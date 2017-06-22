Третий этап РСКГ: интрига в каждом классе

Современнейшее Нижегородское кольцо приняло третий этап чемпионата СМП РСКГ и гонки поддержки Legends. На противостояние лучших гонщиков в пяти кузовных классах (96 заявок от пилотов!) пришли посмотреть 2500 зрителей.

Интрига в классе Туринг сводится к противостоянию проверенных СЕАТов с новичками РСКГ — Вестами заводской подготовки. Борьба идет с переменным успехом.

Дождь для избранных

Участники класса Супер-продакшн попали, пожалуй, в самую щекотливую ситуацию — квалификация на подсыхающем после дождя асфальте NRing. А потому для многих и квалификационные заезды, и субботняя гонка были наполнены сумбуром со сменой резины и трафиком. Но не для действующего обладателя кубка России Максима Чернёва из команды «Открытие», который взял поул, а потом безупречно провел свою Subaru BRZ от старта до финиша. Дмитрий Добровольский, пилотирующий Honda Civic команды AIMOL Neva, стал вторым. А на третью позицию, в уже традиционном для себя стиле, из глубины пелетона прорвался Михаил Митяев на Lada Vesta команды Lada Sport Rosneft

Напарник Митяева, Владислав Незванкин, в субботу столкнулся с проблемами по двигателю, на финише был только седьмым. Но так называемый реверсивный старт (первая восьмерка субботней гонки меняется местами на воскресной стартовой решетке) позволил Незванкину стартовать в воскресенье со второй позиции. Однако ни ему, ни стартовавшему с поула Александру Марушко из Demfi Lada Sport не удалось сдержать Чернёва, который, как и накануне, финишную линию пересек первым. Митяев и Незванкин финишировали следом за ним.

После старта субботней гонки фирменные лукойловские гонщики впереди. Но на финише между ними вклинится Lada Владимира Шешенина.

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Чемпионские хитрости

Первый старт в классе Туринг был ознаменован несколько неожиданной новостью — команда «ТАИФ Моторспорт» пересадила действующего чемпиона Дмитрия Брагина с привычного ему Audi RS3, загруженного балластом, на потенциально более быстрый SEAT Leon. Поначалу это приносило плоды: в жесткой борьбе за третье место чемпион прошел экс-чемпиона, Алексея Дудукало. Однако Алексей в долгу не остался и позицию вернул. После этого Брагин осознанно пустил вперед нескольких соперников и финишировав седьмым, чем обеспечил себе воскресный старт с первого ряда. Субботнюю гонку выиграл Николай Карамышев на SEAT Leon (Lucoil Racing), позади Карамышева финишировал Владимир Шешенин на Lada Vesta (Lada Sport Rosneft), а Дудукало стал третьим.

Воскресенье подтвердило верность расчета Брагина: при старте с места его СЕАТ оказался чуть быстрее СЕАТа Виталия Дудина, к первому виражу Брагин был уже первым — и не отдал лидерство до финиша. Дудин на финише был вторым, а третьим стал Клим Гаврилов. Весь подиум заняли пилоты на SEAT Leon, а Кирилл Ладыгин на Весте остался в шаге от подиума. В чемпионате Брагин увеличил отрыв от Дудукало, который в воскресенье оказался на финише восьмым.

А на следующий день победный танец с рулем исполнил на крыше своего автомобиля Дмитрий Брагин.

Молодость и зрелость

Технические проблемы на Ford Fiesta лидировавшего в субботу Андрея Масленникова из команды «Подмосковье Моторспорт» привели к перестановкам на финише класса Туринг-лайт в субботу. На первой ступени подиума оказался Григорий Бурлуцкий из Carville Racing (Peugeot 208). Следом за ним слётанной парой финишировали Volkswagen Polo Дениса Булатова и Владимира Атоева из SMP Racing. Еще один участник этой команды, многоопытный чемпион мира Алексей Басов в очередной раз поучаствовал в потасовке с соперниками и финишировал за пределами первой десятки.

Не повезло Басову и в воскресенье — технический сход. Но еще больше на фортуну могли попенять его коллеги: Атоев и Булатов, бывшие участники формульных гонок, вроде бы приучающих к осторожности в плане контактной борьбы, допустили столкновение друг с другом! Третьим на финише этой драматичной гонки оказался новичок Тимур Богуславский, а вторым и первым, соответственно, Андрей Радошнов и Ильсур Ахметвалеев — в отличие от Богуславского, они начали заниматься автоспортом уже в зрелом возрасте.

Алексею Басову, вернувшемуся в домашние гонки после многих лет выступлений за рубежом, пока не везет: слишком часто что-то идет не так.

