеды рижского, львовского, пензенского и харьковского заводов. За сорок с лишним лет выпустили примерно 11 миллионов экземпляров. Каких только прозвищ не было у этих моторчиков и соответствующих двухколесных транспортных средств! «Дэшник», «дырчик», «газулька»… Впрочем, некоторые автомобильные историки утверждают, будто бы слово «газулька» связано с тем, что подобные движки устанавливали на велосипеды, с которых снимали педали, заменяя их подножками. А раз нет тормозов, то остается только газ — так и возникла «газулька»…

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БОЕЦ НА ПОДУШКЕ

Боевой цельнометаллический вездеход на воздушной подушке Л‑5, созданный в СССР восемьдесят лет назад, был оснащен двумя авиационными двигателями воздушного охлаждения — по 850 л.с. каждый. Он развивал на воде скорость свыше 130 км/ч и не боялся шторма до четырех баллов. При этом успешно двигался над сплошным льдом и, конечно же, лихо выбирался на сушу, преодолевая болота, бревенчатые заграждения и прочие неприятности. Машина могла разворачиваться почти на месте. Из недостатков уникальной конструкции отмечали шумность двигателей, а также их склонность к перегреву при длительной эксплуатации. Изготовили множество вариантов вездехода, но затем началась Вторая мировая война, а потому до массового производства дело не дошло.

ЕРМАК ИЗ НАМИ

Масса 21 тонна, длина 10,75 метра, колесная формула 6×6, глубина преодолеваемого снежного покрова — до полутора метров! Таким был автомобиль НАМИ‑076 Ермак, созданный в 1963 году. Тягач-лесовоз на армейском шасси с танковым двигателем мощностью 320 л.с. оснащался трехступенчатой гидромеханической коробкой передач. Конструкция лесовоза предусматривала использование двухступенчатой раздаточной коробки с блокируемым дифференциалом. Его оснастили автоматической системой изменения давления в шинах. Внешне Ермак был узнаваем по короткой кабине, вынесенной на передний свес рамы. Испытания он прошел на отлично, и приняли решение производить машину на Могилевском автомобильном заводе. Однако тут же последовали указания что-то немного видоизменить, переделать… А затем МоАЗ сосредоточился на карьерных самосвалах, после чего производство Ермаков пришлось прекратить.

ПАЛЕЦ ВМЕСТО НАСОСА

На первых Жигулях ВАЗ‑2101 и ВАЗ‑2102 не было электрического насоса стеклоомывателя — его заменял… палец водителя. В левой части торпедо находилась резиновая кнопка-диафрагма, на которую нужно было нажимать, чтобы подать жидкость на ветровое стекло. При каждом нажатии омывайка выталкивалась через выпускной клапан к жиклерам. Распрямляясь, диафрагма засасывала жидкость в полость через впускной клапан. А сам бачок, сделанный из поливинилхлорида, был похож на медицинскую грелку, притулившуюся на брызговике левого крыла.

От советского Левши: палец вместо насоса, велодвигатель, Ермак из НАМИ
От советского Левши: палец вместо насоса, велодвигатель, Ермак из НАМИ
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (13)

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По поводу ручного омывателя. Раньше вообще без таковых ездили. А вот рукой или ногой его приводить... Вроде как ногой удобнее. Так и ножные переключатели света удобны были.

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0

Ермак хорош, слов нет... Кстати, у Могилёвского автозавода любопытная эмблема. ЗиК — завод имени Кирова. Не всякий поймёт, в чём дело.

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0

Кстати, насчёт «газульки» — были у неё педали! Даже у «Риги» первых моделей с движком Д-6 они были.

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+1
Валентиныч

Я ее сам,к сожалению, не видел, поэтому высказался обтекаемо. Всех, кто знает больше, как всегда прошу высказываться.

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0

ВСЮ ЖИЗНЬ С ГРАЖДАНИНА ДРАЛИ ТРИ ШКУРЫ И ОБЛАПОШИВАЛИ И СОВАЛИ ВСЯКУЮ ДРЯНЬ..НИКТО И НИКОГДА НЕ СЧИТАЛСЯ С ИНТЕРЕСАМИ ГРАЖДАН....ЭТО Я ПРО СФЕРУ АВТОСТРОЕНИЯ.БЕДНАЯ КЛАССИКА НОЛЬ ОДИН-НОЛЬ СЕМЬ-40 ЛЕТ НА КОНВЕЙЕРЕ!!!!!НИ УСИЛИТЕЛЯ,НИ ДВИЖКА НОРМЛЬНОГО,НИ КОНДЕРА ЗАХУДАЛОГО....УЖАС.А ДРАЛИ ЗА НЕЕ В ТРИ ШКУРЫ!!!!И ЗАРПЛАТЫ МИЗЕР БЫЛИ-И СЕЙЧАС ТАКЖЕ.

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-2
ильич владимир

И что бы сделали Вы? Окажись на месте генсека, министра, директора?

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0
Колодочкин Михаил

судя по фотографии «ильича владимир» на месте генсека он ушел бы в беспросветный запой...

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0
ильич владимир

Ай-яй-яй!!! Совсем о людях не заботились! Автомобили без кондеев были! Мобильной связи не было, интернета! Как же так? А теперь только тем и заняты, что о людском благе думают. Прям с утра до ночи!

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+4
Стефанов Виктор

Сейчас , как и тогда, думают о том чтобы производить побольше танков, ракет, атомных бомб и захватить весь мир. Проблемы рабов никого не волнуют.

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+2
ильич владимир

Дяденька, а вы кем работали? Ваши изделия за валюту с руками отрывали?

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+1
Иришка

А он скулил, наверное

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0
ильич владимир

Очень жаль, что все, обладающие истинным умением управлять государством, уже заняты как таксисты.

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+4
Akopov Mikhail

:)

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0