4 мифа про современное газовое топливо

К традиционному моторному топливу сегодня очень много вопросов. Бензин и дизель дорожают, экологические ограничения и требования ужесточаются, что ведет к удорожанию автомобилей, а качество воздуха в городах все ухудшается.

Последние 20 лет вся автомобильная промышленность находится в поиске альтернативы: гибридной, электрической, водородной и даже водяной. Автомобильное топливо на базе природного газа — одна из самых очевидных альтернатив, которую активно внедряют страны, имеющие собственные запасы газа.

В России сегодня новый виток интереса к газомоторному топливу. Активно строится инфраструктура, автопроизводители готовят и запускают новые модели, созданные для использования газа, а «Газпром» запустил новый бренд автомобильного топлива EcoGas.

Есть четыре основных мифа, которые ходят вокруг газомоторного топлива. Силами специалистов, попробуем разобраться, где правда. Миф первый: экономия при работе на EcoGas условная — она не перекрывает стоимость оборудования. Финансовая выгода — первый и главный аргумент за EcoGas. Запасов этого автомобильного топлива хватит нам на пару столетий вперед и его цена стабильна. На заправке EcoGas сегодня стоит от 13 до 15 рублей за кубометр, а 1 кубометр газа равнозначен 1 литру бензина. Значит, стоимость каждого километра для автомобилиста ниже в 2–3 раза.



Переоборудование легкового автомобиля на природный газ сегодня обходится в сумму от 60 до 90 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете современное оборудование последнего поколения, безопасные легкие композитные емкости и полное сопровождение по регистрации оборудования в органах ГИБДД. Нетрудно посчитать, что при пробеге 20 тысяч км в год установка окупится уже на второй год эксплуатации автомобиля. Финансовая выгода — первый и главный аргумент за EcoGas. Запасов этого автомобильного топлива хватит нам на пару столетий вперед и его цена стабильна. На заправке EcoGas сегодня стоит от 13 до 15 рублей за кубометр, а 1 кубометр газа равнозначен 1 литру бензина. Значит, стоимость каждого километра для автомобилиста ниже в 2–3 раза.Переоборудование легкового автомобиля на природный газ сегодня обходится в сумму от 60 до 90 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете современное оборудование последнего поколения, безопасные легкие композитные емкости и полное сопровождение по регистрации оборудования в органах ГИБДД. Нетрудно посчитать, что при пробеге 20 тысяч км в год установка окупится уже на второй год эксплуатации автомобиля.

Миф второй: экономия на топливе съедается дополнительными затратами на ремонт и содержание двигателей, так как газ наносит ущерб его состоянию.

EcoGas — один из самых чистых видов автомобильного топлива. Топливо добывается из недр и поставляется на заправочные комплексы по трубопроводам. Октановое число природного газа — от 105 до 110 единиц. Сам миф во многом связан с опытом использования газа еще на старой карбюраторной технике, когда при переходе с газа на бензин и обратно никак не регулировалась система зажигания, что могло приводить к множеству проблем. Кроме того, на руку этому мифу сыграла большая распространенность автомобилей на производной от нефти пропан-бутановой смеси: на качественные характеристики этого топлива влияет сезонность, хорошая фильтрация и производитель. Качество же природного газа EcoGas не зависит от времени года, а сам газ не содержит твердых частиц или примесей.

Миф третий: природный газ опасен, так как находится под давлением.

Этот миф, конечно же, сформировало само отношение к бытовому газу, к которому нас с детства учат относиться с опаской и особым вниманием. Тем не менее EcoGas — один из самых безопасных видов топлива. По своему классу он безопаснее того же бензина, и вот почему. Природный газ легче воздуха, улетучивается и не скапливается в полостях при утечке — он не создает опасной смеси с воздухом. Кроме того, современные емкости для хранения EcoGas, которые устанавливают в автомобиль, сделаны из композитных материалов. В случае экстренного воздействия, например, при серьезной аварии, емкость не разрывается с хлопком, а расползается по волокнам, постепенно снижая давление в емкости.

Миф четвертый: при использовании газа автомобиль теряет мощность.

Отчасти мы уже сказали, в чем причина появления этого мифа и как его опровергает современный автомобиль. Если у вас инжекторный двигатель — он при правильной настройке не потеряет, а в ряде случаев приобретет в мощности. Это возможно благодаря высокому октановому числу EcoGas в 110 единиц — фактически, как у гоночного топлива.

Мощность автомобиля на природном газе несколько раз доказывала команда «КАМАЗ-мастер» на ралли-марафонах «Африка Эко Рейс», где занимала почетные призовые места. В именитой гоночной команде есть автомобиль, который работает на газодизельном цикле. А в апреле 2017 года в Крыму прошел ралли-рейд «БАХА КРЫМ», где второе место заняла NIVA 4x4 CNG, работавшая на EcoGas.

При использовании EcoGas бонусом автолюбитель получает снижение шума — при правильной настройке уровень создаваемого двигателем шума снижается на 3–8 дБ, а сам двигатель начинает работать мягче. Кроме того, машина в двухтопливном исполнении приобретает второй источник топлива, а значит ехать без заправки можно гораздо дольше.

В целом, все эти мифы опровергают сами мировые автопроизводители — практически у всех известных марок есть заводские модели на природном газе. Можно купить новую экологичную AUDI A5 G-Tron с 170-сильным турбомотором объемом 2,0 л., Volkswagen Polo или SEAT Ibiza. Российский автопром не отстает и предлагает газовый УАЗ Патриот и знакомые всем Ladа Largus и Lada 4x4. В июле с конвейера должна сойти долгожданная двухтопливная Lada Vesta CNG.