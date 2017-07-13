Представляем подробное расписание гоночного дня.

Техника Гонки звезд — седаны и хэтчбеки с 1,6-литровыми двигателями мощностью в диапазоне 130–160 л.с. В основном те, что выступают в различных чемпионатах страны.

Большой гоночный уик-энд в субботу 15 июля — это три гонки. Помимо заездов Гонки звезд «За рулем» зрители увидят этапы еще двух регулярных российских гоночных серий — формульного чемпионата SMP NEZ F4 Championship и гонок на выносливость Russian Endurance Challenge.

Автомобили молодежной Формулы-4 — итальянское шасси Tatuus с мотором Abarth 1.4 Turbo. Больше половины участников серии SMP NEZ F4 — иностранцы.

Движуха на автодроме Moscow Raceway начнется накануне, в пятницу. В основном это будут свободные тренировки и квалификации для участников всех мероприятий, боевой заезд только один (Формула-4 в 17.30). В субботу паддок откроется в 11.00.

Russian Endurance Challenge отличается демократичными требованиями: на старт допускают почти все, что движется, если выполнены нормы безопасности. От Жигулей до прототипов.

Полное расписание заездов 15 июля