Машины наши и не наши

Класс Национальный продолжает бить рекорды численности: на старте в субботу все тридцать клеток «грида» оказались заняты. Несмотря на то, что двое участников не смогли выйти на старт! Соответственно, и конкуренция в этом классе нешуточная — страсти в первой гонке кипели на всех этажах, в результате чего зрители увидели и вылеты, и аварии, и эффектные обгоны. Глеб Кузнецов из «Академии ралли» столь упорно преследовал сокомандника Ивана Костюкова, лидировавшего в гонке, что мотор его Polo не выдержал и попросту взорвался. В итоге вслед за Костюковым финишировали две Калины: Рафаэль Фаттахов (СК «ВИ-Пауэр») и Егор Санин (Lada Sport Rosneft).

Баталии продолжили греметь и на следующий день. Из 31 автомобиля до финиша добрались только 24. Финишный расклад получился не в пользу пилотов на отечественной технике — ни одному «ладовцу» не удалось зацепиться за пьедестал, его полностью заняли гонщики на Kia Rio: Игорь Львов, Айдар Нуриев и Роман Агошков.

Нешуточные сражения в юниорском подразделении класса Национальный. К разбору ситуаций вынужденно подключились судьи.

Судейские решения

В «младшем» классе, Национальный Юниор, участников вдвое меньше, но накал борьбы ничуть не ниже, чем у «взрослых», и иногда он натурально зашкаливает. Пилотирующий Volkswagen Polo новичок Владимир Середенко из Akhmat Racing всерьез «зарубился» с действующим победителем класса Антоном Гавриченковым на Ладе Калине. Ошибками их изнурительной борьбы едва не воспользовалась Ирина Сидоркова из «Академии ралли», на финише ее Polo все же остался третьим, однако после пенализации обоих лидеров за грубую езду Сидоркова стала победительницей! Вторым и третьим в финишном протоколе оказались, таким образом, Никита Александров на Volkswagen Polo из команды B-Tuning и Рустам Фатхутдинов на Lada Kalina.

Днем спустя непримиримые соперники Середенко и Гавриченков сошлись вновь. Именно в таком порядке они и закончили гонку, третьим финишировал Максим Корнилков из Goltsova Racing, пилотировавший Lada Kalina. Однако тут вновь не обошлось без судейских наказаний. Корнилков подвергся штрафу за фальстарт, а Гавриченков — за контакт с Кириллом Хаврониным, повлекший аварию с участием победительницы субботнего заезда, Ирины Сидоркиной. Лишь лидер Середенко сохранил свою финишную позицию, а серебро и бронза достались пилотам клуба B-Tuning, также пилотирующим Volkswagen Polo, Артему Лякину и Никите Александрову.

Класс Национальный продолжает бить рекорды массовости. А там, где массовость, и гоночных событий всегда больше.

Легендарная поддержка

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Монокубок Legends — хорошая штука. Вес в 600 кг вместе с пилотом, мощные мотоциклетные моторы, секвентальные коробки, короткобазное заднеприводное шасси и закрепленные на трубчатой раме пластиковые панели, придающие болидам сходство с американскими машинами 1930-х — «легенды» служат великолепным украшением гоночных уикендов и в России. И не беда, что на старт в субботу вышло всего восемь машин — первая четверка устроила просто феерию обгонов на грани фола и срыва задней оси. Пилот и, по совместительству, российский основатель данной гоночной серии Шота Абхазава эффектно обошел Ефима Гантмахера на торможении, однако последнему удалось на последнем круге вернуть себе позицию. Но ненадолго — за пару поворотов до финиша Абхазава снова оказался впереди!

На финише в одной секунде оказалось пять машин — вот вам и малочисленный класс! Правда, Шота Абхазава выступал вне зачета — он пилотировал экспериментальный, улучшенный болид. Поэтому места официально распределились так: Гантмахер, Алексей Хаиров, Дмитрий Добровольский.

Добровольский добился бронзы и в воскресенье, но дегтя в этой бочке меда было предостаточно: Хаиров вновь оказался впереди него. А вот быстрейшей «легендой» на этот раз стал Максим Чернёв, который добавил победу к своему триумфу в классе Супер-Продакшн.

Долго почивать на лаврах ему, как и другим победителям нижегородского уик-энда, не удастся. На радость болельщикам, летние каникулы участникам СМП РСКГ пока что только снятся — следующий этап пройдет уже 1–2 июля на автодроме Казань Ринг. Если вам не удаётся приехать на гонки, можно посмотреть записи трансляций на сайте smp-rskg.tv.

Автор: Иннокентий Кишкурно. Фото: пресс-службы СМП РСКГ