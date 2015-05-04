Помните популярный в 90‑е годы термин «реэкспорт»? Реэкспортными называли российские автомобили, отправленные за рубеж и вернувшиеся обратно. Для одних это был способ сэкономить, для других — заработать, а третьи были счастливы от возможности заполучить Жигули или Самару в недоступном на внутреннем рынке исполнении. Сейчас в главных кольцевых гонках страны происходит нечто похожее.
Три года назад чемпионат и Кубок России попали под опеку программы развития автоспорта SMP Racing — и за это время Российская серия кольцевых гонок заметно продвинулась вперед. К четырем традиционным классам добавился специальный зачет для юниоров, так что в расписании этапа теперь два полноценных гоночных дня: и в субботу, и в воскресенье — минимум четыре гонки.
В наступившем сезоне число участников обещает побить предыдущие достижения (за сезон в СМП РСКГ отмечается больше 80 спортсменов), но главное — вырастет уровень пилотов. Отчасти из-за того, что многие набрались опыта за эти годы. Но главное — на родные трассы вернулись титулованные гонщики, чемпионы европейских и мировых серий!
Да, и в прошлом году на трассах РСКГ гонялись участник чемпионата мира WTCC Алексей Дудукало, победители Кубка Европы Николай Карамышев и Дмитрий Брагин, вице-чемпион Европы по ралли-кроссу Ильдар Рахматуллин. А теперь из загранки «реэкспортировались» чемпион мира FIA WEC и победитель «24 часов Ле-Мана» Алексей Басов, призер «Ле-Мана» и победитель европейской серии ELMS Кирилл Ладыгин, вице-чемпион североевропейского чемпионата SMP Формулы‑4 Владимир Атоев. Так что сезон будет жарким! Как пошутил основатель программы SMP Racing Борис Ротенберг, пусть теперь в России докажут, какие они чемпионы.
Жаль, что сама Наталья, выступавшая в европейских гонках FIA GT3, пока не стартует.
Титульными спонсорами СМП РСКГ в этом году стали АВТОВАЗ и Роснефть. Что это значит? Свернув программу в WTCC, команда Lada Sport Rosneft выставит в российском Туринге пару 330‑сильных седанов Веста (им предстоит бороться с такими серьезными машинами, как Seat Leon и Audi RS3). Плюс две 250‑сильные Весты в зачете Суперпродакшн (тут им конкуренцию составят Гранты, Subaru BRZ и Honda Civic).
Один из главных сюрпризов — розыгрыш автомоби… Впрочем, приходите на этапы и сами всё узнаете. Или смотрите трансляции на сайте рскг. рф. Сезон откроется 13–14 мая на автодроме «Крепость Грозная» — в столице Чечни.
Календарь СМП РСКГ — 2017
|
1
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13–14 мая
|
«Крепость Грозная»
|
2
|
27–28 мая
|
«Смоленское кольцо»
|
3
|
17–18 июня
|
«Нижегородское кольцо»
|
4
|
1–2 июля
|
«Казань Ринг»
|
5
|
5–6 августа
|
ADM Raceway, Москва*
|
6
|
19–20 августа
|
Moscow Raceway
|
7
|
23–24 сентября
|
«Казань Ринг»