Jaguar E-Pace: британская кошка «мельчает»

Сегодня в Лондоне компания «Ягуар» представила новый компактный кроссовер E-Pace. Стали известны и российские цены.

В отличие от старшего брата F-Pace, дизайн которого перекликается с оформлением седанов Jaguar, более компактный E-Pace спереди очень напоминает двухместное купе F-Type.

При общей длине машины в 4395 мм и колесной базе 2681 мм (это чуть больше, чем у Audi Q3 и меньше, чем у Mercedes-Benz GLA) в салоне с достаточным комфортом умещается четверо взрослых. Объем багажника при этом составляет аж 577 литров. Отчасти в этом заслуга задней подвески Integral Link.

Под капотом нового E-Pace двигатели серии Ingenium, как бензиновые, так и дизельные. Бензиновый турбомотор мощностью 300 л.с. разгоняет E-Pace до 100 км/ч всего лишь за 6,4 секунды. Ограниченная электроникой максимальная скорость составляет 243 км/ч. В качестве альтернативы предлагается дизельный агрегат мощностью 150 л.с.

В салоне предусмотрено до четырех розеток 12В, пять разъемов USB, которые могут использоваться для подзарядки, а также точка доступа 4G Wi-Fi, позволяющая подключать до 8 мобильных устройств.

На российском рынке будут представлены автомобили только с полным приводом и автоматической коробкой передач. Причем версии с дизельным двигателем мощностью 240 л.с. и бензиновым 300-сильным мотором стандартно будут оснащены опциональной системой полного привода Active Driveline. Другие модификации комплектуются обычной полноприводной трансмиссией.

Мультимедийная система с сенсорным дисплеем позволяет пользоваться приложением Spotify через интерфейс InControl apps. 12,3-дюймовый дисплей обладает достойным по современным меркам разрешением экрана 1280х542 пикселей.

Кроссовер E-Pace доступен в комплектациях S, SE и HSE. В стандартное оснащение всех версий включены мультимедийная система Touch Pro, светодиодные головные фары, камера заднего вида, система мониторинга состояния водителя и система автономного экстренного торможения. Для нашего рынка этот список пополнили обогрев лобового стекла и рулевого колеса, передних сидений, а также функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и возможностью запуска со смартфона.

Jaguar E-Pace R-Dynamic

Модификация E-Pace R-Dynamic отличается «спортивными» сиденьями с контрастной прострочкой и обивкой потолка черного цвета. Плюс накладки на пороги и педали из полированной стали. Внешние отличия от стандартной модификации: оригинальный дизайн переднего бампера, увеличенные воздухозаборники и иные противотуманные фары.

Самой доступной в России окажется дизельная 150-сильная модификация по цене от 2 455 000 рублей. Бензиновая 249-сильная версия оценивается в 2 554 000 рублей. Самый мощный и нафаршированный E—Pace в исполнении R—Dynamic HSE оценили в 3 850 000 рублей.

Фото: Jaguar